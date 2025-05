Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Sofiji Janićijević kako bi iznela svoju nominaciju.

- Kada god pogledam Matoru, padne mi na pamet scena ona u crnom brushalteru, pivo u drugoj i prase obrće. Što se tiče tria Munja, Stefani i Matora, niko nije mogao ni da pretpostavi i da doživi ono što je Munja doživeo prvih nedelju dana, išao je polupan ovde po dvorištu, tu sam jedinog krivca videla Stefani, međutim, promenila mi se priča. Nekako, iskrenija mi je Stefani i u izlaganju i u iznošenju tih nekih situacija, možda je istina, možda i nije, niko od nas to ne može da zna. Par puta si pričala da nećeš da iznosiš o njoj, mislim da si iznela dovoljno i da nemaš šta. Da li si dostojanstvena u toj priči?! Ne znam, ti si iznela dosta toga o Stefani, to je moje mišljenje. Što se tiče odnosa sa Stefani, ovo je samo neko pranje od situacije koja se dešava spolja ili se dešavala u tom trenutku, da se brzo prešaltaš na neku drugu devojku. Ona nije odustala od tebe, nije napala tebe, napala je Munju. Što se tiče odnosa tebe i Dragane, mislim da radi sve zbog rijalitija, nemoguće mi je da u roku od pet meseci da joj se dopadnu tri lika i jedna žena. U ovoj situaciji nećeš biti ti ta koja će biti kriva za taj odnos ako uspe ili ne, jer kod tebe vidim emocije. Ona ne želi da komentariše sve, ne želi da komentariše ni vašu situaciju, vezu i odnos, sve se potencira na njenu porodicu, kao da mi drugi nemamo porodice. Sami smo odgovorni za svoje postupke! Zašto se meni nije desilo da se zaljubim u tebe kada si došla?! To moraš da imaš u sebi i da to poseduješ. Ostavljam Draganu, šaljem Matoru - rekla je Sofija.

Voditeljka je dala reč Borislavu Terziću Terzi kako bi izneo svoju nominaciju.

- Hajde labudice...Što se tiče Dragane, da, smatram da je napravila ozbiljan kiks. Moj i tvoj odnos, mi smo se družili ovde, nisam hteo da uđem s tobom u vezu i tako smo pričali ti i ja, hteo sam da te zaštitim da ne ulaziš u odnos sa mnom da ne bi dobila osudu naroda, hteo sam da te poštedim tih stvari, ali si ti napravila još veće, iskreno, sr*nje ovim što radiš. Smatram da si igrala rijaliti, da nisi ušla u neku priču sa mnom, sama znaš da nisi jedno pitanje dobila...Stvarno mi te je žao kada vidim kako se ti osećaš i da plačeš po ceo dan i da nisi dobro, falila ti je kroz život ta ljubav, a ovim što si nastavila odnos s Matorom, okrenula si leđa porodici. Ne podržavam te, ali ne mogu da te pljujem...Što se tiče Matore, Matora me je dočekala u šestoj sezoni, seo sam preko puta Matore, bila je tu za mene. Tu si mi pomogla, prošle godine smo bili u vrhunskom odnosu, tu si bila za mene i Milicu, iskreno, ove sezone, ja sam ovde vodio tuđi rat. Ja sam ovde stao za Munju! Imaš dva meseca do kraja, treba da ostaneš sama, Dragana ti nije potrebno. U ovom odnosu ne ispadaš loša, ali moraš malo sebe da gledaš. Mogu da budem s tobom u super odnosu, ali mislim da možeš da me namestiš...Ostavljam Matoru, šaljem Draganu - rekao je Terza.

- Ovde se radi o mom detetu i budućnosti mog deteta. Ja bih Sofiju poslao do kraja rijalitija ko god da je preko puta nje, ali dobro. Ja smatram da nije u redu što si Matoru ostavio, jer je ona iskazala nepoštovanje prema mom detetu. Smatram da je Sofija udarila direktno na tvoj odnos sa detetom - rekao je Munjez.

- Nije ona udarila, ja sam sam to uradio, ja sam krivac. Ako ti tako gledaš, ti ne možeš s njom da budeš dobar nikada - rekao je Terza.

- Ti nisi smeo da je ostaviš i to je to. Zamerio bih mu da me ogovara, ali ne zameram što sedi. Videli ste kako sam se osećao, ne morate da stanete na moju stranu, stanite na ono što ste osuđivali - rekao je Munjez.

- Ako kažeš da ja nisam ovim ispoštovao tvoje dete, onda ti ne poštuješ moje dete time što se družiš sa Sofijom. Nosi Sofijin kačket - rekao je Terza.

- Munja je zamolio Sofiju da mu da kačket - dobacila je Ena.

- Nikada oni nisu bili prijatelji - rekla je Kačavenda.

- Ona je tebi uradila najgoru stvar u životu, ti imaš komunikaciju sa njom, ti nemaš poštovanje prema svom detetu, a meni zameraš - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić