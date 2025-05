Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa Stanijom Dobrojević, koja je trenutno u žiži interesovanja zbog turbulentne emitivne veze sa Asminom Durdžićem, bivšim partnerom aktuelne učesnice Elite Aneli Ahmić.

Kako si?

- Super sam.

Kakvo je trenutno stanje na tvom ljubavnom planu?

- Ništa se nije promenilo, situacija je ista kao što je bila na mom ljunavnom planu. Nisam se videla sa Asminom, nismo ni razgovarali. Došlo je do nekih nesuglasica. Vreme će pokazati da li ćemo to prevazići i šta će se dalje dešavati.

Da li je vaš ondos na pauzi, ili se ovo gleda kao raskid? Dako definišete vaš odnos?

- Ne, nije pauza. Ovu su problemi koji su trenutno prisutni, videćemo da ko će se dalje sve odvijati. Zadržaću za sebe detalje koji su mi zasmetali.

Kako komentarišeš to što Asmin često komentariše Aneli i njeno učešće u Eliti?

- Ne podržavam to. U jednom trenutnu su se svi međusobnu izmirili zarad ćerke, a onda se odjednom sve promenilo, te su opet loši. Posle dve godine od ulaska u vezu sa Asminom, meni je veoma žao jer se on još uvek bavi bivšom partnerkom i komentariše njeno učešće. Jedino što mogu da kažem je da ja nikom ništa nisam uzela. Žao mi je što sam joj se desilo u životu, da može da kažem da sam joj nešto uzela, jer ja nisam nikada imala nameru da nekom nešto uzmem. Nisam imala ni ideju da ta žena postoji. On je došao meni kao neki slobodan momak. Da tu nisam postojala ja, bila bi neka druga osoba. Ja sve što sam na početku govorila, bilo je jer mi je Asmin pričao neke stvari. Kad sam videla Situ na kameri i malu čerkicu Anelinu i Asminovu, bilo mi je žao jer sam sve rekla. Nakon svega, ja se ne mešam u sve to, svako nisi svoj krst.

Autor: S.Z.