Ne zna Krle sve: Karić ponovo demantovao oca za odnos sa Anđelom, otkrio šta mu zamera (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a nakon snimka na kojem je Anđela Đuričić komentsarisala ponašanj Osmana Karića.

- Drago mi je što je to rekla za mene, ali nakon mogo demanta su trebali da prestanu da komentarišu tu temu. Naravno ja razzumem da svi oni imaju šta da kažu, a ja stojim pri tome da se ništa nije desilo. OSman nema šta da kažem, on ništa ne zna. - rekao je Karić pa je dodao:

- Ja sam te večeri bio tamo, ali to što moj otac pominje Krleta, a Krne nema veze sa mnom, Anđela i ja nismo imali ništa pre toga- zna se ša je istina i meni je Drago da sam ovde da bih saznao sve.. Nije Krle upućen u sve.

- Meni je sve jasno, ona je rekla, sada ako su sumnjali trebalo je da bi da se sve proveri- rekao je Ivan.

- Ja se divim Stefanu što jer rekao istinu posle svega - rekao je Uroš.

- Ja ovde ne vidim ni tihe ni glasne patnje, Stefana prema Anđeli. Ja biram reči jer je u pitanju Stefanovo otac, ali to nije istina. Sve što Osman radi ne ide nikome u korist, ni Stefanu, ni ANđeli, ali dobro, on zna što je to tako uradio. - rekao je Đedović.

Autor: N.B.