Opa! Peja nagradio Anđelu Đuričić i udelio joj more komplimenata! Gastoz od ljubomore pocrveneo kao paprika, pa dobio poniženje od svoje devojke (VIDEO)

Ona iznenadila sve, pa zauzela Jovanu stranu!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredna dva mala budžeta dao je Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Teodora manje priča, ali mislim da je zlobnija od Bebice. Hteo si da provociraš ljude na početku, mislio sam da nisi normalan, ali sam te posle zgotivio. Mislim da nekad nisi realan komentator i da se nekad baziraš da budeš lik koji prati tok dešavanje. Majku si mi uvredio na početku, prva osoba koja je to ovde uradila i to sam ti zamerio. Teodora, mislim da si osoba koja ne zna kako da izađe iz odnosa i da si navikla na Bebicu. Mislim da voliš Bebicu ali ti nedostaje mladalački život. Bebica koliko je dobar ima moć nad tobom - pričao je Peja.

Srednji budžet dobila je Anđela Đuričić.

- Nikad me ovde u kući nisi uvredila, nemaš kompleks i ne dokazuješ se. Ti realno komentarišeš. Na početu sam imao loše mišljenje o tebi, tvoja dešavanja mi se nisu svidela. Mislim da si ojačala i nikad ne bih spominjao nešto što se ovde dešavalo. Smatram da ti više voliš Gastoza i da više pokazuješ emocije. Ti više pričaš, rečitija si i više pokazuješ emocije. Mislim da između Karića i tebe ništa nema, ne znam šta Osman radi napolju. Ja njega poštujem i nema šta da ga komentarišem. Voleo bih da ti pobediš, mislim da si to zaslužila. Iskrena si, realna, dobar komentator, osoba koja zna da pohvali, nisam čuo da se puno svađaš i puno da se dereš, nikad me nisi uvredila, Snupija obožavam. Ništa loše nemam da kažem - govorio je Peja.

- Hvala na srednjem budžetu iznenadio si me. Što se tiče Gastoza i tebe smatram dsa ste ušli u konflikt jer je zaštitio Enu jer je drugo poznaje. Meni je žao što ste u takvom konfliktu jer mislim da ste obojica kvalitetni. Mislim da ne treba da padnu teške reči jer se ništa nije dogodilo. Pale su teže reči. Imam dobro mišljenje o tebi, nisam ga promenila ni zbog veze sa Enom. Ako ne možete da spustite loptu ja nisam sudija nekog da mirim, ali mi je krivo - dodala je Anđela.

- Gastoz jeste uvek prilazio meni, ali mi se ne sviđaju njegovi postupci prema drugim ljudima - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić