AU, KAKAV BLAM! Terza tvrdi da je Sofija Milica sa aliekspresa, a NE SKIDA POGLED S NJE (VIDEO)

Šok za šokom!

Borislav Terzić Terza nedavno je u svađi sa Sofijom Janićijević, ne znajući šta da joj kaže na njene argumente, nazvao Milicom Veličković s Aliekspresa, na šta su učesnici naprasno počeli da se smeju.

No, međutim, da ne može bez nje, dokazao je i na večerašnjoj žurki. Naime, on nije skidao pogled sa Sofijom, a kada je prolazila pored njega, on je odmerio od glave do pete, a kako stoji sa emocijama prema njoj, ostaje nam da ispratimo i saznamo.

Autor: Nikola Žugić