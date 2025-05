ZARATILI GASTOZ I MATORA: Konačno pale maske! Ona razvezala jezik, pa mu u lice priznala da ga smatra FOLIRANTOM! (VIDEO)

Okršaj koji su mnogi očekivali da se desi!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom o njegovoj izjavi da je Nenad Marinković Gastoz fejk u ljubavnoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ja sam na Gastozovoj strani bio kad se radilo o Kristini. On priča neozbiljno kao da nema šta da kaže o odnosu sa Anđelom, dok kod Anđele vidim drugačije. Ne smatram da se Gastoz nije zagrejao za Anđelu, jeste, jer spavaš pored nekog mesecima, pa bi i kera zavoleo. Ima on neke emocije, ali to nije kao što on predstavlja. Mislim da neke stvari nisu prirodne koje on radi. On Matoru uzme za omiljenu, pa mu je to dobro za rijaliti, a to su fore za decu. Nikad nisam hteo da narušim njihov odnos, oni su super što se mene tiče. Uvek ću biti realan i niko neće uticati na mene. On je više puta pokazao da nju gleda kao rivala, a to nisu stvari za šalu. Njegovo učešće, neka gleda svoje postupke - govorio je Peja.

- Matora, zbog čega si rekla da je kod Gastoza i Anđele jači interes od ljubavi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Reći ću ono što generalno mislim, moje mišljenje se nije promenilo otkako sam ušla. Primetila sam kod Nenada da je uvideo njegovo ponašanje da je nesrećan, pogubljen i nervozan, pa se uskladio i promenio ponašanje. Ja sam njega navikla da vidim nasmejanog. Nenad nije neko ko je agresivan i ko hoće da se pobije. Ja sam u Nenadom prethodnim odnosima videla kad smo bili mlađi i luđi, kao što kažu da ja nisam zagrejana... Naravno da postoji privlačnost, simpatije i sviđanja, ali ljudima je ovde interes jači od ljubavi i navika. Ja to mogu da kažem iz ličnog iskustva, 100 puta sam se ovde istripovala da sam zaljbuljena i za prijateljstva, kao što mislim da je i Nenad. Ja sam sigurna otkako je Nenad rekao da će ostati zajedno da ima interes da ostanu zajedno. Mislim da je njima cilj da ostanu do kraja i da ta priča pije vodu jer su oni lepa ljubavna priča, a Karić je zloban. Ja ne mislim da je to ljubav, postoji sviđanje i simpatije. Sve više što pratim ovu priču treća osoba mora da bude negativac koja hoće da sruši njihovu vezu, a to je idilična veza. U rijalitiju prolaze takve priče, tako i pravim paraleru. Ja u Stefanovim situacijama vidim nekog ko sam ja bila -

- Aha, zato ona nas ne voli. Poistovećuje nas sa nekim tamo jer eto to pije priču. Družu, ovde kad sam ušao nije vam bilo dobro i svaki dan vam nije dobro i ja ću sad nešto da radim što pije vodu. Ja sam Gastoz - dodao je on.

- Od trenutka kad je Nenad rekao šta god da se desi da će da ostane sa njom meni je to bilo potvrdu, on će trpeti i da mu se Anđela pos*re na glavu. Mogu da kažem da me je povredilo da me je Nenad povredio kad se pričalo za omiljenu jer je meni rekao da hoće da spusti loptu, a on je rekao da hoće da izvuče informacije. Ja ovde nikad ne bih rizikovala honorar. Mi smo tad samo pričali o našim situacijama, njegovoj prethodnoj vezi i mojoj sa Stefani, mi nismo ćućorili ispod jorgana. Mislim da će Nenad biti poljuljan i uzrujan kad izađe napolje i kad dođe sebi - nastavila je ona.

- Odgovoriću kad izađem jer mi sad nije dobro, ne znam gde udaram jer sam u bubnju. Neka smrde za nas za ovi smrtnici. Ako oni žele tako onda će i da dobiju takav odgovor - rekao je Gastoz.

- Ja sad nisam bila iskrena ni 50%, ne želim da budem iskrena kad je Nenad u pitanju - rekla je Tomićeva.

- Sobodno, ne možeš da me poremetiš u životu - poručio je Gastoz.

- Biram da ne komentarišem njihovu vezu. Imam mišljenje, nije se promenilo i još je i potvrđeno. Imam razlog što sam rekla ovu rečenicu i niko nije preči od mojih honorara. Niko ne može da bude preči od mog cilja, jako je ružno što je neko to hteo da uradi - govorila je Matora.

- Šta glumiš ti nekog heroja? Ne šapućeš sa Draganom? Je l'za to treba da budeš kažnjena? - pitao je Gastoz.

- Mislim da je jedino o kome je ona promenila mišljenje i kako kaže potvrdila, a rekla je kad je ušla da je on folirant u vezi sa mnom, pa je sad kroz situacije rekla da se razočarala u njega i da je potvrdila svoje loše mišljenje o njemu u vezi - govorila je Anđela.

- Da - potvrdila je Matora.

- Neće poremeteti moj i Nenadov odnos - dodala je Anđela.

- Tu smo gde smo, nismo mi ni seli i ispričali se uvek su bili klubovi. Malo mi je degutantno da misli da bih zbog para bio sa Anđelom i da tu treba da trpim. Dabogda svi bili intereždžije kao ja, dabogda se svi ne svađali kao ja. Verovatno me nisi dobro upoznala - govorio je Gastoz.

- Naidu si voleo kao Boga, a nisi bio takav - dodala je Matora.

- Ja bar na greškama učim. Ovi što se us*ravaju sami sebi u život - rekao je on.

- Nema humora u njemu, on kao da je na silu ostao sa tobom, a onda ti se odjednom prilagodio. Ne mislim da trpi tebe, nego ostaje u vezi u kojoj ne bi bio - pričala je Matora.

- Ralzog da ostane sa mnom je da ne bi naišao na osudu? - pitala je Anđela.

- Ja to ne znam - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić