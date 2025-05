Iskren do koske!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, u uživo emisiju u kojoj su gostovali Samir Ramović i Baki B3, uključio se otac Jovana Pejića Peje, voditelj Zoran Pejić Peja, koji je ovom prilikom progovorio o Bakijevom druženju sa njegovim sinom, ali i Jovanovom odnosu sa Enom Čolić.

- Želim da se Bakiju, mom drugu, zahvalim na ovih šest i sedam meseci gde je pokazao da je moj veliki drug i prijatelj, pokazao je da je uz Jovana. Kako bih ja kao roditelj postupio, tako je i on unutra. Čuli smo se Baki i ja danas, sasvim normalno da ćemo sve iz prve ruke saznati od njega, jer je on kompetentan da kaže kako sve to tamo izgleda - rekao je Peja na samom početku.

Jovan je ove nedelje postavljen za vođu, izabrao je intresantnu postavku potrčaka, šta kažeš za taj potez - pitao je Joca.

- Baki je lepo rekao, sasvim je očekivano da će da postavi Jovana za gazdu. Baki i ja smo se držali na Farmi, jednom smo se zapili i štitili smo se...Jovan je svima rekao sve što misli u oči na podeli budžeta, Enu je ostavio namerno na kraju da mu kaže sve što mu smeta. Šmekerski gest, takvi smo mi, mi smo veliki prijatelji i drugari vezani smo za drugare, pokazao je sa svojih 5.000 dinara da poštuje vreme provedeno sa njom...Ja mislim da je to fenomenalan potez, gospodski potez, ja sa mojim devojkama nisam više u vezi, ali meni često zazvoni telefon od tih osoba koje me pozovu i potraže neku vrstu pomoći, ja sam i u tom trenutku uz njih, budem uz njih - rekao je Peja, a onda je nastavio:

- Devojke koje su pored porodice Pejić, muške, dakle pored mene i njega, moraju da budu devojke. Ako si ti moja devojka, tebe ne treba da zanima bilo ko, tebe treba da zanimam ja. Cela "Elita" je projekat kapa dole, oni se vraćaju u vreme kada se cenio i poštovao prijatelj. Mi se sada družimo kada upalimo ovo sokoćalo, vi ste u studiju i mi se sada kao družimo. Mi ne znamo devojkama da se udvaramo, momak šalje devojci poruku ovako: "E", samo slovo e?! Pa mi smo ljudi, treba da se družimo.

Ena mu često zamera što je zanemaruje na žurkama zbog kockanja, kako to komentarišeš - pitao je Joca.

- Jeste, jeste, evo sada će to i Baki da vam objasni iz prve ruke. Mi kada smo bili na Farmi, bili smo tri i po meseca, nama je bio potreban kutak, to je bio ćošak na Farmi. Mnogo tu ima svađe. Gastoz je dečko koji je duhovit i ima šale, mislim da i toga treba - rekao je Peja.

Šta ćemo sa tim uvredama koje Ena izgovara, pored Zlate je umešala i Gocu Božinovsku - pitao je Joca.

- To nije u redu! Ne odobravam agresiju! Ona sada pokušava da ubaci u priču mamu i kumu, koje su pile vermut. Pa druže, vi ste popile jezero tamo, a ove dve dame i gospođe su popile dva ili tri vermuta - rekao je Peja.

- Nije on nju postavio da bi nju proverio, jer je za ovo vreme uvideo neke stvari, jedan dan je tamo kao mesec dana, mesec dana je kao godinu dana. Zašto?! Osuđen si da 24 sata budeš u tom krugu, ti nemaš gde da odeš, osuđeni smo da budemo zajedno. Naravno da treba vremena, ali ne toliko kao kada bi živeli negde napolju. Vreme koje je prošlo je učinilo to da je on nju pročitao. On nije shvatio moj jezik i kojim jezikom pričam. Objašnjavao sam jednu utakmicu, ko su fudbaleri, ko je on, objasnio sam mu rukama i rekao sam mu neke stvari. Skontali su me neki, morao sam da im otvaram oči, ali ne mogu da pričam, Karić je još tamo. Ja sam već čuo neke stvari što se tiče Ene, to je katastrofa! Ništa dobro nisam čuo. Ivan je njoj rekao da je zmija koja guta malu žabu, rekao je da će Ena da proguta Peju kao žabu id a će da ga žvaće sve dok ga ne izbaci iz utrobe. Ne, ne igra rijaliti, nego je skontao šta je rijaliti, ukapirao je. Bilo je ono za krst, to nema veze sa životom, on je vernik, veruje - dodao je Baki.

Pejo, mnogi kažu unutra da ako Peja hoće, da bi se Ena pomirila s njim, šta kažeš ti na to - pitao je Joca.

- Siguran sam u to, budite sigurni u to da još do kraja postoji velika verovatnoća da se njih dvoje pomire. Ne bih rekao da je Ivan baš toliko u pravu, jer Jovan je osoba koja ima veliku emociju i dušu, ne bih ja njega potcenio kao osobu koja je izuzetno inteligentna i vispren je. On je danas ceo dan pričao o Bakiju, on jako pati što je Baki otišao. Ne znam baš sada da li je ne voli i nismo mi takvi da volimo da kažemo bilo šta loše o osobama s kojima smo bili - rekao je Peja.

O čemu je još govorio, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić