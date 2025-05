Au, totalno raskrinkavanje!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Bori Terziću Terzi.

- Sinoć prilaziš Sofiji za šankom, naručuješ pesmu za Milicu, voliš Teodoru, dogovori se sa sobom, crni Terza - glasilo je pitanje.

- Sofiji možda jesam nešto dobacio danas, malo se šalimo, druga stvar, naručivao sam pesme za Teodoru, nisam za Milicu - rekao je Terza.

Sledeće pitanje bilo je za Sanju Grujić.

- Dokle ćeš više lagati i praviti se mutava, kada su prepiske sve izašle, čak i gore, zato ne glumi Paraskevu - glasilo je pitanje.

- Jedine prepiske koje su mogle da izađu jesu Mimine za 500 evra, a sve ostalo, ne znam šta može biti. Te prepiske koje su i izašle sa Mimom, pošto smo imale površan odnos, ništa što ne može da me diskredituje...Sve te prepiske su laž - rekla je Sanja.

- Si pisala njoj o tom Aleksandru što živi u Americi - pitao je Milan.

- Dečko je iz Sremske Mitrovice, s njom o Americi nisam pisala, ja sa njim nemam kontakt od početka "Zadruge 6" - rekla je Sanja.

- Može da se vidi i njen broj telefona da je ona pisala te poruke. Nije mi jasno kako se tako površno družimo ako je izašlo toliko poruka i ako je nabrajala moju porodicu - rekla je Mimas.

- To za auto jeste istina, to se sećam. Ono što je istinito, to mogu da potvrdim. To za batine nije istina - rekla je Sanja.

- To je privatni bazen Milane...Ona ništa neće da prizna, ja sve što sam rekla apsolutna je istina...Sanja jeste dolazila kod mene, evo reći ću, prespavala je kod mene gde je otišla sa mojim drugom Milošem Ćulumom, vratila se sutradan u tri popodne, a njena mama me je zvala da pita gde je ona jer joj se nije javljala, a ja sam joj pisala da Sanja spava - rekla je Mimas.

- Marko, da li si odlazio da spavaš u svoju kuću na par dana dok ste živeli u Mitrovici - pitao je Milan.

- Ja sa Sanjom živim u Mitrovici, a da li sam odlazio na dan, dva, tri, koga boli ku*ac. Ne može da kaže da sam ja Sanju pretukao i da mi je ona neverna, ne može! - rekao je Stefanović.

- Dobro, Miloš ima pare, Sanja to voli - rekla je Mimas.

- Nabijem na ku*ac na tebe i tvog druga - rekao je Marko.

- Istina, to mi je ona sama priznala, da zna kada taj Aleksandar ide da šeta kera, da ona izlazi iz salona i da je Marko na to ljubomorisao. Njihova veza je lakrdija, nije idealna kao što je predstavljaju - rekla je Mimas.

- Ko je di-džej iz Tutina iz prepiski - pitao je voditelj.

- Aham, Mimin dečko, sada sam se setila. Tu je i Mima radila sa mnom - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić