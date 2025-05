DRAMA ZA DRAMOM! Afera TIGANJ uzdrmala odnos Luke i Aneli, ori se imanje (VIDEO)

Haos za haosom!

Aneli Ahmić sačekala je Luku Vujovića, pa je nastavila da drami zbog tiganja i Jovane Tomić Matore.

- Namerno prebacuješ zbog Matore i tiganja - rekla je Aneli.

- Ma ko prebacuje, rekao sam ti okej. Nemoj da se svađaš, ne želim da se svađaš sa mnom, ne želim to da mi radiš, prestani - rekao je Luka.

- Nemoj je pitati, dođi ovde - rekla je Aneli.

- Rekla si nemoj, rekao sam ti da je okej i izvinio sam se - rekao je Luka.

- Zašto praviš budalu od mene?! Prebacio si sve na mene - rekla je Aneli.

- Dobro, okej, izvini, pitao sam je za tiganj - rekao je Vujović.

- Luka, saslušaj me, okej hajde...Ne radim namerno to, ti to radiš namerno. Kako ti hoćeš da te ja izvređam, ali neću. Neću jesti jaja kunem ti se - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić