Suočavanje koji su mnogi želeli da vide!

U emisiji ''Pitam za druga'' gostovao je nekadašnji par Elite 8, Katarina Keti Samardžić i Aca Kockar. Tom prilikom, oni su se suočili nakon svega, pa razjasnili da li su u rijalitiju bili intimni i otkrili u kakvom su odnosu sada, kao i da li ima šanse za njihovo pomirenje.

- Zle krvi nije bilo, možda kvarne - rekao je Aca Kockar na samom početku o njihovom odnosu, a Keti je dodala:

- Prošli put kad sam bila gost ovaj divni čovek koji ima 15 kilograma više on se uključio i rkao das među nama nije bilo seksa, jer zaista nije. Meni se desio pakao od života, zvala me je baba, dete da me pitaju zašto sam slagala, a ja nisam ništa slagala. Sve se videlo šta je bilo, ali seksa nije bilo. Naravno, ni moj momak nije reagovao dobro... Pre nego što sam unutra ušla imala sam vezu, on mi je rekao da će me sačekati da vidimo šta ćemo posle, da budem to što jesam... - rekla je Keti, a Aca se nadovezao:

- Nismo imali seks, vodili ljubav... Ja nema čega da se plašim, rekao sam šta sam rekao, ne može to sada da se povuče. Aca ništa nije izmislio, več je dobio poruke, ona treba to da istera na čistac zbof nje i njenog deteta. Ja sam kad sam izašao bio zagrižen za rijaliti, ali stojim pri tome da nije džentlmenski bilo. Bilo mi je krivo što se nismo pozdravili kad sam izlazio. Bilo mi je krivo, jer ona je bila u tri najbnitnije osobe unutra - poručio je on, dok je Keti jasno stavila do znanja da njihov odnos više nema nikakve šanse.

- Ne postoji šansa da mu oprostim neke stvari, možemo da sednemo da popijemo kafu i to je to - rekla je Keti.

- Kod mene je spontano došlo do spuštanja lopte. Preokupacija mi je sada dete. Uz nju sam, uz prijatelje, uz kumove, porodicu... - kaže Aca.

- On je u fazi muvanja bio super, ja sam tu više bila neodlučna. Ja nisam bila sigurna šta hoću u tom momentu. Želela sam po svaku cenu da sačuvan identitet te osobe, volim te - obratila se Keti svom izabraniku - otkrila je Keti, a Aca je dodao:

- Ja sam više sumnjao u Gastoza, nego u spoljni svet.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs