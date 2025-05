IPAK SU BILI ZAJEDNO U PROVODU?! Krle dostavio prepiske koje DOKAZUJU da je Anđela želela da izađe sa Karićem! (FOTO)

Šta bi Gastoz rekao na ovo?!

Stefan Krstović Krle dostavio je portalu Pink.rs prepiske sa Anđelom Đuričić, koje, kako tvrdi, potvrđuju da je ona insistirala da Stefan Karić pođe s njima u grad. Prema njegovim rečima, upravo ovaj detalj budi sumnju da je Anđela gajila simpatije prema Kariću, te da je to bio jedini razlog zbog kog je te večeri želela da izađe u provod.

U prvom delu prepiske se vidi kako Anđela dogovara izlazak sa Krletom, dok u drugom delu konsultuje nega da pozove i Karića sa njima, što je po njegovim rečima jasan znak da je želela u provod isključivo zbog njega.

Krstović je za portal Pink.rs prokomentarisao i kako je izgledalo veče kada su se svi našli u gradu, te je po njegovoj priči sve proteklo u prijateljskom duhu, ali je po njegovim rečima, ona pokazala simpatije prema Kariću.

- Da je nešto bila među njima, to ne znam. Jedino što bih da demantujem su njene reči da nikada nije bila sa nama u gradu i da nikada nije zvala Stefana u provod. Ja imam poruke gde smo se mi dogovarali da izađemo. Ona je tom prilikom zvala Stefana sa nama. Otišli smo svi zajedno u klub. To što se priča da je Šopićka bila sa nama, nije. Nikada nije bila sa nama u društvu. Kada se provod završio, Anđela je otišla svojim putem, a Karić svojim. Istina je da smo bili u društu.Ostalo ne znam ništa, da li su se dalje čuli i šta se dalje dešavalo i da li se išta dalje dešavalo Siguran sam da ga je Anđela simpatisala. Ona ne bi meni tek tako rekla da zovem njega, da je on nije zanimao. Ne mislim da je ona njega ikad zanimala preterano. Sad kad vratim film, suguran sam da nikada ne bi bila sa nama u društvu, da Stefan nije želeo da izađe - istakao je Krle.

Autor: S.Z.