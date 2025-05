Žustrija nego ikad!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić posetio je dom u Rumi Stanije Dobrojević, te su između ostalog, porazgovarali i o aktuelnim dešavanjima u Eliti.

Kako komentarišeš vezu Luke Vujovića i Aneli Ahmić?

- Drago mi je jer se ja više toliko ne pominjem, kada je ona u pitanju. Ima pravo da se bori za sebe na način na koji ona to želi.

Kako gledaš na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza?

- Verujem da postoje velike emocije, ali mi deluje da su sa njene strane jače emocije. Mislim da je i on iskren, ali sam uvek za žensku emociju, jer smatram da je uvek iskrenija. Mislim da je njena ljubav u rijalitiju iz prošlosti veoma koštala, to što je i tad bila iskrena. Nije joj lako, rezervisanije deluje jer je grešila u prošlosti, a sigurna sam da istinski želi da ovo sa Gastozom uspe. Ukoliko nema intimne odnose, to je samo do stava da li ćeš to da uradiš pred kamerama. To je do osobe. Nadam se da će sve prebroditi.

Spekuliše se u Beloj kući o tome da li su Stefan Karić i Anđela imali nešto više od prijateljstva napolju, kako ti to deluje?

- Verujem da je Osman želeo da ponizi Gastoza time što je rekao to za Karića i Anđelu. Karić je ispao gospodin jer je to demantovao. Nije mi jasno da su neki ljudi spolja, veći igrači od onih u rijalitiju. Osman je poput Asmina, ja takve ljude zovem rijaliti fanaticima, tu popravke nema. Osman umesto da gleda koliko se njegov sin pokazao kao dobar i kulturan, priča svoju priču. Možda može i da mu naškodi time.

Autor: S.Z.