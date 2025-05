Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održana emisija "Pitanja novinara", a predstavnici sedme sile detaljno su ispitali učesnike o gorućim temama u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Na početku emisije govorio je Nenad Marinković Gastoz o svom o sukobu sa Stefanom Karićem. Ovaj put je bio bez dlake na jeziku.

- Osim toga što ne komentariše njihovu vezu jer je pristrasan. Rekao je isto: "Sprdaj te, teraj rijaliti". Luka sve to sme, a ja kad se sprdam ja sam fejk. Više se druže, pristrasan je i ima pravo na to. On je rekao da više neće da se meša u naš odnos, a što se mene tiče neka nastavi da bodri Luku. Meni je najčudnije ono što mu izleti kad misli da ga niko ne čuje, tipa da Luka uzme Anđelu za omiljenu. Da li smo mu mi toliko trn u oku? ja to ne vidim toliko sa njegove strane. Neka rade šta hoće, mene i nju ne mogu da pomere. Čim ti izleti tako nešto za omiljenu opet smo mu u glavi, a ne znam zbog čega i šta hoće da raskrinka i da li je to neka želja da on mene raskrinka - prilčao je Gastoz.

Stefan Karić je odlučio da se povuče iz kompletne priče koja je nastala sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali je iskoristio priliku da da svoj sud o svemu.

Jovana Tomić Matora iznela je svoje surovo mišljenje o ljubavnom paru, Anđeli i Gastozu. Nakon čega je došla do okršaja sa Marinkovićem.

- Od trenutka kad je Nenad rekao šta god da se desi da će da ostane sa njom meni je to bilo potvrdu, on će trpeti i da mu se Anđela pos*re na glavu. Mogu da kažem da me je povredilo da me je Nenad povredio kad se pričalo za omiljenu jer je meni rekao da hoće da spusti loptu, a on je rekao da hoće da izvuče informacije. Ja ovde nikad ne bih rizikovala honorar. Mi smo tad samo pričali o našim situacijama, njegovoj prethodnoj vezi i mojoj sa Stefani, mi nismo ćućorili ispod jorgana. Mislim da će Nenad biti poljuljan i uzrujan kad izađe napolje i kad dođe sebi - rekla je Matora.

Jovan Pejić Peja žestoko je izvređao svoju bivšu devojku, Enu Čolić, koja mu nije ostala dužna. Ponovo je udarila na njegovu majku, Zlatu Petrović.

Nakon čega je Jovan Pejić Peja priznao sve o svojoj ispovesti za Zlatu Petrović i Gocu Božinovsku i njihovo neprestano konzumiranje alkohola.

- Ja sam bio pored nje i iskreno se otvorio, a ona me je izdala i iznela neke stvari ovde. Ona ne gleda šta će reći i ne bira. Ona se tim sladi, a onda posle plače. Moja mama za nju može da bude alkoholičarka, ali za nju je car - rekao je Peja.

Posle niza uvreda izrečenih od Peje, progovorila je Ena Čolić, pa se ponovo dotakla Zlate Petrović. Odmah je reagovao i Nenad Marinković Gastoz koji je jednom rečenicom uspeo da je ućutka.

Tema Goce Božinovske i Zlate Petrović je izazvala opšte stanje u Beloj kući. Ivanu Marinkoviću je totalno prekipelo pa je kompletu priču preokrenuo na kockarski porok Peje.

Aneli Ahmić i Luka Vujović izneli su sve svoje probleme na površinu, i dalje ne uspevaju da pronađu zajednički jezik.

Konačno je progovorila i Dragana Stojančević o svom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom. Priznala je da su bile u vezi, pa je okrenula temu na Erminu Pašović i svoju majku.

Matora je donela svoj konačni sud, pa priznala zašto je izbacila iz kreveta prethodnu noć.

Marko Đedović oktrio je sve o zamalo vreloj akciji Dragane i Matore, pa nastavio sa raskrinkavanjem.

Već neko vreme odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića nije na zavidnom nivouo. Sve češće dolaze na osudu ukućana. Ovo veče Sanja je ipak odlučila da prizna kakav je manipulator.

- Vešt sam manipulator i priznajem to. Jesam mu rekla da sam ga ja stvorila, ali sam mislila da me neće čuti i zato sam preokrenula - rekla je Sanja.

Milana Šarac Mimas ne prestaje da iznosi informacije o Sanji Grujić i njenoj prošlosti. Zbog čega je Marku pao mrak na oči pa je odlučio da potvrdi da je bila animir dama.

Mimas sve više gori od ljubomore i ne može da prihvati prisan odnos njenog bivšeg dečka, Gruje i Mrvice. Na sve načine pokušava da ih razdvoji.

Rada Vasić je okrenula ploču o Ani Nikolić i Stefanu Kordi. Odlučila je da se odrekne ćerke ukoliko se pomiri sa Kordom.

Autor: N.Panić