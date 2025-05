Izneo sve detalje odnosa sa Anđelom i priznao da su bili zu vezi!

Pavle Jovanović bio je večerašnji gost u emisiji ''Pitam za druga'' kod Jovana Joce Ilića i Stefana Miloševića Pande, a tom prilikom priznao je da je bio u vezi sa Anđelom Đuričić, iako ona to poriče. Naime, kako je on istakao, ona je kod njega živela, on ju je finansirao, dao joj auto marke Mecedes od 20.00o evra da vozi, paketi garderobe stizali su joj na njegovu adresu, a on je doneo i dokaze u vidu papira koji govore tome u prilog.

- Ja sam se pre njoj ponašao kao pre devojci sa kojom sam, ja sam sve finansirao. Rekao joj sam joj da unutra ne priča ništa o kolima i svemu tome. Ona više ne zna šta laže i baroniše. Nju su napali za neke gole snimke, ona govori da je obučena. Ozbiljno je počela da laže i da izmišlja. Moguće da je neka patologija. Mi smo imali neki normalan odnos, imali smo neke dve, tri male svađe. Mi smo neko vreme bili zajedno, bili smo u odnosu i završili priču. Sramota me je danas iz mog ugla kad vidim šta se sve nakon mene desilo - rekao je Pavle i dodao:

- Moja vozila su na američke table, potrebno je ovlašćenje za njih. U pitanju Mercedes E klase. Ako mislite da se drugarici daje auto od 20.000 evra tek tako... Tim autom se vozila na rođendan, da. Znam ja sa tog rođendana mnogo detalja... Ne bih da spominjem neke ljude. Koliko znam Karić je bio tamo, ali oni nisu bili zajedno - kaže Pavle, a onda je priložio i dokaze o tome da su Anđeli paketi garderobe sa carine stizali na njegovu adresu.

- Na moju adresu su stizali mnogi paketi garderobe i tako dalje... Živela je kod mene, sve sam joj plaćao i finansirao, dao joj auto, dovezao sam je na kapiju kad je ulazila u Zadrugu 6. Posle toga se nikad nismo čuli, ni videli. Želeo sam da stanem na put svim lažima - poručio je Jovanović.

