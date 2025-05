Htela sam da zaštitim Luku, to je bila tajna... Keti Samardžić se oglasila za Pink.rs i otkrila sve o Lukinom poljupcu s Draganom: Ovo je istina (FOTO)

Rešila da sve iznese javno!

Sinoć je Luka Vujović tokom emisije ''Gledanje snimaka'' istakao da bivša učesnica Elite 8 Keti Samardžić zna sve o njegovom poljupcu sa Draganom Stojančević.

Ekipa našeg portala kontaktirala je ovim povodom Keti, koja je potvrdila Lukine navode, da je do poljupca došlo ispod pokrivača, kao da je ona ćutala o tome jer je želela da zaštiti Luku.

- Nisam htela uopšte o tome da pričam. Htela sam da zaštitim Luku pre nego što je on ušao u odnos sa Sandrom i pre nego što je bilo šta imao sa Aneli. Jedno popodne su njh dvoje bili u krevetu pored mene i nisam videla, ni čula, ali jesu se ljubili. Nisam im držala sveću, ali ljubili se jesu ispod pokrivača. Nisam zbog Luke htela da kažem to, to je bila tajna, ali se jesu ljubili, to je istina - poručila je Keti za Pink.rs.

Autor: Pink.rs