Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka.'' Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću, kako bi učesnike Elite suočila sa njihovim postupcima, koje su želeli da prikriju, ali su ipak isplivali na površinu.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi snimak i takmičari su imali priliku da vide kako Rada Vasić ogovara i imitira Anđelu Đuričić.

- Verovatno su je pogodile istinite reči. Ni meni nije bilo pravo kada sam grešila i slušala. Stala je u odbranu Korde - rekla je Anđela.

- Gastoz i Stefan su imali svađu, to je njihovo, ali ona je ustala i počela da se svađa sa Kordom. Rekla je 'Vasići', ja sam onda ustala i rekla da nas ne meša, jer Korda nije Vasić. Rekla sam šta sam rekla, nisam trebala. Kad je Filip doneo banane, čula sam da je rekao da je doneo Anđeli. Ja sam starija žena i takva sam kad sam ljuta - rekla je Rada.

- Opet se nalazim u ovakvoj situaciji. Ne želim da ulazim u svađu sa nečijim roditeljima. Onaj dan jeste stala na Kordinu stranu. Rekla sam joj milion puta i ona se uvredila zbog toga, ne mogu više. Moja ćerka ga prima, ja nemam drugi krevet. Ovo nije moja kuća - rekla je Anđela.

Nakon snimka na kojem je Anđela Đuričić komentsarisala ponašanj Osmana Karića, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Drago mi je što je to rekla za mene, ali nakon mogo demanta su trebali da prestanu da komentarišu tu temu. Naravno ja razzumem da svi oni imaju šta da kažu, a ja stojim pri tome da se ništa nije desilo. OSman nema šta da kažem, on ništa ne zna. - rekao je Karić pa je dodao:

- Ja sam te večeri bio tamo, ali to što moj otac pominje Krleta, a Krne nema veze sa mnom, Anđela i ja nismo imali ništa pre toga- zna se ša je istina i meni je Drago da sam ovde da bih saznao sve.. Nije Krle upućen u sve.

- Meni je sve jasno, ona je rekla, sada ako su sumnjali trebalo je da bi da se sve proveri- rekao je Ivan.

Na sledećem klipu ukućani su mogli da saznaju kako Ena Čolić raskrinkava Sanju Grujić i Marka Stefanovića.

- Nikad nisam ni krila da smo Mateja i ja imali neko druženje. Mateja nije osoba koje treba da se stidim. Marko to zna. Njih dvojica se igrom slučaja i znaju, pričali su o tome normalno. Ostale stvari mogu da objašnjavaju devojke koje su pričale - rekla je Sanja, pa dodala:

- Da sam ja Marka unakazila, mogu slobodno da pričaju. Ja u njemu budim najbolje, kao i on u meni. Kada je reč da se dovezuje na nečije pevanje, devojke same potvrđuju da dele simpatije prema Marku - rekla je Sanja.

- Ne znam ni koja je pesma. Ispada da je Sanja u pravu, očigledno da gaje neke simpatije prema meni. Ena ispada da nije bila isskrena sa Pejom u odnosu. Što se Mateje tiče znam da nisu imali ništa mnogo više, da jesu bio bih upućen - rekao je Marko.

Na narednom snimku, takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović savetuje Anelu Ahmić da ne veruje Ivanu Marinkoviću.

- Ja nisam tako shvatio, ja sam shvatio da je rekao da sam ja uvek bio uz nju - rekao je Ivan.

- Ne, ne, ti si na neki način upravljao njome. Stalno si joj komentarisao šta god ona radi, on je sve vreme huškao protiv mene, ali meni deliju eda on utiče na nju - rekao je Luka.

- Aneli i ja komentarišemo mnogo toga, a stalno govorimo jedno drugom da ne dajemo Eni na značaju, ili bilo kome, isto govorimo i za Anđelu, a što se tiče odnosa nje i Luke, ja sam sto puta rekao direktno šta i kako, ja ne igram rijaliti sa njom, ja sam joj rekao da ne treba da bude sa njim. - rekao je Ivan.

Ena Čolić je ustala da prokomentariše odnos Ivana Marinkovića i Aneli Ahmić.

- Ivan nikome ne želi dobro - krenula je Ena pa je dodala:

- Svi mi znamo koliko je Ivan vređao Aneli, i isto sukob nje i MAtore, a Ivan je proganjao Anelu u odabranima. Što se tiča Amidžija Aneli je rekla da u Eliti fali Janjušev humor.

- Ona meni tako nije rekla - rekao je Luka.

Na sledećem klipu ukućani su videli kako raskidaju Aneli Ahmić i Luka Vujović i kada je on rekao da mu ona služi samo za se*s.

- Ja sam se spasila. Oboje su birali ovo. Ne znam šta je ona očekivala od njega, a ni on od nje. Što se tiče plakanja, istina je - rekla je Sandra.

- Ja sam ovo očekivala. U njihovu vezu ja ne verujem. Možda gori se*sualno. Ovo će se nastaviti. Beskarakterni su oboje. Zamerila sam i Matei i Sofiji jer Sandra nije bila vidno dobro. Nju ni ukućani ne poznaju. Gledam je na nominacijama kad je Luka ušao, naduvala se, za dva broja veća. Videla sam da jedva govori. Kad mi je Džirdi rekla da imaju se*s, ceo dan sam razmišljala kako da joj to saopštim - rekla je Kačavenda.

- Ovo je pravljenje žrtve od Sandre - skočila je Aneli.

Ukućani su imali priliku da saznaju za san Nenada Marinkovića Gastoza u kom ga je Kristina oralno zadovoljavala.

- Presmešno mi je jer je sve izmislio i sanjao. Ja znam šta je sanjao - rekla je Anđela.

- Anđela, je l' treba sad da lažem? Ovo sam ti i rekao. Sanjam ono što nemam. Sanjam takve stvari, koje nisam sanja u životu. Naravno sanjam i druge stvari, ali ovo je haos. Sanjao sam moju ulicu u Svilajncu i Anđela tu, a iz jednog grmlja izlazi divlja svinja - rekao je Gastoz.

- Meni ovo nije uošte smešno. Anđela tvrdi kako ima neki stav, a njen dečko lupa Kristinu po du*etu i onda izlazi i priča ovaj san. Meni je ovo katastrofa. Pokušava da slaže i da ga odbrani - rekla je Ivanija.

Luka Vujović je razgovarao sa Markom Đedovićem o Lukinom odnosu sa Aneli Ahmić i Sandrom Obradović.

-Ona nikada ne bi priznala da bi bila sa mnom, nakon ovoga sa Aneli, sve mi je čudno, Ja kada sam ih gledao Sandra je bila vesela, uživala a Aneli je bila tužna, plakala, i eto - rekao je Luka.

- Ma znale su da ćeš da se vratiš, šta ćeš sada sa Aneli - upitao je Marko.

- Ma gotovo je, nema poente više. Ja hoću vezu, hoću poštovanje, a ona mene ponižava i vređa - rekao je Luka.

Na sledećem klipu ukućani su imali priliku da vide ljubomorisanje Dragane Stojančević zbog trenerke koju je Jovana Tomić Matora dala Eni Čolić, pa su se dotakle i Terze.

- Mislila sam na Terzu, jer mi je ta situacija u glavi, to joj prebacujem. Tad smo nas dve flertovale, a ona otišla i ljubila se sa Terzom. Ona je mene izredirala, sve je kako ona želi. Zamisli imam 35 godina, imam devojku, a ne znam kako se ljubi. Nisam imala se*s sa svojom devojkom jer je bila trudna. Sad imam platonsku ljubav, maršira me. Rekla mi je da mogu da se družim samo sa Ivanijom i Đoletom. Mi se rastajemo kao, a ona meni priča sa kim mogu da se družim i da će da leti perje. To čak nije imala ni Stefani, to nisam videla u životu - rekla je Matora.

- Ja njoj ne dajem povod da bude ljubomorna, a ona to stalno radi. Kad se posvađam sa njom, odem u Pab, a ona kod druge dvojke - rekla je Dragana.

- Rekla si da si htela da budeš sa Enom, bila bi, te neke komentare ne mogu - rekla je Ena.

Naredni klip koji je pušten takmičarima Elite je klip na kojem Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević govorile o tome koja od njih dve se bolje ljudi.

- Ona vodi računa o meni i meni to prija, ali eto imamo muku oko poljubaca. Ja imam dve vrste ljubavi - govorila je Dragana.

- Ma dajte bre ljudi, Dragana ne zna da se ljubi, ljubi se lošije i od Aneli i od Sandre, pitajte Keti,. LJubila se sa mnom - vikao je Luka.

- Ja imam dve vrste emocija, prema Jovani i prema porodici. Meni je najteže, ja se borim, ne znam na koju ću stranu, da li porodica ili Jovana. - rekla je Dragana,

U sledećem klipu ukućani su mogli videti kako Marko Stefanović besni na Sanju Grujić zbog spominjanja njegove porodice.

- Sve što sam rekla u klipu, sve to mislim i stojim iza toga. U ovom prostoru tražim da izabere da li će se fokusirati na naš odnos ili ne, jer zbog njegovog objašnjavanja imamo toliko krahova u odnosu - rekla je Sanja.

- Rekao sam da ne priča stvari koje nisu istina - rekao je Marko.

- To je bilo nakon ankete za bezdušnost, kad se spomene ta priča mi nekako najviše eskaliramo. Znam da mene Marko podržava u bilo kakvom sukobu. Ako se ne zamera drugima šta meni kažu, onda ne treba ni meni da se zamera šta ja kome pričam - rekla je Sanja.

Aneli Ahmić došla je kod Lepog Miće u Pab kako bi se posavetovala sa njim zbog lošeg odnosa sa Lukom Vujovićem.

- Nikad nisi gledala ko se sa kim bavi ovde. Da li ima posao, da li je tatin sin, tebe to ne interesuje. Tebi je opravdanje da si se zaljubila. Ulaziš u vezu sa čovekom koji ne zna da li je pošao ili došao. Emotivno je nestabilan, roditelji šalju na jednu, pa na drugu stranu. To se sve dešava. Pogledaš šta radi, čime se bavi. Baš ti je simpatičan, zato se sve dešava - rekao je Mića.

- Znam da me je Janjuš bar iskreno voleo - rekla je Aneli.

- Nikako da ti dopre do mozga. Nije opravdanje kad kažeš da te neko voli. Nemate pojma ni šta je voljenje. Ja mojoj ženi za 38 godina nisam rekao ovo, vi se vređate najstrašnije. Ti kažeš da te voleo. Što mu nisi rodila dete? - pitao je Mića.

Dragana Stojančević došla je kod Jovane Tomić Matore u krevet.

- Što mi nisi rekla da si se poljubila sa Lukom? Zaklela si se da ništa nisi imala, da je bilo samo češkanje. Beži bre, hoću da spavam. Ti meni ni za Mateju ne bi rekla - pitala je Matora.

- Ne bih. Ovde ne bih. U čemu je poenta? - pitala je Dragana.

- Sve me lažeš u lice. Boli me ku*ac sa kim si bila pre mene, nego jer me lažeš - rekla je Matora.

Autor: S.Z.