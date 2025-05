Nakon rijalitija će biti animir dama: Grujina sestra nikad oštrije o odnosu svog brata sa Mimas, njegovom LJUBAVNICOM, a evo šta kaže za Mrvicu (VIDEO)

Vidim da nije dobro, i da ne vidi dalje od nje.

U vecerašnjoj emisiji "Pitam za druga " oglasila se Teodora, Grujina sestra, koja je dala svoj sud o učešću njenoh brata u "Eliti", kao i o njegovim međuljudskim odnosima.

- Ne mislim da Mrvičin i njegov odnos ide ka vezi, a i da ide nek se oslobodi bede kad kažem beda mislim na Mimas. Kad vidim njega kako je oronuo mislim da nema dalje, mislim da mu treba jedan ozbiljan razgovor. Ne mislim da je kraj između njega i Mimas on nju jako voli ne znam zašto da li je to opsesija nešto, kad ga ona moli on sedi priča umesto da završi priču skroz - rekla je Teodora, a onda je nastavila:

- Mi smo imale korektan odnos, poštovala sam njegovu odluku ne bi volela da je sretnem, i Mimas ne može više u našu kuću, kad dođe sam može da uđe, u ovakvom stanju bi verovatno nama rekao doviđenja. - rekla je Teodora

- Ja bi volela da ga vidim sa Mrvicom nekim nasmejanijim, ali ma kakvi nema ništa od toga, da ona njega usrečuje ne bi išao za Mimas. Ja bi volela da je srecan pa ko god to bio. Dok su se oni druzili sa Sanjom i Markom samo sam cula da su okej ljudi. I da posle ovoga Mimas moze da postane animir dama ne znam zaista sta bi vise rekla. - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: B. Đorđević