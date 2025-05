Noć karambola: Peja napravio haos izborom potrčka, Ena Čolić zgrozila sve novim monstruoznostima, a istina od odnosu Anđele i Karića polako isplivava!

Žestoko!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem'', a na samom startu je Ena Čolić imala priliku da prokomentarišu Pejinu podelu budžeta.

- Ja sam sramota Srbije. Ja sam klošarka. Dobacuje mi mesec dana konstantno. Govori da mi je dete kopilče, da je degenerično. Ćutim, smirujem Jordanku dok danas nije počela da se obraća centrima za socijalni rad. Ne bih ušla ovde da može da mi bude oduzeto. Nijednim testom nikad nije dokazano da koristim nedozvoljene supstance. On je nju pohvalio. Reči koje je rekao ljudima pre mene, Luki je dao četiti hiljade dinara, rekao je Aneli da smo iste, a ona je prećutala. Ja sam krava sa teletom, kako je ona rekla - rekla je Ena.

- Da, jesi. Vidiš da se Peja slaže - rekla je Sanja.

Voditelj Milan Milošević potom je dao i reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala podelu budžeta Jovana Pejića Peje.

- Jesam, prećutala sam, njegova podela mi je bila bezveze, odnosi se na učešće u rijalitiju, sve neki stručnjaci. Apsolutno se slažem sa Enom, s obzirom da je s njom bio u partnerskom odnosu, nije imao rasprave sa osobama koje su i njega degradirale. On koji priča o kodeksima, koji koristi da mu je porodica svetinja, je upravo taj koji je govorio o svojoj majci i maminim drugaricima...Njega je rijaliti pojeo, bio je u teorijama zavere. Pa ko ne voli svoju majku, ko ne voli svoju decu?! Kakve su to budalaštine?! Sam je danas rekao, ja ga nisam uvredila, prećutala sam oba puta, to mi je van pameti. Odnos prema porodici jeste da ispod pokrivača pričaš o Zlati i Goci, zašto bi ti govorio da li ti je majka usamljena - rekla je Kačavenda.

Borislav Terzić Terza se žestoko naljutio na Jovana Pejića Peju jer mu je dao mali budžet i okrivio ga da mu se meša u vezu, iako on smatra da je glavni krivac Danijel Dujković Munjez.

- Ja sam ga smatrao za drugara. Naš se odnos promenio kad je bio Dan zaljubljenih. Posle tih nekih reči se sve promenilo. Provukao je mene kako sam uradio najgoru stvar, da ću biti loš otac. Otišao sam i rekao mu da mi dete ne uzima u usta i provlači u svađama sa Enom. I on je rekao da bi svoje dete prodala zbog rijalitija. Ne znam što se ljudi ljute što si iznosila za ove gospođe napolju. Rekao je da Bakiju ne bi nikad leđa okrenuo, ali mislim da se poslednje dve nedelje nije družio sa njim - rekao je Terza.

Ivan Marinković naredni je dobio je reč kako bi prokomentarisao podelu budžeta Jovana Pejića Peje, a on je tom prilikom ušao u žestok sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Što se mene tiče, danas sam ga čuo da konkretno govori konkretne stvari. Ova devojka joj je maher za spinovanje priče, saglasan sam za ovo što je Terza rekao, Munja je glavni krivac za sve. Sve mu prebacuje i kompletne njegove greške. Mislim da je prema Slađi bio pola pola iskren, pravdao se Eni za odnos sa Slađom. Najblaži je bio prema Gastozu koji ga je najviše izvređao. Gastoz je u poslednje vreme odlepio za Enom Čolić, ne prestaje da priča o Eni, više ni ne brani Anđelu - rekao je Ivan.

- Pokušavam da shvatim zašto Ivan sada brani Peju, da li samo da bi se oprao kod Zlate, jer je govorio da ga je Zlata molila da brani i čuva Peju ovde...Tako je branio i Anđelu kada je bila najgora - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi odabrao svoje ovonedeljne potrčke, a on je odabrao svoju bivšu devojku Enu Čolić i Borislava Terzića Terzu zbog čega je nastao šok u Beloj kući.

- Podigao bih Ivana i Jelenu, Slađu i Terzu, Gruju i Mimu, Zolu i Mateu, Aneli i Enu, to je to. Prvo ću da spustim Gruju, ne treba ti ovaj odnos, digao sam te samo ovako, nikada te ne bih gurao u vatru. Treba da gledaš svoj život, ne treba da blatiš osobu koja je spavala pored tebe...Ivana i Jelenu ću da spustim, ne vidim ništa između njih dvoje. Spustiću Slađu i Terzu, ne vidim tu nešto između njih dvoje. Gledaoci će ove nedelje gledati menjam bivšu ženu, Ena i Terza su potrčci ove nedelje - rekao je Peja.

- Još jedno poniženje s Pejine strane, ja bih onda trebala sa Slađom da ga stavim - rekla je Ena.

- Bravo kodeksi majstore, baci je vukovima, ovim si sigurno završio odnos kako treba - rekao je Gastoz.

Ovonedeljni vođa, Jovan Pejić Peja izabrao je za omiljenu osobu Nikolu Grujića Gruju, a Ena Čolić i dalje nije dolazila sebi od šoka.

- Jedna osoba slavi rođendan devetog maja, to je Sofija. Zbog toga ću uzeti Gruju za omiljenu osobu - rekao je Peja.

- Mislio sam da će uzeti neku devojku. Drago mi je jako. Sad si mi ti ovde rekao neke informacije - rekao je Gruja.

Milan Milošević započeo je temu o odnosu Stefana Karića i Anđele Đuričić. Stefani Grujić je u ''Šiša baru'' ispričala kako postoje dokazi o muvanju njih dvoje u porukama, te je sad progovorila o tome.

- Ja nisam bila zaljubljena, da jesam bila ja bih mu izjavila simpatije. Se*e mi se da preko mojih leđa ili Stefanovih hoće da uđe ovde. Bolje da vrati pare koje duguje. Ja lično znam da nisam - rekla je Anđela.

- Da li vi mislite da bih ja dozvolio da neko njoj priđe da je to istina? Krle se oglasio posle četiri godine - rekao je Karić.

- Ja sam dama i gospođa za sve koji me pljuju. Ja ću se povući, a oni nek se kite ni sa čim. Nikada me nije muvao, nikada ga nisam muvala, nismo ni flertovali. Više da se pravdam za to neću - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić je poludela, te je razotkrila Krleta kako duguje novac Stefanu Kariću, a potom se i prisetila da se ipak videla sa Krletom.

- Sad sam se setila vezano za tog malog (Krle). Vidim da je Stefan šokiran ovim što čuje, složila bih se da je on Stefanov veliki prijatelj...Ja sam bila u Beogradu, to je bilo tokom leta, pisao mi je da se vidimo, radio je, prolazio je kroz Beograd, rekao je da se video sa Karićem tih dana. Onda smo se dogovorili da se vidimo jer je u prolazu, rekla sam mu onda da povede i Stefana jer mi je rekao da je sa Stefanom - rekla je Anđela.

- Da, okej, bila je situacija neka, vratio mi je pare - rekao je Karić.

Ivan Marinković jedva je dočekao da prokomentariše temu Anđele Đuričić i Stefana Karića, te je tom prilikom otkrio da tek sada shvata Osmana i da je jasno da su Anđela i Stefan nešto imali.

- Sada mi je najjasniji Osman Karić. Mislim da je Osman baš na ovo mislio. Video je da nema efekta ono što vi nama prenostite, pa je poslao Krleta. Njegov izbor omiljene osobe je bravi rijaliti potez, a njenu rekaciju smo videli. Anđela ima emocije ili je zaljubljena u letos u Stefana koji je zauzet. Ako se meni dopada Slađa, ja ću pozvati Đoleta da pijemo kafu, ali ću napisati u poruci da povede Slađu. Sve vreme je zaljubljena. Ako je Karić znao, razumeo bih da krije džentlmentski. To je šmekerski. Poenta je da je Anđela sve vreme znala, pa nije ulazila u duele sa Karićem. A Gastoz buljavi majmun je takođe sve znao, pa igraju dogovoreno. Osman ne igra rijaliti sa svojim sinom, nego vidi da mu se radi o glavi - rekao je Ivan.

- Imamo njegovog tatu koji kaže da mi ništa ne bi falilo da budem sa njim, aon ima devojku, a onda imamo Krleta koji izbacuje prepiske koje nemaju veze sa životom. Nikad nisam izbacila nečije prepiske. Rekla sam da treba da bude sram i njega i bilo kog drugog roditelja. Neću da se svađam sa nečijim roditeljima, to mi ne priliči. Neću se spuštati na to, neću se baviti time. Nikad neće biti preokret. Hvala Stefanu još jednom - rekla je Anđela.

Prijateljstvo Nenada Marinkovića Gastoza i Jovane Tomić Matore puklo je u paramparčad, te je Gastoz ovom prilikom odjavio za sva vremena.

- Izgleda da je Anđela sve bila u pravu, jer mi niko ništa nije nudio da radim. Meni je drago da ona nije fejk, da od onolike ljubavi prema Stefani već sve zaboravi za tri dana, to mi nije fejk...Ona priča o emocijama, ona priča o pričama, dojadile su mi te priče, ja ovde samo slušam demante. Ćao! Ne intresuje me više ova osoba - rekao je Gastoz.

- Neću da pričam šta je on radio, šta je on...On je bio zabranjen, ja neću da pričam više o tome. Što se tiče Nenada, kada bude izašao napolje...Pošto vidim da Stefani iznosi, kada sam komentarisala Nenada, upravo iz izjava tvoje sestre i Pavla Jovanovića, tvog druga, ja ti ovde nisam neprijatelj, mnogo ljudi misle da si ti fejk ovde - rekla je Matora.

Emisiju "Pretres nedelje" prekinula je Ena Čolić, koja je zaratila s kompletnom Belom kućom, tačnije, učesnicima.

- On meni mamu, ja njemu mamu isto, mrtvu. M*š i ti (Đole) kod mrtve mame - rekla je Ena.

- Nemaš poštovanja i kulture uličarko - rekao je Uroš.

- Meni se ne obraćaj, za mene si mrtav, odrone mali, sve doživi isto što i ja, smrade jedan (Peja). Sve im je on to dao, znaš li ti kako sam ga volela?! Kao da je nešto moje ceo život, pa da mi ove stvari uradi?! - rekla je Ena.

- Klošarko jedna - rekao je Marinković.

- Klošarka ti je mama, prevrće se u grobu koga je rodila, skloni se monstrume bolesni - rekla je Ena.

Nastavila se brutalna rasprava Ene Čolić sa Ivanom Marinkovićem. Upetljala se Anđela Đuričić, te očitala lekciju Eni za ponašanje i osudila Nenada Marinkovića Gastoza što je stao uz nju.

- Ti psuješ decu i spominješ mrtve. Ne branim nikoga ko spominje mrtve i decu. Ne mogu više da slušam. Jeste ološ ako to radi. Rekla sam i Jordanki: "Ako te još jednom čujem mrtva si za mene". Ovo su činjenice, tresem se ceo dan. Šta je Jordanka rekla za Aleksandrinu decu, ceo dan se tresem! Stalno govorim da ne vređaju mrtve i porodicu. Ceo dan mi nije dobro, ne mogu to da slušam - rekla je Anđela.

- Rekla sam joj da znam da me toleriše zbog Gastoza. A ti ceo dan slušaš i ćutiš. Ceo dan ti se žalim - rekla je Ena.

- Ja njoj mesecima govorim da izgovara morbidne stvari i da mora da prestane. Da joj tolerišem takve stvari neću. A ti dečko nisi normalan, imaš neke probleme. Je l' ti misliš da je meni to okej? - objasnila je Anđela.

Svađa zbog psovki i monstruoznih uvreda se nije zaustavljala, te je tako Uroš Stanić demolirao Enu Čolić, koja je grcala u suzama.

- Čestitka od porodice ti nije doprla do mozga, ponašaš se kao najveća prostakuša - rekao je Stanić.

- Ti si Uroše najgori! Šta ti radiš bre budalo jedna?! - rekla je Ena.

- Dno dna si, pritom si majka jednog muškog deteta, kako je njemu da gleda ovo?! Pogledaj se ti u ogledalo, pa onda sudi drugima - rekao je Uroš.

- Jutros sam rekao Jordanki da Anđela ne može očima da je gleda, na to sam mislio i na Enu, mislim da je ovo idealni trenutak da se odvoji od obe, da ubije dve muve jednim udarcem. Nije normalno i prirodno da Ena bude s Gastozom non stop. Uhvatio sam kada Jordanka priđe Gastozu, uhvatio sam par puta da je gleda s gađenjem - rekao je Karić.

Naredna tema bili su Luka Vujović i Aneli Ahmić, te se pričalo o njihovom odnosu prilikom čega su oboje priznali da su se zavoleli.

- Ja Luku volim, smatram da je i on mene zavoleo. To se ne može osporiti. Pokazao mi je da mu nije stalo do prethodnog odnosa, a ako napravi neku grešku ja ću izgubiti poverenje - rekla je Aneli.

- Ovaj poslednji put nas je zbližio. Zamerio sam Ivanu, ali sam zamerio i drugoj osobi. Video sam da se izvređaju, pa se posle smeju. To je kod njih svakodnevno - rekao je Luka.

- Koliko se smeje, raširio joj se čm*ar - rekao je Luka kroz smeh.

- Ovo je ponižavajuće, nije šala. Ne možeš da ponižavaš osobu sa kojom si u vezi. Nikad nisam čula da neko tako priča svom partneru sa kojim je u vezi. Zamerano je Eni koja govori te stvari, a onda on uzme i sad priča. Nemoj da se onda zameraju ovakve stvari drugome - rekla je Sandra.

Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić, a on je ovom prilikom otkrio da ih više ne podržava.

- Mislim da je Luka hteo ili nehteo unakazio svojim izjavama. Ja mislim da je on unakazio sa tri reči, to njemu šala, humor i zaj*bancija, ja mislim da se to Aneli ne sviđa, ali da ne može da mu se odupre, pa pristaje na sve. Šta vas boli ku*ac za njih?! Ti se njima pravdaš?! Ja govorim stalno da oni nisu jedno za drugo. Ako je ovo pokazivanje, grešite! Mislim da ste u vezi zato što ne možete odoleti emocijama - rekao je Mića.

- Ja prihvatam ovo u zezanciji, dozvolila sam jer sam znala da je rekao iz spr*nje - rekla je Aneli.

- Okej, ne moraš mu ti ništa prebaciti, udaj se za njega, rodi mu petoro dece...Kada nekoga voliš, kažeš mu: "ljubim ti medena usta". Lagala si mene majku ti je*em u pi*ku kada si se klela, sve si me za njega lagala, rekla si mi da te ne voli - rekao je Mića.

S obzirom na to da je Teodora Delić počela da plače u emisiji, voditelj Milan Milošević prekinuo je temu Teodore i Terze, kako bi razjasnio šta se desilo između nje i Nenada Macanovića Bebice.

- Guši me, ne zanima me, ne spominjem. Znaš od kada ja to spominjem, ne moram ništa, neću biti s tobom i gotovo - rekao je Bebica.

- Pusti je - rekao je Terza.

- Puštam je. Boli me ku*ac da se raspravljam oko toga, ako budem morao da odgovaram ponovo, rekao sam joj, nećemo biti zajedno. Da, gledaš, da, šta je problem? - rekao je Macanović.

- Teodora ne plače zbog veze sa Bebicom ili toga, nego zbog toga što Terza ide sa Enom u izolaciju - rekla je Sanja.

Sofija Janićijević dobila je reč, te je tako žestoko ponizila Borislava Terzića Terzu i ponovo spomenula Milicu Veličković.

- Ja sam rekla da sam ja bila polazna karta da on može da ostavi verenicu, nije hteo sa ovim balavurdijama i ovim klinkama da se...Nije Milica nijednog trenutka došla da ga odvoji od Sofije, nego mu je rekla: "crkni skote, budi sa ovom Sofijom", ona je došla da razdvoji mene i tebe, napravila je najgoreg od tebe, mene je Milica spasila - rekla je Sofija.

- Ti si najveći folirant - rekao je Terza.

- Naravno da je pobesnela zbog svega toga, pa je došla da kaže, da sam zaista tako najgora, ne bi ti rekla da se skloniš i ne bih ja bila ultimatum, nego bi ga pustila da se kanali sa mnom. Njih dvoje su hteli i pre mene da budu zajedno...Karta kako priča sa Milicom da ima težinu, mora što jača karta da bude - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je rezultate ankete, tj glasove publike o tome ko je najnezahvalniji učesnik "Elite". Voditelj je podigao Marka Đedovića kako bi prokomentarisao Aneli Ahmić, koja se našla na trećem mestu ove ankete.

- Ja je nisam naveo ovog puta, rekao sam da ću komentarisati zadnju nedelju. Očigledno su ljudi zapamtili sve ono što je bilo - rekao je Đedović.

- Pratim te šta radiš, i dalje isto sve - rekla je Aneli.

- Šta me briga šta ćeš ti da radiš?! Ustaje i pokušava na kvarne i džukačke načine da okrene priču - rekao je Đedović.

Na drugom mestu našla se Jovana Tomić Matora, a nju je prokomentarisala Stefani Grujić.

- Nezahvalna je ispala prema meni, ali i drugih ljudi, evo sada i svojih prijatelja, konkretno Gastozu. Veličala je to prijateljstvo, pokazala je nezahvalnost i nepoštovanje kada je napala devojku svog druga - rekla je Stefani.

Za sam kraj, ostalo je prvo mesto, a na njega su gledaoci postavili Jovana Pejića Peju, što je prokomentarisala Ena Čolić.

- Ja ću da pričam u svoje ime, on će da iskoristi sve i da me omalovaži - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević u emsiiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" da je Sanja Grujić zauzela treće mesto na anketi za najiritantniju osobu u Beloj kući.

- Realno. Više ljudi je danas navodilo. Sama je za sebe govorila da je manipulator, vrlo uspešno okreće da je ona napadana. Odnos prema tim porodicama koje su napolju, nije baš prva ali jeste treća. Otvorila bih joj vrata da ide. Nisam mogla da sanjam da ću imati ovakvo mišljenje o ovoj devojci. Totalna nula. Mi nemamo negativan stav prema Marku. On je štiti po svaku cenu, logično je da mnogi uđu u sukob. Sve što govori ljudima, ne upotrebljava kad je njihov odnos u pitanju - rekla je Kačavenda.

Drugo mesto je zauzela Aneli Ahmić.

- Nisam znala da sam baš iritantna. Ne znam šta sam toliko napravila da sam se promenila. Nisam očekivala da ću biti na toj anketi. Poštujem - rekla je Aneli.

Prvo mesto je zauzela Ena Čolić.

- Nisam očekivao, ali eto ona je najiritantnija. Verovatno je zbog toga što je bez dlake na jeziku što joj svi zameramo. Kad krene da priča sa onim poluplačnim glasom, a nigde suza, to je nešto što je najiritantnije za mene. Odmah mora da ti vrati ako joj nešto nije pravo. Može svašta da kaže Peji za stolom, a posle hoće da se pomiri - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić