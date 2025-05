BEZ DLAKE NA JEZIKU! Konačno palo priznanje, evo da li Stefani Grujić I DALJE GAJI EMOCIJE prema Matoroj (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefani Grujić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče Jovane, šta se smeješ?! Apsolutno sve što sam rekla, stojim iza svega toga, žao mi je ono što sam joj izgovorila za mamu, to sam se iskreno izvinila. Drago mi je što sve dolazi na moje, odnos sa Aneli i sada sa Gastozom...O njoj mislim sve najgore, da je ološ, odron i folirant, kroz šta smo mi prošli, ona je došla i zamenila me za tri dana sa devojkom koju ni ne poznaje. Ja bih sada volela da ponovim sve ono što sam na početku rekla, ali me je to prošlo, ne želim da forsiram. Mene je prošlo sve i bes i emocija. Ona je ostavila veliki trag u mom životu, jedino to, ali ja nju da vređam, ne ide...Što se tiče Dragane, ja sam to komentarisala, nije mi jasno da toliko godina ima da ne zna jednu rečenicu da sklopi. I dalje smatram da je folirant, ovde ustaje i govori kako se dvoumi između Jovane i porodice, ja mislim da je izabrala da provodi vreme sa Jovanom, jer je njena mama bila izričita da ne želi nikakvu komunikaciju sa Jovanom. Da nemaš svest šta radiš sa njom?! Pa to mi stvarno nije normalno, to je jedan kičeraj. Šaljem Jovanu, ostavljam Draganu - rekla je Stefani.

- Optuživala si je da se umešala i da je treća, kako sada gledaš na to - pitala je Ivana.

- Meni je tu Jovana kriva, možda da je pustila da se neke stvari reše, možda ne bi došlo do ovolikog sukoba. Najveći krivac mi je Jovana, ali mi je kriva i ona. Znam šta se dešavalo kada me je zvala, dozivala - rekla je Grujićeva.

- Ti si na ulasku rekla, bila si blaga prema Matoroj, najviše si napadala Munju, govorila si: "ona je za tebe ozbiljan šmeker", na kraju ti sediš sa njim, Matora je najkrivlja, Dragana nije kriva, ti si sve promenila - rekla je voditeljka.

- Kada sam došla ovde i videla da je otišla u drugi odnos, kada sam bila sama sa sobom, skapirala sam kakav nam je odnos bio. Ja sam i kada sam s Munjom bila u izolaciji osećala sam neku vrstu emocije prema njoj, ali mi se iz dana u dan gadila - rekla je Stefani.

- Kakve ja veze imam s tvojim učešćem - pitala je Matora.

- U smislu da možda ne bih iznosila taj prljav veš - rekla je Stefani.

- Sve ono što sam ja rekla je istina, ima pravo da bude zbog Dragane. Da nije bilo Dragane i svega ovoga, svakako bi došlo do vređanja, a ono što mi jeste najbitnije...Rekla ti je Munjo upravo sada tvoja devojka da bi se pomirila sa mnom - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić