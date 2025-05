LAKA SI DEVOJKA: Peja na startu nagradio prijatelje pa jednoj cimerki sasuo sve u lice, ovo ju je šokiralo (VIDEO)

U svom stilu!

Upravo je počela podela budžet Jovana Pejića Peje.

- Prvi veliki budžet ću da dam Gruji. Divan si momak, vredan, a to što ti se desilo u petici, zrazumem prostor je to učinio, emotivno si labilan, ali aj te cenim - rekao je Peja pa je dao mali budžet Slađi Poršelini:

- Slađi budžet uz pesmu "Nikad više sa tobom do zore", ja te volim i cenim, ali kada bih birao devojku nikada ne bih izabrao tebe. Ovde ispada da si lakša devojka, ali to ti neće doneti dobro u životu, mislim da si dobar prijatelj.

- Dva srednja budžeta su za Karića i Mateju i od mene još po hiljadu, uz pesmu iz teeretanje "Olovna ruka". Obojica ste sjajni. Mateja ti si sjajan, ja te cenim pravi si prijatelj, svima, tvoja dešavanja sa devojkama to si ti, voliš da se zezaš da se družiš i to se ceni. Uz Enu si kao prijatelj i to je jako lepo, šmeker si - rekao je Peja.

- POzdravio bih Bakija, a ti Pejo, meni je drago što smo u ovom odnosu, i cenimo se - rekao je Mateja.

- Stefana poznajem 15 godina, imam sjajno mišljenje o tebi, a sada si se bazirao da budeš opušteniji. Lepo ti to radiš i komentarišeš, dobro, povukao si se iz te priče. Veran si svojoj devojci, sa Anđelon ne verujem da je išta bilo. Zamerio sam ti neke stvari, ali nikada me nisi uvredio. Sjajan si - rekao je Peja.

