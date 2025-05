Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici ''Elite'' imali su priliku da biraju između Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević, koje su bile ovonedeljni potrčci. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić saopštila je ko je nominovan od strane učesnika, ali i kome je publika dala najmanju podršku.

Anđela Đurićić dobila je prva reč, kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane, te je otkrila šta Tomićevoj nikada neće oprostiti.

- Nas dve nismo ni imale neki specijalan odnos, ali se ona uvredila kada sam je nazvala folirantom. Ipak u poslednje vreme počinjem da menjam mišljenje jer ne mogu da poverujem da bi neko sve rizikovao i majčino zdravlje zbog igre u rijalitiju. Praviš se mutava, a uopšte nisi. Vidim da si sa strane mnogo aktivna i pričaš sa svojim ljudima. Ništa mi nije jasno kakva je veza tebe i Matore kada se niste poljubile, ali vi ste za mene u vezi od prvog dana. Ne znam zašto misliš da tvoja porodica ne gleda ono što ti radiš van crnog stola. Menjaš mi mišljenje, a opet me vratiš na staro kada progovoriš. Ne ponašaš mi se u skladu s onim koliko mi deluješ da si zrela. Ne mislim da radiš dobre stvari - rekla je Anđela o Dragani, pa se osvrnula na Matoru:

- Ja sam toliko puta rekla sve o Matoroj, ali eto moraću da se ponovim. Ja mogu da se vratim na stvari iz ''Zadruge 6'' jer se ona ogradila od mene i mog odnosa. Ja njoj ništa loše nisam uradila da bi me tako komentarisala i pričala mnoge uvrede, zato ne mislim da sam zaslužila to. Mislim da je vremenom došlo na moje, a to je da njen i Gastozov odnos nije bio iskren toliko koliko se predstavio. Mislim da je ona jedino prijatelj Stefanu Kariću, kao što mislim da je i on njen jedini prijatelj - istakla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefani Grujić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče Jovane, šta se smeješ?! Apsolutno sve što sam rekla, stojim iza svega toga, žao mi je ono što sam joj izgovorila za mamu, to sam se iskreno izvinila. Drago mi je što sve dolazi na moje, odnos sa Aneli i sada sa Gastozom...O njoj mislim sve najgore, da je ološ, odron i folirant, kroz šta smo mi prošli, ona je došla i zamenila me za tri dana sa devojkom koju ni ne poznaje. Ja bih sada volela da ponovim sve ono što sam na početku rekla, ali me je to prošlo, ne želim da forsiram. Mene je prošlo sve i bes i emocija. Ona je ostavila veliki trag u mom životu, jedino to, ali ja nju da vređam, ne ide...Što se tiče Dragane, ja sam to komentarisala, nije mi jasno da toliko godina ima da ne zna jednu rečenicu da sklopi. I dalje smatram da je folirant, ovde ustaje i govori kako se dvoumi između Jovane i porodice, ja mislim da je izabrala da provodi vreme sa Jovanom, jer je njena mama bila izričita da ne želi nikakvu komunikaciju sa Jovanom. Da nemaš svest šta radiš sa njom?! Pa to mi stvarno nije normalno, to je jedan kičeraj. Šaljem Jovanu, ostavljam Draganu - rekla je Stefani.

- Optuživala si je da se umešala i da je treća, kako sada gledaš na to - pitala je Ivana.

Nenad Marinković Gastoz je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Anđela je dosta toga rekla, pa sam sad i zaboravio dosta. Ja sam bio vođa i pozvao sam Matoru da bude omiljena jer joj je umrla majka i hteo sam da vidim o čemu je reč jer je prvo veče skočila na moje tri drage osobe. Ona mene nije odvojila od njih, već je samo sebe odvojila od mene. Pokušao sam da spustim loptu, ali sam na kraju poslušao nju i stavio svog partnera na prvo mesto. Njoj stigne od oca pozdrav za mene, ali ona očigledno mene ne gleda kao prijatelja. Zbog prijatelja bi malo zavrnula slavinu sa Anđelom, prijatelja nikad ne bi nazvala folirantom, ali dobro. Drago mi je što sam saznao posle deset godina da sam ja izigran u prošlom rijalitiju, a ne da sam igrao igru - rekao je Gastoz.

- Ja sam odmah rekla da to nije Nenad i da bi progutao neke stvari zarad rijalitija. Njega je Zorica napolju čekala, a on se smuvao sa Ružicom s kojom sam ja bila u tom trenutku - rekla je Matora.

- Ja nikad u životu nisam bio folirant i nikad ništa ne bih trpeo - rekao je Gastoz.

Jovana Tomić Matora i Nenad Marinković Gastoz nastavili su razgovor i na pauzi za reklame.

- Ne kažem da te neko tera, ali ima tu svega, srešćemo se negde i pričaćemo - rekla je Matora.

- Ljudi bi voleli ono staro, ali nema toga, ja to ne osećam - rekao je Gastoz.

- Nemam šta da ti kažem, ne. Imaš 70 dana, kada izađeš... - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Razmišljao sam šta ću da kažem, da se ponavljam, hoću, nemam problem s tim. Prvo nije bilo ljudski da se tako nešto radi što se tiče deteta, Stefani i ona, uvek će mi ostati Matora kao osoba koja je uticala da ja ne vidim svoje dete. Svi znaju da je meni Stefani kriva, ali što se tiče Matore, nije bilo ljudski da uradi te stvari. Sve ono što je doživela od strane mene, kažu ljudi da nije lepo, ne zvuči lepo, ali ja imam opravdanje time što mi se udaralo na dete...Niko ne zna šta sam ja proživljavao kada su Matoroj svesno cepali majicu, ja sam stajao kada je Milan izneo da ona kači storije sa pesmom "rodio se sin", nisam želeo da ljudi vide moju slabost i koliko mi je loše bilo, klecala su mi kolena. Ne želim ovde da se slade, u rijalitiju smo...Ena i ja kada smo se posvađali, Ena mi je odmah udarila na to. Neću to nikada moći da zaboravim. Matora i ja nemamo nikakvu komunikaciju, nemam potrebu da je vređam. Sve najgore mislim o njoj, nije dobar prijatelj, nije dobar čovek, nije dobar partner, ona je to godinama dokazala u rijalitiju. Da nema novac, ne bi je nijedna devojka pogledala. Ako udari na mene, ja ću da joj vratim 10 puta više, ne prezam ni od čega, nije lepo, moram da pazim šta pričam, ali moraju da znaju da ako se ovde povučeš, počnu da te gaze. Bolje da sam najgori, nego da sam pi*kica. Mislim da će da ispadne donja i mislim da je ona svesna da je Dragana folirant. Dragana, imali smo neke razgovore pre Matore, ona je itekako pokazala da je elokventna, a sada se pravi da je mutava. Ne možeš posle reakcije kakvu si imala zbog majke i čestitke, sutradan su uradile, užas...Ni Matora ne poštuje njenu majku, sutradan joj je dobacivala. Ostavljam Draganu, šaljem Matoru - rekao je Munjez.

Aneli Ahmić je dobila reč kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Ja nemam lepo mišljenje ni o jednoj, ni o drugoj osobi. Kada je ušla Matora, meni je bilo jako žao zbog svega što je prošla i htela sam da pokušamo da zataškamo neke stvari i budemo na silu dobre. Brzo sam shvatila da to nije moguće i da je netrpeljivost i dalje prisutna. Prošle godine je bila u kontra ekipi i Janjuša je stalno podržavala. Zamerala sam joj što je napdala Anđela jer mi je on vrlo draga osoba. Njeno ponašanje mi nije normalno i smatram da je na debati rekla pravo mišljenje o meni. Da smo se čule posle izlaska, to je istina, ali ništa nismo radile preko kamere. Ukoliko se ti sećaš da je bilo drugalije možeš slobodno da kažeš. Ti i ja smo imale sukob pre neki dan i vidim da ćemo ga imati ubuduće jer te ja mnogo nerviram. Nisi mi ništa rekla što se tiče spoljnog sveta, samo mi je rekla da ne treba da imam odnos s Lukom i da je on Siti jako drag. Ti i ja ne možemo na silu biti dobre - rekla je Aneli.

- Ti potenciraš svađu jer ja komentarišem normalnu. Ti započinješ stalno konflikt - rekla je Matora.

- To što tebe boli što ja komentarišem, to je druga priča. Pričaš da smo Luka, Sandra i ja fejk, a onda te ona napu*ila i promenila si ploču. Smatram da si jako kvarna i stalno mešaš ljude iz spoljnog sveta. Pričaš nešto o meni i Đedoviću, ali mi i dalje nismo izgladile odnose. Smatram da si loš čovek i ne trebaš da uvlačiš Situ i Erminu. Ja znam da su njih dve najbolje drugarice i spustila sam loptu da se one ne bi posvađale zbog nas dve. Smatram da ulaziš ovde u veze jer si nezadovoljna svojim životom, dosta sam promenila mišljenje o tebi i Stefani. Ne kažem ja da je ona cveće, ali nisi ni ti bila. Ti si osoba koja voli da se alkoholiše i to ti je na prvom mestu. Pokušala sam pronaći nešto lepo u tebi i pokušala sam da budem dobra, ali nisam uspela. Naša energija se ne poklapa i to je to - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Draganu.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Marku Đedoviću.

- Počeću od Matore. Mislim da Matora zbog godina provedenih u rijalitiju i živi rijaliti, tako da optuživanje nje da vodi rijaliti je isto kao da je optužujete da vodi svoj život. Ona zna da u većini devojke nisu bile iskrene prema njoj, kada devojka pokaže intresovanje, nju devojka onda više ne zanima. Matora i ja više nikada ne možemo da budemo dobri, sve je otišlo predaleko, reči su otišle predaleko. Mislim da ne bi bio onog intenziteta sukob na ulasku da ona nije bila pijana. Ne bi izgovorila reči koje je izgovorila onog trenutka, ona je u našu raspravu prva uvela mrtve ljude. Sve što sam komentarisao za Stefani, apsolutni krivac mi je Matora. To ne znači da ja neću komentarisati na način na koji komentarišem. Optuživali su me da iz animoziteta komentarišem da je Matora kriva, i dalje to mislim, ali sa Draganom ne mislim da je kriva. Ne mogu da krivim Stefani nikako. Mislim da Matora nema prijatelje, mislim da Matora nikom nije prijatelj, mislim da njoj možeš da pričaš samo ono što želi da čuje. Ja za vezu sa Anitom od starta nisam imao lepo mišljenje, u određenom trenutku sam otpratio Anitu sa instagrama, jer mi je sve bila teška katastrofa. Matora gubi ljude oko sebi, gubi ljude s kojima je dobra ako kažu ružnu reč za njenog partnera...Poštovao sam njenu želju, nakon toga se izdešavalo onako kako se desilo, ja nemam prijatelje da me izvređaju kada im se ne dopadne moj izbor partnera. Mislim da je emocionalno nezrela, ne vidim želju da se promeni i da je skontala nešto. Ta bizar cela priča sa Stefani, ali sama je birala i sama je tražila! Matora celoga života ide iz odnosa u odnos - rekao je Marko, a onda je nastavio:

Matora mi je ispravna u odnosu sa Draganom, od prvog dana je jasna kao dan, jasno je stavila do znanja. Što se Dragane tiče, vrlo dobro je znala da se sviđa Matoroj, da li se postavi granica ili distanca, kada se granica pređe, nema nazad, kasno je sada za nazad, biće još gore. Ja sam ti danas rekao da ovo nije vaspitno popravni dom, nismo dreseri kerova, ne možemo da ti objasnimo nešto što mama nije mogla za 33 godine. Nisi glupa, ne mislim da si glupa, ne mislim da igraš igru, na početku mi je delovalo tako. Vidim te kako se osećaš, ja sam tamo u rehabu, da je Matora htela da ima odnose sa tobom, Matora bi imala odnose sa tobom, tu je ispoštovala. Slagala je Matoru za poljubac sa Lukom, pa je gledala da se iskupi. Mislim da je sve gotovo, mislim da ti je samo teško da prevališ preko usta zbog onog pisma. Ja te neću osuđivati ako si se zaljubila. Ako je vama lepo u tom odnosu, vi budite u tom odnosu, a ja ću komentarisati kako se šta bude dešavalo. Kakve to ostavlja posledice po tebe i po tvoju porodicu, mislim da si sve to dobro znala, mislim da se malo foliraš u toj brigi za tim šta će ti tvoji reći, mislim da te i nije toliko briga šta će oni reći, jer si sve to znala kada si razgovarala sa mnom u vešeraju. Imaš 33 godine, znaš gde đavo spava, niti ti ni mutava ni naivina, stigla si iz Smedereva da se vidiš sa Janjušem i Šebezom, da sediš tu sa njegovim detetom dok se on čuje sa Aneli, a da mu ne razlupaš glavu. Normalno je da nemaš sa mnom komunikaciju i neka druženja veća. Ostavljam tebe, šaljem Matoru u izolaciju.

Uroš Stanić je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Matora je po meni jako kvarna pohlebna i samoživa osoba. Nikad nisma udarao toliko nisko i dirao joj porodicu. Od prošle sezone imamo sukob kada sam stao uz svoju drugaricu koja je bila iskorišćena. Čuli smo razne priče od Stefani, šta si sve radila i kako. Vidimo da si u brak ušla zbog medija, da bi ti bila prva gej osoba koja se udala ovde javno. Mislim da Gastozu nikad oprostila Ružicu i mislim da te to i dalje boli, a družila si se s njim. Nisi ispala prijatelj prema njemu i jako si se ogrešila o njega, ali i da si dobila direktivu od Zvezdana Slavnića jer mi to sve liči na njega. Po direktivi svog drugara si izabrala njega, a ne svog prijatelja Gastoza. Ti gledaš samo ličnu korist i perspektivu, zbog čega nisi pravi prijatelj. Katastrofa mi je spuštanje tvoje lopte sa Đedovićem i Kačavendom. Mislim da jeste Dragana krivac u ovoj situaciji, ali nisi ni ti baš čista. Htela si da spinuješ priču sa Szegani na Draganu, a moj stav je da nijednu devojku sem Sanje nisi volela. Ne znam šta treba da uradiš da bi sledeće sezone pomerila granicu svoje monstruoznosti - rekao je Uroš o Matoroj, pa se osvrnuo na Draganu:

- Dragana mi je jako prazna i bezlična osoba koja sem te garderobe koju fura, ništa ne poseduje. Jako je priglupa osoba, ali seljački namazana. Vidimo da je bila i sa Matejom, Šebezom, Janjušem i tako dalje. Ti imaš jako veliku nezahvalnost prema svojoj majki. Ne daj Bože da neko dobije čestitku kakvu si ti dobio. U ovoj situaciji Matora nije tvoj predator jer ti itekako znaš šta radiš. Ništa ti ne verujem i sve ti je rijaliti. Nećeš uspeti u svom cilju da se probiješ medijski zato što ćeš do kraja bbiti bezlična i nesreća - rekao je Uroš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Što se tiče Matore i Dragane, mislim da već i ptice na grani znaju kakav je naš odnos Matora, tu sam za tebe i jako te volim. Imao sam priliku da vas komentarišem, ali mislim da nije ni vreme ni mesto, mislim da tebi nije vreme posle svega što si prošla, ne treba ti nikakav odnos. Treba ti malo mir, imaš dosta svojih problema, kao da bežiš i želiš da zaboraviš time što ćeš ovde provoditi vreme i da opet razmišljaš da li je neko iskren prema tebi. Kad smo kod mesta i vremena, mislim da tebi Dragana ovde nije mesto za tako nešto, videli smo neke tvoje reakcije, ja sam se začudio šta si sebi dozvolila i koliko si nestabilna kada su emocije u pitanju. Smatram te za zrelu i ozbiljnu devojku, a ne da se bacaka ovde kada neko neće da provodi vreme s njom. Šta ćeš ti raditi, mislim da ti najbolje znaš, pokazala si da majka i nije baš nešto uticala na tebe, jer znaš gde se nalaziš i da nije mesto za bilo kakav odnos sa istim polom. Da li ti se prvi put desilo ili nije?! Ja smatram da nije, mislim da si imala neke kontakte sa nekim devojkama, da si imala komunikaciju na taj način, nije mi logično da si došla ovde i da ti se to ovde desilo. Šaljem Draganu, Matora volim te - rekao je Karić.

Ena Čolić je dobila reč kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Mislim da je Matoru spremao neko od spolja da me napadne. Ona je mene ukaljala nekim stvarima koje nisu istina, ali dobro. Volela bi da sve žene napraviš da su bise*sualne, a meni to smeta. Nisi osoba kojoj se može verovati i to je tako. U odnosima daješ sebe i uvek si ti neka je*ena stranka navodno. Ne bih ti se poverila i pazim šta pričam. Ne bih ti se poverila, jako sam obazriva. Ti si shvatila da sam kul lik, ali ti se to nije dopalo - rekla je Ena.

- Smatram da si se na grub način ogradila od mene, zato sam bila takva - rekla je Matora.

U toku emisije ''Nominacije'', Borislav Terzić Terza se ogrado od Danijela Dujkovića Munjeza, te je došlo do svađe.

- Hajde labudice...Što se tiče Dragane, da, smatram da je napravila ozbiljan kiks. Moj i tvoj odnos, mi smo se družili ovde, nisam hteo da uđem s tobom u vezu i tako smo pričali ti i ja, hteo sam da te zaštitim da ne ulaziš u odnos sa mnom da ne bi dobila osudu naroda, hteo sam da te poštedim tih stvari, ali si ti napravila još veće, iskreno, sr*nje ovim što radiš. Smatram da si igrala rijaliti, da nisi ušla u neku priču sa mnom, sama znaš da nisi jedno pitanje dobila...Stvarno mi te je žao kada vidim kako se ti osećaš i da plačeš po ceo dan i da nisi dobro, falila ti je kroz život ta ljubav, a ovim što si nastavila odnos s Matorom, okrenula si leđa porodici. Ne podržavam te, ali ne mogu da te pljujem...Što se tiče Matore, Matora me je dočekala u šestoj sezoni, seo sam preko puta Matore, bila je tu za mene. Tu si mi pomogla, prošle godine smo bili u vrhunskom odnosu, tu si bila za mene i Milicu, iskreno, ove sezone, ja sam ovde vodio tuđi rat. Ja sam ovde stao za Munju! Imaš dva meseca do kraja, treba da ostaneš sama, Dragana ti nije potrebno. U ovom odnosu ne ispadaš loša, ali moraš malo sebe da gledaš. Mogu da budem s tobom u super odnosu, ali mislim da možeš da me namestiš...Ostavljam Matoru, šaljem Draganu - rekao je Terza.

- Ovde se radi o mom detetu i budućnosti mog deteta. Ja bih Sofiju poslao do kraja rijalitija ko god da je preko puta nje, ali dobro. Ja smatram da nije u redu što si Matoru ostavio, jer je ona iskazala nepoštovanje prema mom detetu. Smatram da je Sofija udarila direktno na tvoj odnos sa detetom - rekao je Munjez.

- Nije ona udarila, ja sam sam to uradio, ja sam krivac. Ako ti tako gledaš, ti ne možeš s njom da budeš dobar nikada - rekao je Terza.

- Ti nisi smeo da je ostaviš i to je to. Zamerio bih mu da me ogovara, ali ne zameram što sedi. Videli ste kako sam se osećao, ne morate da stanete na moju stranu, stanite na ono što ste osuđivali - rekao je Munjez.

Nenad Macanović Bebica je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Matora i ja smo imali dobar odnos ranije, ali to više nije tako. U njoj svi vide neku korist kada izađe odavde i pokazala si sve najgore. Rekao sam da si ti neko ko širi zlo, baš zbog toga što si takva i to što jesi. To kod nas nije prihvatljivo i to je tako. Ne mislim da te preterano zanima Dragana jer mi izgledaš mnogo hladno, mislim da si uradila sve najgore što si mogla. Smatram da je tvoja odgovornost veća nego Stefanina. Ja sam neko ko stvarno jako retko prašta i ne volim kada neko vređa moje prijatelje. Ne žalim nikoga u ovoj priči jer smatram da su svi zdravi i sve što radimo sebi, uglavnom radimo sami. Ti si neko od učesnika ko prihvata i negativne i pozitivne komentare. Ja s tobom volim neke pozitivne rasprave - rekao je Bebica o Matoroj, pa se osvrnuo na Draganu.

- Mislim da je Dragana jedan veliki folirant i lažov, čak je i Matora rekla da je poremetila Erminina čestitka. Smatram da Dragana ne mari ni za koga i mislim da će izaći napolje i reći da je to sve bila rijaliti priča. Taj ulazak u Matorin krevet, to je samo htela da zataška da je Matora izvređa i otkrije neke stvari. Ja ću morati da pošaljem Matoru jer je vređala Marka - rekao je Bebica.

- Kada vidim kakvih ljudi ovde ima kako vreme prolazi, meni je Matora duša od čoveka. Vidim da je Dragana ljubomorna na mene i mislim da nema potrebe za tim. Ja sam Matoru komentarisala srčano jer sam se poistovetila s nekim stvarima iz mog života. Ja i dalje mislim da si ti bila manipulator u odnosu sa Stefani, ali ovde nisi. Ja Draganu ne osuđujem, ti si meni pre neki dan rekla da si se zaljubila i pitala me zbog čega si kriva, ali nisi. Samo mislim da si posle one čestitke trebala da sačekaš dva meseca, ali ja ne volim da sudim. Matora ja bih volela da ti budeš srećna žena, ali moraćeš izabrati između burnog života i žene - rekla je Aleksandra.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lazaru Čoliću Zoli kako bi izneo svoju nominaciju.

- Matora i ja imamo korektan odnos, ali smatram da si ispala folirant u odnosu sa Stefani. Zašto?! Kada se setim kako si grizla, sećam se nekih scena i situacija, kada si pričala da bi oprostila neke stvari koje su se desile na dan svadbe, sve mi govori da to između tebe i Stefani nije bilo onako kako si predstavila. Kada si ušla ovde nisi mogla da se boriš sa tim nekim stvarima, jer poznavajući tebe, nisi neko ko će za tri dana da ode na drugu stranu ako iskreno voli. Vidi se da ti je stalo do Dragane, ali se vidi da si i tu obazriva, što opravdavam s obzirom na iskustva do sada...Ne možemo da kažemo da je Dragana folirant jer je dobila čestitku kakvu je dobila, svi bi podržali da se držala nje, a pošto se ne drži nje, dokazala je da nije folirant. Nelogična mi je, vidim da je sva malo pogubljena. Ostavljam Matoru, šaljem Draganu - rekao je Zola.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi izneo svoju nominaciju.

- Matora je po meni osoba koja je pokazala da nije prijatelj prema Gastozu, ali mislim da je u životu itekako prijatelj. Baki kada bi mislio da sam ja folirant, nikad to ne bi izneo za stolom. Na početku kada sam čitao pismo da je Munja postao otac, hteo sam lično i da te upoznam. Po meni si ti iskrena, stojim pri svojim stavu da u rijalitiju znaš da si na svom terenu i da možeš da osvojiš svaku osobu. Nisi osoba koja će jedno da kaže, pa da demantuje. Znaš da je Dragana folirant, ti to u dubini duše znaš, ali se vodiš onim: ''Imaš li malo ljubavi za mene, pa makar i lažna bila''. Razumem te što si pokrivala Stefani, ali ne razumem što si bila sa devojkom koja je trudna. Mislim da si iskrena, ali da ti fali razum - rekao je Peja za Matoru, a potom se osvrnula na Draganu.

- Dragana nema svoj stav, ispada da je folirant jer je prilepak nekih tema. Kada smo Ena i ja bili u odnosu, ona je nekako gađala baš na te jake teme i posle se vadila iz tih odnosa. Hoće da se j*be, ali neće da joj uđe. Trebala je da se vodi tim činom svoje majke i njenim rečima, ne treba da bruka svoju familiju. Ona želi da bude u priči, ali da ne bude. Ljudi misle da je folirant jer nema to nešto iskreno u sebi da pokaže. Naravno da ću da ostavim Matoru - rekao je Peja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović kako bi iznela svoju nominaciju.

- Matora je osoba koja je mene izdala i nisam mogla da poverujem da nije mogla da mi prenese informaciju za Lukinu devojku već je to rekla Aneli. Mi ovde nemamo nikakvu komunikaciju, imala sam dobru nameru prema tebi i upozorila sam te da se ne zalećeš. Ova kretenka igra rijaliti i nije vredna mojih reči. Obzirom da si mi ti bila neko u životu, a ona niko, zato ću sačuvati nju - rekla je Sandra.

- Ja sam mislio da je ovo Draganin rijaliti, ali sam promenio mišljenje. I dalje mislim da je ovo počelo kao rijaliti priča, ali da se Dragana zaljubila. Dragana je dobar lik i ima dobru dušu, ona nije osoba koja provocira i dira ljude. Mislim da si usled tvoje labilnosti i usled nemanja karaktera i stava, podlegla pod to nešto što te totalno obuzelo. Utisak večeri mi je da nisi Stefana demantovala da si bila sa devojkom dok si Eni odgovarala na neke gluposti. Ja sam mislio do ovog trenutka da nisi bila sa ženom, ali očigledno jesi. Moram da kažem da je mnogo više žara sa Matorine stane bilo prema MC Alex nego s tobom. Neverovatno mi je da posle onakve čestitke i onakve tvoje reakcije, jako brzo pređeš preko toga i vratiš se na početak. Ispravnije bi mi bilo da čak i kažeš: ''Je*iga kevo, zaljubila sam se''. Ovako sediš na dve stolice i povređuješ obe strane. Moram da kažem da je istina da smo spavali, ali nikada to ne bih izneo da te ne bih degradirao kao devojku - rekao je Mateja, pa se osvrnuo na Matoru:

- Mi smo super, drugari smo. Neću da dužim, poslaću Draganu da ponese čestitku i porazmisli malo - rekao je Mateja.

Dača Virijević je dobio reč kako bi dao svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Mislim da je Stefani pokazala veću borbu za tebe i bila je sigurnija. Moram da kažem da mi je jako čudno da je Milica podržala vaš odnos napolju, a ovde se zalagala za srećnu porodicu. Moram da kažem da je ona blamilica, iskoristio sam ovu priliku da bih to rekao. Moram da kažem da je ona blamilica jer je Terza moli ovde da pošalje sliku Barbare, a ona šalje Ivanu NN ocu čestitku - rekao je Dača.

- Nemoj da je vređaš - rekao je Terza.

- Moram da priznam da sam mislio da je Dragana folirant, a nakon sedam dana od ulaska Matore, ona je meni rekla: ''Tek će sad da nastane haos i krene rijaliti''. Sada ti verujem da imaš emocije prema njoj, a ove ljude treba da bude sramota što su te ismejavali dok si plakala. Ostaviću Draganu - rekao je Dača.

Rada Vasić je dobila reč kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Matora je moja carica, ja nju obožavam. Ona je svima dobra na početku i svaku ribu smuva, a posle im odjednom ne valja. Što se tiče Dragane, moram da priznam da zna da se ljubi i to sam ja lično videla. Prati srce i radi šta osećaš, mama će te podržati svakako. Ostaviću Matoru - rekla je Rada.

- Ja ne mogu da posavetujem sebe, a ne druge. Ostaviću Matoru iako sam joj zamerila neke stvari - rekao je Korda.

- Mislim da Dragana zaslužuje pogaču, a da se zadovoljava mrvicama hleba. Ona je dovoljno uradila ovde i priznala je da je bise*sualka. Njena tuga je poslednjih dana prouzrokovana Matorinim nepoštovanjem, a ukoliko nastavi ovako samo će biti etiketirana na dalje staze. Od Matore i nje neće biti ništa, a ukoliko se Matora ne promeni onda ću smatrati da joj je Dragana služila samo da zaceli rane od Stefani. Obzirom da vidim kakvi su glasovi, poslaću Draganu - rekla je Sanja.

Ivanija Bajić je dobila reč kako bi dala svoj sud o Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević, koje su ove nedelje nominovane.

- Matora, mislim da ti se ne dopada Dragana jer tebe privlače neke luđe devojke, a ne ovako mirne i povučene. Ti em što izgledaš kao muško, ti se tako i ponašaš. Mislim da te Ena radi, ali tu neće biti ništa. Ti si jako darežljiva i bahata osoba, mislim da će te to skupo koštati u životu. Ne sviđa mi se kod tebe što te Dragana navukla na tu neiskrenost u vašem odnosu i da ti igraš kako ona svira. Što se tiče Dragane, ona je jako privržena osoba i pati od pažnje, pa baš zbog toga mislim da je Matora osvojila. Ona ima kompleks niže vrednosti, ne poštuje sebe dovoljno i mislim da je ne zanimaju pare. Dragana mi je gotivnija i zato šaljem Matoru - rekla je Ivanija.

- Matoroj je jako zasmetalo što se nisi odlučila za nju ili porodicu jer ovako povređuješ obe strane. Ti si lepa, uredna, čista i pedantna. Ja sam izabrala drugu stranu - rekla je Mimas.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići kako bi izneo svoju nominaciju.

- Dragana je neko ko je prolupao i izgubio kompas. Ovo što ona radi je katastrofalno, svi koji je podržavate je gurate u kanal. Tvoja mama je strašno loše, plači za mamom ako ti se plače. Dođi sebi dok još imaš vremena. Ja da sam ti tata, je*ao bih ti mater u pi*ku. Matora i ja imamo jasne stavove u svemu i ne slažemo se u nekim stvarima. Ja Matoru uvek kritikujem na način na koji trebam da joj kažem i stalno smo u nekoj raspravi. Ja nikad neću zaboraviti Matorin ulazak i nastaje haos, a večeras sam očekivao da će neko reći nešto o tome. Ova devojka vam je je*ala majku kad je ušla, ali večeras kada je ona nominovana, to je sve nestalo i sve se pogubilo. Ja ne mogu da se pomirim s činjenicom da su Matora i Stefani uradile jako lošu stvar. Ostaviću Draganu - rekao je Mića.

- Ivanijino izlaganje mi se posebno svidelo. Dragana ja ne znam kakvu ti budućnost vidiš sa Matorom, ako vidiš već šta te čeka napolju. Pogledaj kako je prošla Stefani i sve će ti biti jasno. Moraš da porazmisliš o svemu. Matora je za mene šmeker, mi imamo odličan odnos i komunikaciju, ali imaš neke stanare u glavi. Ne znam kada ćeš da pronađeš svoj svet, vanjski svet i da živiš svoj život. Ostavljam Matoru - rekao je Baki.

- Matora mislila sam da ste obe imale korist od tog odnosa, ali sada verujem u tvoje emocije. Biće ono sama pala, sama se ubila. Dragana je folirant i manipulator, mislim da je kukavica. Ukoliko voliš Matoru, onda ćete roditelji podržati. Moja majka isto nije bila za vezu, ali je itekako prihvatila. Sačuvaću Matoru - rekla je Matea.

Za sam kraj, ovonedeljni vođa, Luka Vujović je dobio reč kako bi nominovao.

- Kada je Dragana ušla, nekako sam hteo da je upoznam. Bila mi je zanimljiva i slatka osoba, jako simpatična. U tom momentu sam imao osobu koja me čekala, ali dobro. Međutim kada sam saznao da me devojka ostavila, hteo sam da upoznam malo bolje Draganu. Mi se jesmo poljubili, ali ja to nikome nisam pričao. Mislim da je folirant i da radi sve zarad rijalitija. Ona bi Matoru posle dva dana zaboravila, tako da ne verujem u njene suze - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Matoru:

- Matora, meni je u glavi kao da smo sedeli negde. Ti si dobar prijatelj i ostalo, ali mislim da napolju nećeš pričati sa pet ljudi. Nisi dobra sa Aneli i zato nećemo provoditi toliko vremena, ali ću te sačuvati - rekao je Luka.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević imali su priliku da odgovore cimerima nakon što su saslušale mišljenje svojih cimera o njima.

- Šta si mi rekla malopre? - upitala je Matora.

- Da ćemo videti da li će biti poljupca - rekla je Dragana.

- Ja ti kažem da neće biti - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima ''Elite 8'' da je Jovana Tomić Matora nominovana od strane gledalaca, a potom je i saopštila koga su nominovali Odabrani ukućani.

- Milena Šarac Mimas, Uroš Stamnić i Jordanka su nominovani od Odaranih - rekla je Ivana.

- Nominovan od strane gledalaca je Baki - saopštila je Ivana, a on je krenuo da plače od sreće.

