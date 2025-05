Noć koja je sve raskrinkala: Kariću pukao film i oduvao Gastoza, Aneli i Luka raskinuli, a Sanja otkrila da li će prodati udomljeno kuče!

Burna noć u Eliti!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanje gledalaca'', koju je vodio Milan Milošević. Prvo pitanje bilo je za Anđelu Đuričić, a ona je progovorila o svom sukobu sa Stefanom Karićem.

- Da li smatraš da je normalno da Stefan Karić od tebe očekuje da stojiš i ćutiš dok druga strana prva počela i ne prestaje?

- Koliko znam da je rekao da imam pravo na to, naravno da mu nije prijatno. Nisam želela da uvredim njegovog oca, ali imam potrebu da stanem iza sebe. Videla sam da mu je neprijatno jer su to stvari koje su laž. Nije normalno ni kod njih. Imaju potrebu da pecnu i jedan i drugi. Ne smatram da se povukao, malo pecne, pa se povuče i sve tako u krug - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu, a on je progovorio o svom odnosu sa Katarinom Samardžić Keti, za koji Anđela Đuričić i dan danas tvrdi da je boli.

- Kako to da Anđelinu potrebu da opravda tvoje greške nazivaš sujetom, a tvoju potrebu da je svakodnevno ponizavaš nazivaš zabavom?

- Ne znam kako su došli do toga. Svi smo različiti. Ja sam malo slobodniji, a ona nije. Da ANđeli to smeta, verovato ne bi bili zajedno. Zatekli su me, ne znam zašto bi tražili mane - rekao je Nenad.

- Kada smo pričali u debati, ne mogu da se ne setim te rečenice. Ti si me time najviše povredio. Ona nije bitna tu, promenila se kao i svaka druga. Ja ovo ne mogu da zaboravim! - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Eni Čolić, koja je progovorila o svom druženju sa Borislavom Terzićem Terzom i Danijelom Dujkovićem Munjezom i otkrila da li tu postoji neki flert.

- Devojko, dokle ćeš više da se ponižavaš sa Terzom i Munjom za čašu piva - glasilo je pitanje.

- Znam da je bio blam, je*iga, ja sam sada slobodna, moram da ispunim sebi vreme, pozdravila sam se od alkohola na svoj način. Ovde me svakako spajaju sa svima, sve mi se sto puta više računa, jeste bilo malo neuobičajeno za moj i Terzin odnos, ali ništa nije značilo, nismo se muvali - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Jovana Pejića Peju koji je ušao u žestok sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, zato što mu je sasuo sve u lice.

- Gastoz se prema tebi ponašao kao stariji brat, a ovaj put kada misli da je Ena u pravu ti ga vređaš i optužuješ da je bio sa Enom. Dečko kada si postao toliko zao ili si dobro prikrivao dok si bio sa njom u vezi?

- Slažem se sa gledaocem. Mogao je da mi zameri jedino za prljave čarape. Ne vidim razlog zašto me napao zbog Tajlanda. Ja sam bivšoj devojci rekao da ne podržavam, a ona ga je umešala, ušao je u crveno. Imate puno pravo da kažete da ne mogu da ovu devojku izdržim. Ne mogu da izdržim ova vređanja i pljuvanja, a Vi kad izađete možete da je upoznate sa vašim sinom - rekao je Peja.

- Što se tiče mog brata Peje, dečko bez premca koji je dobar i povučen. Sledeći put kad nađeš devojku nek ti Ena bude za nauk. Sad ti je svako kriv i svaka dlaka ti smeta. Ja tad nisam bio ljut na Karića, nego si ti bio besan na Enu. Ideš po kući sa krstom, veliča Novaka Đokovića, a citira pabla Eskobara. Jedino hoće da se opere od svojih loših dela prema Eni - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Dragani Stojančević, a ona je tom prilikom progovorila o novom početku komunikacije sa Jovanom Tomić Matorom, iako je majka upozorila da je loše zbog toga.

- Do kada planiraš da vozaš Matoru, da znaš, neće ti to uspeti i neće Matora opet biti kriva, jer smo videli kako je mamiš i džaraš - glasilo je pitanje.

- Ne vozam Jovanu, ne smatram da je vozim. Kako je pravim budalom?! Došla je posle žurke na krevet i rekla sam joj da ide na svoj krevet. Sto puta sam joj rekla da mi ne pomaže, smatram da mi odmaže - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Anđelu Đuričić koja je otkrila zbog čega je pljuvala svog dečka Gastoza kod Jelene Marinković.

- Kako te nije sramota da noćas pljuše Gastoza kod Jelene Marinković, da li je Gale to zaslužio?

- Naravno da jeste zaslužio. On je neki branilac, on se založio za nekog.Jedino treba za mene da se zalaže i za našu vezu. Kad uvede sebe u sukob, uvukao je i mene. U narednom periodu moram da ulazim u sukob sa Pejom. Ja sam Enu odbranila od Terze pre neki dan. Sinoć sa Jordankom ulazi u sukob da bi nekog odbranio. Na kraju se svi izmire, a on je crna ovca. Ja sam neko ko ti želi dobro. Kad je imao sukob sa Kordom, ideš kod drveta sa Terzom, a on par dana pre toga govori kako će da se diskvalifikuje, zajedno sa Anđelom. To mi je Ena rekla. To je njogov drug. Ne možeš sa nekim ko te pljuje da ideš kod rveta. Hvala Bogu da ima mene. Da nema mene bilo bi mu učeće drugačije. O stavi u karakteru ja trebam da mu pričam. Uvlači i sebe i mene u problem. Brani našu vezu, zalaži se za nas, sve drugo nas ne zanima. Zameraću mu te stvari. Kad je ušao u subob sa Urošem jer je razdvojio Enu i Peju, a oni se posle pomirili. Nema čega da me bude sramota - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić, a ona je ovu priliku iskoristila da otkrije cimerima da li je samo zbog vrele akcije sa Lukom ili se ipak zaljubila, pa pristaje na sva poniženja.

- Luka ti je rekao da neće vezu sa tobom nego samo ka*anje, da li si pristala na to samo zato što si se zaljubila - glasilo je pitanje.

- Nije rekao to, rekla sam mu da je pekniezer i malo sam ga psovala, znam šta ga nervira. Rekao je to zato što sam ga isprovocirala, smatram da to ne misli - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Stefana Karića, koji je otkrio zbog čega misli da bi Anđela Đuričić otišla sa Lukom Vujovićem hotel, ako nije s njim.

Anđela nije htela sa tobom u hotel iako si ti to želeo, zašto misliš da bi otišla sa Lukom u hotel?

- Zatekli su me. Pojma nemam - rekao je Karić.

- Nije on ni mislio da ću ja ići sa njim niti je imao želju. Nisam ja bila poenta. I jedan i drugi su u toj situaciji nedorečeni. Nije mi jasno koji je to kontekst. Ne mislim da su mislili ni Stefan ni Luka da ću ja otići sa bilo kim. Svako zna da ne bih otišla, a i obojica su zauzeti - rekla je Anđela.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Danijelu Dujkoviću Munjezu koji je otkrio zbog čega danima iza nas malatretira Stefani Grujić.

- Možeš li bar zbog svog deteta da prestaneš da piješ i maltretiraš Stefani - glasilo je pitanje.

- Nijedno pitanje koje ima osudu mene mi nema težinu, 30 dana kada smo najbolji niko to ne komentariše. Sinoć sam psihički maltretirao Stefani, s obzirom da znam kada treba da stanem, a nisam stao - rekao je Munjez.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Stefanu Kariću, a on je ovom prilikom pobesneo kao ris i pokušao da uvredi Gastoza, a potom se povukao iz njegovog i Anđelinog odnosa i završio svaku komunikaciju.

- Zašto stalno negativno komentarišeš Anđelu i Gastoza, a ne komentarišeš Sanju i Marka na isti način, a imaš i te kako za šta, sakakvim pogrdim imenima je nazivala Marka i stalno pljuje njegovu porodicu?

- Pristrasniji sam. Juče sam rekao i Marku da bih drugačije komentarisao da nisam pristrasan - rekao je Karić.

- To je realno. Svako ima koga manje ili više gotivi. Opravdano je da gleda da ublaži stvari. Ja imam potpuno pravo da nas odbranim svim silama naš odnos. Ali sam rekla da nije realan, kao što i ja nekad neću biti realna. Mi smo samo fejk, a svi drugi nisu - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju, koji je ovom prilikom progovorio o svom verbalnom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i ponovo ga izvređao.

- Kažeš da imaš više nekretnina nego Gastoz, kako to sa toliko godina - glasilo je pitanje.

- Ja se nisam kompleksirao, pa da, uštedeo sam. Gledao sam iz svog životnog iskustva da izdvojim novac, ja nisam kupio od svojih para, pomogli su mi roditelji. Kada budem izašao odavde, kupiću još jedan, pa ću živeti kao gospodin, nema potrebe da se ponižavam više ovde - rekao je Peja.

- Ti nemaš svoj stav, ali živiš sa hiljadu evra - smejao se Gastoz.

- Moja majka se borila za mene i mog brata - rekao je Peja.

Voditelj Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Stefana Karića, a on je ovom prilikom pokušao da sklopi primirje sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Da li namero potenciraš da se Gastoz promenio zbog Anđele da bi se on vratio na staro i ponovo svađao sa Anđelom, a on likovao?

- Ne, nikada nisam likova. Komentarisao sam samo njegove postupke. Nikad nije fejk, ni tad, ni sad. Mi smo ga takvog prihvatili - rekao je Karić.

- Sigurno neće da likuje ni nama ni drugima. Neće likovati kad je neko u problemu. Ja sa ovim dečkom živim, nemam loše mišljenje. Sad je i on prihvatio da sam takav. Luka je osoba koju ću da branim od Aneli - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić, koja je ovom prilikom jasno stavila Danijelu Dujkoviću Munjezu do znanja da sa njom neće moći da bude u tri života.

- Šta kažeš na to da Munja sinoć govori Stefani da može da te ima kada god hoće, a pogotovo za dva piva - glasilo je pitanje.

- Znam, rekla mi je Stefani, ali šta da kažem za tu glupost?! Munja ne može da ima za tri života, a pogotovo u ovom. Ne želim da ona bude ugrožena, jer nju gotivim sto puta više, više i od većine kuće - rekla je Ena.

- Da, rekao mi je ovo. Ena je meni prišla i rekla mi je da joj je prišao u veceu i ja sam plakala posle toga, došao je do mene, rekla sam mu da ga je Ena odj*bala, on mi je rekao: "Sad ću da ti pokažem šta radi za dva piva" - rekla je Stefani.

Voditelj Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Jovanu Tomić Matoru, koja je pobesnela kao ris i okončala svoju vezu sa Draganom Stojančević.

- Da li misliš da Dragana svesno ne poštuje svoje roditelje i da će svesno ponovo sve svaliti na tebe?

- Svake godine ista priča. Muka mi je i od sebe same i da budem manipulator i predator koji skače i brani. Što bih ja više poštovala nju i njenu majku nego sebe?! Pokušala sam da joj objasnim da radimo pogrešnu stvar - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće piitanje Stefani Grujić, a ona je otkrila da li ima osećanja prema Munjezu ili Jovani Tomić Matoroj.

- Pomirila si se sa Munjom, ali nam uopšte ne deluje da si srećna. Jesi li sigurna da ti i dalje imaš osećanja prema njemu ili si pristala da obnovite vezu iz inata Matoroj?

- Ništa nije iz inata. Mi smo imali tih stvari, gde je njemu sve smetalo, pa smo došli na ovu situaciju. Ništa nije u inat Matoroj, ne bih mogla da budem sa njim da je tako. Kako da budem srećna kad mi se dešavaju ovakve stvari? Osećam se jadno, moje samopouzdanje je na nuli - rekla je Stefani.

Sledeće pitanje bilo je za Sanju Grujić i Marka Stefanovića, koji su se ponovo napravili ludi i pokušali da naprave cimere ludim kako nemaju problema u vezi.

- Pitate se kakvi su ovo ljudi, e to su ljudi koji slušaju provokacije, pretnje, uvrede i kletve na račun partnera i članova porodice, šta očekujete, da vam ćute - glasilo je pitanje.

- Ja imam svoj stav, to su oni, a ovo smo mi - rekla je Sanja.

- Slažem se - rekao je Marko.

Naredno pitanje bilo je za Sanju Grujić, koja je otkrila da li će prodati udomljeno kuče ili će ga pokloniti nekome.

- Da li ćeš da prodaš udomljeno kuče ili ćeš da pokloniš - glasilo je pitanje.

- Rešila sam da budem Markova kučkica, da skratim jezik i da prestanem da lajem, kupiću i povodac da me veže - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić