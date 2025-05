Ne znam ni dan danas... Peja bez dlake na jeziku progoviro o Luki i Eni, priznao da u njihov odnos ima SUMNJU! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni mali budžet dobila je Kristina Buđevac. Njegovu podeli na kratko je prekinuo Luka Vujović koji je napao Nenada Marinkovića Gastoza jer huška Jordanku Denčić Džordi protiv njega.

- Gale, ko te vređa? Gale, govori da me gazi i da ide za mnom. Ti si mangup i njoj naređuješ, a ona ide i provocira. Ovo je slika Srbije, zum na Galeta dirigenta - rekao je Luka.

- Nadam se da je gledaocima zanimljivo - dodao je Peja.

- Ti si svakako dosadan. Evo sad možeš da pričaš. Čovek koji citira Eskobara, ide sa krstom i pominje Đokovića, ne znaš gde si bušan - poručio je Gastoz.

Mali budžet dobila je Jelena Nedeljković Mrvica.

- Provodimo vreme, drago mi je da si super prema Gruji. Zajedno smo provodili vrene, mislim da si umiljata, ali kad je ušla Ena više mi se svidela Ena. Krenuo sam da ulazim sa tobom u priču, ali znam da sa tobom ne bih ušao u priču i da sam se zezao jer si slobodna. Mislim da te je poneo rijaliti na početku kad si rekla da je Ena radila za pare, a onda si to demantovala - govorila je Mrvica.

Veliki bdužet dobio je Lazar Čolić Zola.

- Čovek koji u poslednje vreme provodi najviše vremena sa mnom. Kad je ušao imao sam loše mišljenje, ali mi je bilo čudno da ovakva momčina može da bude sa Miljanom. Tvoj odnos sa Mateom mi se sviđa, niste imali svađe i nemate gadna dešavanja i nadam se da će tako da ostane. Mislim da si iskusan za rijaliti i da znaš da proceniš kome možeš da veruješ. Možeš da čitaš osobe, imaš iskustvo i po meni si super - dodao je Peja.

Srednji budžet dobio je Luka Vujović.

- Smatram da si korektan momak. Kad si ušao prvi put delovalo mi je da si gledao da se dodvoriš publici. Brnaio si Enu. možda sam se tad loše osećao jer sam bio povređen jer nije prošlo dovoljno vremena da neko može nešto da mi kaže. Nisam ni znao kakvo je vaše prijateljtvo i ne znam ni dan danas. Uvek si bio tu za mene, pomagao si mi. To što si iznosio za Anđelu i Enu meni je to užas i nikad to ne bih uradio - pričao je Peja.

