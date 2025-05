DIGLA SAM RUKE: Stanija izjavom o odnosu sa Asminom probudila sumnju da je definitivno raskrstila sa Asminom! Okidač za sve je Aneli?! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa Stanijom Dobrojević, koja je trenutno u žiži interesovanja zbog turbulentne emitivne veze sa Asminom Durdžićem, bivšim partnerom aktuelne učesnice Elite Aneli Ahmić.

Stanija je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem, ali i sukobima sa Aneli Ahmić i njenim članovima porodice.

- Ja sam bila ponosna jer je naš odnos bio priča za sebe, mi smo bili jedinke. Njemu sam na početku skretala pažnju na to da se ne svađa sa Aneli, Sitom i njihovom mamom Jasminom, ali sam videla da nema ništa od toga. Neke stvari su nepopravljive. Ja sam od svega toga digla ruke. Verujem na osnovu svega onoga što je ona u poslednje vreme pričala da bi se pomirila sa njim. Verujem da je 100% tako. Sigurna sam u to da su jedno drugo veoma povredili, iz svega toga je ona zbrisala u rijaliti, a on otišao na drugu stranu. Nas dvoje smo mogli da sagradimo ozbiljan život, a on se bakće sa nekim drugim stvarima. Na početku sam na neki način imala razumevanja, ali sad, posle dve godine, nije mi jasno da se sve to nastavlja. Smatram da je ovo bila sudbina i da je moralo da mi se desi. Nisam mogla ni da sanjam da će sve to da mi se desi, ali neka bude da je sve ovo lekcija iz koje sam ja nešto naučila - istakla je Stanija.

Autor: S.Z.