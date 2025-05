DAO SVOJ SUD: Enin ujak prokomentarisao emotivni brodolom svoje sestričine sa Pejom! Evo šta sad misli o njihovom odnosu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ujak aktuelne učesnice Elite, Ene Čolić, gostovao je u emisiji ''Pitam za druga'', te je voditeljskom paru, Anastasiji Buđić i Stefanu Kandiću Kendiju otkrio kako gleda na emotivnu vezu svoje sestrićine sa Jovanom Pejićem Pejom.

Enin ujak dao je svoj sud o trenutnom stanju Ene i Peje, te je istakao da smatra da je njihova odluka da okončaju svoj odnos, ovog puta konačna.

- Odnos Ene i Peje je konstantno takav toplo-hladan. Mislim da su sada konačno zaveršili. Mrvica je bila samo jedna kap koja je prelila češu, jasno je da su imali jedan period koji je bio mirniji, sada se sve to izokrenulo, kao po običaju. Presudile su i čestitke za Uskrs, jer su videli da porodice nisu za taj odnos, što je njih veoma poremetilo. Ena se dugo borila za Peju, sa sobom samom se borila, platila je skupu cenu toga i sad joj je teško da pusti to. Nije joj lako da prelomi i da ode od njega. Ona ne želi da da nešto za šta smatra da je njeno. Oboje su zaljubljeni, to je evidentno. Vide da nisu jedno za drugo, ali je teško to prihvatiti - istakao je Enin ujak.

Autor: S.Z.