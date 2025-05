RASKRINKAN: Luka udario na Ivana jer puni glavu Aneli protiv njega, sasuo mu sve u lice, pa otkrio: POKUŠAVAŠ DA NAS ODVOJIŠ (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a na narednom snimku, takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović savetuje Anelu Ahmić da ne veruje Ivanu Marinkoviću.

- Ja nisam tako shvatio, ja sam shvatio da je rekao da sam ja uvek bio uz nju - rekao je Ivan.

- Ne, ne, ti si na neki način upravljao njome. Stalno si joj komentarisao šta god ona radi,, on je sve vreme huškao protiv mene, ali meni deliju eda on utiče na nju - rekao je Luka.

- Aneli i ja komentarišemo mnogo toga, a stalno govorimo jedno drugom da ne dajemo Eni na značaju, ili bilo kome, isto govorimo i za Anđelu, a što se tiče odnosa nje i Luke, ja sam sto puta rekao direktno šta i kako, ja ne igram rijaliti sa njom, ja sam joj rekao da ne treba da bude sa njim. - rekao je IVan.

- ON je krenuo da podržava Aneli od kako se posvađala sa Đedovićem - dodala je Jelena.

- Luka je rekao da kada Ivan sedi kraj nje, da on puni Aneli glavu - dodal je Matora.

- Ja sam sa Ivanove strane čuo da će mi odnos sa Aneli biti pakao - rekao je Luka.

- Rekao sam da nju niko ne može da promeni - rekao je Ivan.

- Ivana kontradiktoran si, ovo što jedno drugom govorimo je istina, za našu vezu jeste, ima pravo na svoje mišljenje. Meni nervira što on meni govori jedno, a Luki govori da ću ga ja uništiti kao Janjuša. - rekla je Aneli.

- Ja ne odem kod Luke, nego mi pričamo - dodao je Ivan.

- On je nju sabotirao, pa joj je rekao šta da radi, ona mu je rekla ja imam svoj stav, pa se desilo to za Enu, on je govorio i meni i Aneli isto, da nismo jedno za drugo, - rekao je Luka.

- Ovde ispada da vi mene koristite. Ona je meni govorila nakon Amidžija šta je komentarisala - rekao je Ivan.

- On stalno pričao isto i meni i njemu, a govori kako ću ga ja uništiti - rekla je Aneli.

- Sam Luka je primetio kako je Aneli napu*avala njega i Miću, pa sada ispada da je Ivan protiv veze - govorila je Matora.

- Ne možete mene i Miću da poredite za te stvari, Mića i ja se svađamo deset puta na dan - rekla je Aneli.

- Koja osoba mi je rekla da mene ovo čeka od Aneli, ja sam saglasan sa Matorom, ja neću biti Anelina žrtva, a kada joj treba neko, ona juri tu osobu - rekao je Ivan.

- Mi smo krivi koji idemo u pab - dodao je Marko.

- Ovde ne valja kada se kritikuje veza, kada se podržava. Je l vama valjao Ivan kada sam govorio da je vaša ljubav najveća u kući - upitao je Ivan,.

- I tada si dao loš komentari - rekla je Aneli.

Autor: N.B.