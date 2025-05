Sanja prolila reku suza: Besna kao ris jer Marko nije stao na put pričama o flertu njega i Sofije, pa priznala koliko je bole Mimine reči! (VIDEO)

Šok!

Sanja Grujić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je tom prilikom progovorila o svojim problemima sa Markom Stefanovićem, a potom se i rasplakala zbog Milene Šarac Mimas.

- Zbog čega je došlo malopre do svađe između tebe i Marka? - upitao je Darko.

- Nije mi se dopalo što nije stavio tačku na priče o njemu i Sofiji i sada i gledaoci imaju prilike da nas to ispituju - rekla je Sanja.

- Mnogi ukućani komentarišu da su ulovili njihove poglede, šta ti misliš? - upitao je Darko.

- Oni su imali veće konflikte dok ja nisam bila tu, poslednjih meseci ne vidim da su bili u sukobima. Meni smeta što je dozvolio da ode predaleko ta priča i smatram da je to veliko poniženje zbog mene. Ako ne bude umeo da se nosi s tim, svaki put kad se ja budem osetila poniženo, ja ću poniziti njega. Ukoliko se njemu nameće nešto, onda on treba da stane na put tome - rekla je Sanja.

- Kada ti nisi osetila zaštitu, a bila ti je potrebna? - upitao je Darko.

- Kada je saznao ko to priča, trebao je da se suoči s tim ljudima, a ne da izrecituju nešto. Kada se o nečemu priča, onda to treba da se reši do kraja. Kada se skreće sa teme i kada se beži s toga, to ide u nedogled - rekla je Sanja.

- Marko voli sebe i vodi računa o izgledu, a da li misliš da njemu potajno i prija što ga druge devojke hvale, ali da se naravno trudi da to ne pokaže zbog tebe? - upitao je Darko.

- Ja ne primećujem da on ima s bilo kojom komunikaciju, baš zato one shvate verovatno svaki njegov pogled. Meni više imponuje kada mi hvale momka nego kad su ga kudile - rekla je Sanja.

- Da li smatraš da sama sebi uskačeš u stomak budući da si u poslednje vreme na jako ružan način njega ponizila, a s druge strane druge devojke vređaju njega, ali čini se zbog tebe? - upitao je Darko.

- Mislim da pleni druge devojke jer vide kako se on ophodi prema mene. On u odnosu sa mnom može da pokaže samo svoje kvalitete, a svaka bi volela da se njen momak ponaša tako. Ja se prema Marku ponašam prelepo i to što ga uvredim sa tri, četiri rečenice, naravno da će imati odjek - rekla je Sanja.

- Da li sebe dozvoliš u opasnost da njemu prođe u jednom trenutku misao kroz glavu da bi ga neka devojka više cenila i pričala lepše o njemu? - upitao je Darko.

- Mislim da sam ja Marku vetar u leđa i podrška mnogo više nego što mu izgovorim neke rečenice. Mislim da tu ima mnogo više životnih situacija koje smo prošli, tako da mislim da me on ne doživljava kroz tih par rečenica. On mene dovoljno poznaje da zna da ću se uvek tako ponašati kada se uvredim - rekla je Sanja.

- Zbog čega si nesigurna u sebe? - upitao je Darko.

- Ja sam sigurna, ali ne dozvoljavam da mi se priča nešto što nije istina. Mene je toliko pogađalo što su me Jordanka, Mimas, Uroš i Ena provocirali. Počeli su da me izluđuju sa takvim psovkama i uvredama koje mi izgovaraju. Povredila me Mimas što priča o mojoj mami i babi, ja o njoj nemam lepo mišljenje, ali nisam očekivala da će ići toliko daleko. Iako znam da to nije istina, ipak me toliko bolelo. Stalno razmišljam kako moja mama reaguje na to i njoj je - rekla je Sanja.

