Zbog ovoga će nastati karambol!

Pavle Jovanović večeras je gost u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, a on je u razgovoru sa voditeljima Jovanom Ilićem i Stefanom Miloševićem Pandom otkrio kakav je bio njegov odnos sa Anđelom Đuričić, ali i da je Nenada Marinkovića Gastoza precrtao kao prijatelja jer je pokušao da ga "zavrne" za 100 evra.

- Živela je kod mene, ja sam je izdržavao i ja sam je dovezao na kapiju "Zadruge 6". Ja o ovome nisam želeo da pričam, imam previše posle i hteo sam samo da ispoštujem i stanem na put lažim - govorio je Pavle.

- Spomenuo si i Mensura - dodao je Joca.

- Ja sam to čuo, ali ne treba da potežem. Sve teme koje se pominju ja sve znam. Pominje se Carev rođendan, izlazak u klub i sve znam jer sam bio informisan od nje - govorio je Pavle.

- Kako izgleda njen odnos sa Gastozom? Da li ti je on prijatelj? - upitao je Panda.

- Ja sam njega optisao kao druga jer kad se vratio i zatvora i kad su date pare za njegovu kauciju, rekao sam da ću da mu organizujem nastup. Meni to nije trebalo, učinio sam mu. Ja sam njega isplatio, a on je meni rekao: "Nije toliko, treba 100 evra više". U nekoj priči sa njegovom bivšom devojkom sam ukapirao da sam bio u pravu jer je ona sedela pored njega i čula je. Čovek je hteo da me odradi za 100 evra. Ja sam i njemu pozajmljivao oldtajmere za spotove, nikad to nisam naplatio. Ja sam njemu organizovao nastupe, vodio sam ga u Grćku. Družili smo se korektno i on tako nešto da uradi, ja nemam mrlju prema njemu. Šta god da je neka je živ i zdrav. Čovek je možda shvatio da tako treba da se ponaša, ne znam... Oni su meni super kao par, nemam ništa protiv. Pustićemo ih da izađu napolje, neka prođe neko vreme, pa ćemo da vidimo. Ja ne znam ni njega kad se zaljubi - govorio je Pavle.

- On je rekao drugovima da spreme stan i da će tamo da žive - rekao je Joca.

- Super, nemam ništa protiv. Meni se od ovoga iskreno s*re - dodao je Pavle.

- Da li si ti nju voleo? - upitao je Joca.

- Ma kakvi, to je trajalo dva i po meseca. Postojale su simaptije, sve što je radila radila je posle mene. Neka je njoj Bog u pomoći. Ljudi kažu da se neko promenio, ali ne može tako da se ponaša juče, a danas drugačije - govorio je Pavle Jovanović.

- Kad smo kod roditelja da li si se nekad čuo sa njenim roditeljima?

- Jesam, njen otac me je zvao. Pozvala me je devojka koja radi rezervacije u klubu i rekao da gospodin neki traži moj broj. Pozvao me je i rekao da je on, tad je ona bila u šestici. On je pozvao da mi je zahvali jer zna gde je bila i šta je vozila. Zna da sam ispao korektan. Nas dvoje smo zajedno gledali ulazak u šestici kod kuće, okrenuo sam Adama i Petrućija i rekao da ako ona uđe unutra budu uz nju kao da sam ja tamo. Mene Matora nije pomenula pet ili šest godina, sad me je pomenula, nismo ni dobri - govorio je Pavle.

- Ko je Anđelin tip Gastoz ili Karić? - upitao je Joca.

- Nema tip, njen tip je prvo mesto i život joj je rijaliti - odgovorio je Pavle.

Autor: A. Nikolić