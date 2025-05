Ovo su svi čekali: Peja otkrio da li je optužio Zlatu i Gocu Božinovsku da po ceo dan piju vermut, Ena kipti od besa! (VIDEO)

Priznao sve konačno!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovana Pejića Peju kako bi progovorio o svojim problemima sa Enom Čolić.

- Pejo kako komentarišeš to što je Ena shvatila da je nikad nisi voleo već da ti je ona pravdanje honorara i trofej? - upitao je Darko.

-To bi mi pilo vodu da sam ja nju jurio na početku, a ne ona mene. Priča da ja njoj nisam poklanjao pažnju, ali to su cipiripi priče. Priča da Terza liže du*e Kariću, a onda ona igra s njim. Meni ne treba devojka da ostajem s nekim u vezi do kraja, pa da ga šutnem posle deset dana. Oni ne pokazuju svoja prijateljstva, dok ja nemam problem s ljudima. Nju previše zanimaju tuđi životi.

- Da li je istina da si se Eni poveravao i pričao da je tebe mama kao malog dečaka zanemarivala jer je stalno pila vermut sa Gocom Božinovskom? - upitao je Darko.

- Ja sam bio pored nje i iskreno se otvorio, a ona me je izdala i iznela neke stvari ovde. Ona ne gleda šta će reći i ne bira. Ona se tim sladi, a onda posle plače. Moja mama za nju mže da bude alkoholičarka, ali za nju je car - rekao je Peja.

- To niko ne dovodi u pitanje, ali pitam te da li si ti to rekao? - upitao je Darko.

- Nek bude za rijaliti da sam rekao, ali nisam. Jedino što sam joj za moju mamu rekao je bilo za Paparaco lov, ali ovo nisam rekao. Moja mama nema problem sa alkoholom - rekao je Peja.

- Ima problem što je usamljena i nema partnera, zato pije po ceo dan - rekla je Ena.

- Možeš da izmišljaš šta hoćeš, sa mnom ne možeš to. Mnogo je krenula da izmišlja i da laže - rekao je Peja.

- Kako gledaš na to što pojedinci u kući u poslednje vreme pričaju da nisi onakav kakvim se predstavljaš? - upitao je Darko.

- Ja sam dva puta nekom opsovao majku, a oni to rade svakodnevno. Govorili su da sam prsotina i evo jesam. Spominjao sam Đokovića, a oni su se smejali kada sam pričao o nekim stvarima. Kupili su moje telo, ali mi nisu uzeli dušu. Ja sedim na garnituri i ne pravim se pametnim - rekao je Peja.

- Često si udarao na Enine komplekse, a ispada da si to ti jer ističeš koliko tvoji roditelji imaju nekretnina? - upitao je Darko.

- Da sam rekao koliko imaju, pa i da budem, ali ajde. Ja se ne kitim tuđim perjem, ja ne idem na aftere već idem na pecanje. Njihovi postupci sve govore - rekao je Peja.

Autor: N.Panić