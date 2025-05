Sad je sve jasno: Keti progovorila o sukobu Matore i Gastoza, pa otkrila zbog čega joj je javno pružila PODRŠKU!

Objasnila o čemu se radi!

Katarina Samardžić Keti pre neki dan je na svom storiju pružila javnu podršku Jovani Tomić Matoroj, a mi smo je kontaktirali kako bismo saznali da li je to uradila zbog sukoba koji je ona imala sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, kao i da li se slaži sa optužbama koje je Matora iznela da je on folirant.

- Da, pružila sam podršku Matoroj u odnosu na Draganu. Sad kad sam sve ispregledala Dragana je jedini folirant, to nije bilo zbog sukoba sa Gastozom. Matora i Gastoz se dugo znaju, koliko sam ispratila preko 10 godina. On jeste on i jeste zaljubljen, to jeste moje mišljenje. Moja podrška na storiju nije imala veze sa Gastozom. Glupo je što se desilo, Matora je trebaal da bude pametnija i da ne priča te stvari. Ja ne poznajem dovoljno ni njega, a ni nju. Njih dvoje znaju zašto je to tako, ali ne mislim da je Gastoz folirant, mislim da se iskreno zaljubio, ali videćemo vreme je pred nama - rekla je Keti za naš portal, pa dodala:

- To je slika posle 40 dana kad je Matora došla i Gastoz i ja smo je tad tešili. Ja sam njega tad pozvala da bude pored nje i to nema nikakve veze sa njihovim sukobom.

Autor: A. Nikolić