PO BROJU OPERACIJA PREŠIŠAO SVAKU STARLETU, PA OTIŠAO U ILEGALU! Za njim su ludele sve devojke, a sad nakon toliko vremena otkrio ISTINU

Branislav Radonić Brendon jedan je od najkontroverznijih učesnika rijaliti programa na ovim prostorima.

Svojom jedinstvenom pojavom i specifičnim ponašanjem godinama je uspevao da privuče pažnju javnosti.

Nakon povlačenja iz medija, Brendon se više ne pojavljuje na javnim događajima, čime je iznenadio brojne pratioce. Ipak, poput mnogih bivših rijaliti učesnika, otvorio je nalog na TikToku, gde svakodnevno snima prenose uživo i održava kontakt sa svojom publikom.

Zahvaljujući tim snimcima, jasno je da se Brendon fizički nije znatno promenio, ali je vidno smršao i ostao dosledan estetskim intervencijama koje su deo njegovog prepoznatljivog izgleda.

Iako više nije prisutan u medijima, i dalje uspeva da zadrži pažnju i izazove interesovanje javnosti kroz društvene mreže, a sada je priznao zašto se povukao u ilegalu:

- Često me pitate gde sam nestao.. Nema me jer sam otišao iz svega toga, a glavni razlog je što su pojedini dali sebi za pravu da me nazovu nakazom. Tako da isključivo možete da me gledate na mom Tiktok kanalu. Lepo živim, uživam u svom privatnom svetu - rekao je on na Tiktoku.

Autor: Nikola Žugić