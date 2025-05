Pare su te promenile, sa Anđelom nisi iskren: Peja sasuo Gastozu sve u lice, on eksplodirao i počeo da urla iz petnih žila! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni mali budžet dao Stefanu Kordi.

- Smatran da si sa neke strane osoba koja voli Anu i koja je uz Anu, a da se tim dešavanjima napolju hteo samo sebi da podigneš ego jer nisi imao dosta devojaka. Možda te je povukla popularnost, tome moraš da se odupreš jer su to neki izazovi. Ani treba da pokažeš da je voliš. Dajem ti 3000 jer smatram da nikad ne bi uvredio nekog ko je umro. Kad je Ana došla mislio sam da će neko da joj pomene oca i to si uradio ti i to ti najstrašnije zameram - govorio je Peja.

Sledeći mali budžet dobila je Dragana Stojančević.

- Rekao sam na nominacijama sve, ali nisam rekao da mislim da si dobar čovek. Mislim da te tišti sve, da nećeš da se svađaš, da nežeš da upadaš u konflikt sa drugima i da ne bi budila neko zlo u sebi. Što se tiče tvog i Matornih odnosa smatram da je ona iskrena, ali da ti nećeš ostati sa njom do kraja života. Treba da gledaš svoju majku i da bude ponosna na tebe. Treba da izdržiš dva meseca, pa onda može da dođe i kod tebe kući ako je prime. Ja ne podržavam to, ali nemam ništa protiv toga - rekao je Jovan.

Sledeći mali budžet dobio je Nenad Marinković Gastoz.

- Mali budžet jer si navikao da živiš sa pet ili šest soma mesečno. Uvek sam bio iskren. Mislim da si o meni imao drugačije mišljenje, ali da nisi hteo da kažeš zbog mojih roditelja. Mnogo mi je bilo krivo što si bio neozbiljan kad je bila Milica i rekao si da bi svoje prijatelje pregazio bagerom. Treba da imaš više ljubavi u sebi i da budeš u uz svoje prijatelje kad tonu, a ne kad je sve dobro. Smatram da su te pare promenile, slava te je promenila. Ti si pre bio prirodniji kad sam te gledao. Uvek ću da te pohvalim i da budem realan, kao što sam rekao i za Kristinu kad si sanjao. Ono što si rekao da ćeš sa Anđelom da ostaneš do kraja to je znak da nisi iskren. Treba da budeš iskren prema sebi da li nekoga voliš ili ne voliš. Mi smo ti ovde niko i ništa, ne provodim sa tobom vreme da bih znao kako bi funkcionišete. Ti ne znaš da ustaneš i ubjasniš, ti se zaj*bavaš i ne znaš da pričaš o svojoj devojci ili to nećeš da pričaš. Tvoj odnos sa Karićem smatram da niste otvoreni i da se držite da ne bi pukli i da e ne bi izvređali - govorio je Peja.

- Super si momak. Naravno da bih zgazio prijatelja bagerom kad bih gledao kako muva drugu ženu, a trudna žena kući gleda. Da, to bih uradio za svog prijatelja, a Terza nije mj prijatelj. Mog bager bi sprečio nešto naknano. Pare me nisu promenile i to ne možeš da vidiš jer sa mnom nisi živeo napolju - dodao je Gastoz.

- Tvoja disciplina meni govori da loše živiš. Ti kažeš da živiš od šest hiljada mesečno - rekao je Peja.

- Što se Anđele tiče, mali vođo, mogu da te učim kako treba da se ponaša prema devojci. Tvoja devojka je ozbiljna lakrdija, ja ću sa njom da ostanem do kraja i posle toga jer imam prave emocije. Ne brini ti o mojim parama i mojim emocijama. Komentar koji si dobio u sredu je samo dokaz u kolikoj si grešci. Ja sam samo digao glas na tebe jer si izgubio kompas, zlatni momče. Možda sam trebao da te vratim na pravi put ili ćeš da se vucaraš po ćoškovima i igraš "ili-ili" - vikao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić