Luka Vujović, po povratku sa tajnog zadatka, gde je imao priliku da prati ponašanje svojih bivših devojaka Sandre Obradović i Aneli Ahmić, odabrao je Aneli, jer se uverio da ga ona iskreno voli.

Nakon oglašavanja oca Luke Vujovića, kada je ispričao da je njegova podrška na strani Sandre Obradović, te i da kupuje stan u Barseloni za nju i sina, za Pink.rs oglasila se Lukina majka Biljana.

- Smatram da će Aneli I Luka prebroditi i ovu laž od strane Lukinog oca. Sada kada je sve uzelo maha mogu slobodno da kažem da ni Grofica nije naklonjena Luki i da mi je sve ovo vec patologija . Sramota me je njihove sramote. Postoji još mnogo osoba koje ne podržavaju njih dvoje kao par , ali mnogo više onih koji su uz njih . Cenu njihove ljubavi skupo plaćaju zbog osoba koje su poznate javnosti i koje su u žiži interesovanja samo zato što su deo porodice ili podrske . Pravi roditelji su uvek uz svoje dete ili u suprotnom ćute. Prava podrška takođe . Svašta se dešava na društvenim mrežama i to me bas ljuti . Rijaliti je unutra ali je mnogo veći napolju . Volela bih da Luka i Aneli znaju da nije samo "Baja " taj koji stoji iza pokušaja rušenje njihove veze . Na njega smo već navikli i da se toliko Aneli I Luka ne nerviraju ja bih se samo nasmejala na te lovačke priče - kaže Biljana i dodaje:

- Cilj je svakako postignut ali se pitam da li je iko svestan da će Aneline suze i Lukin bol zbog svega doći na naplatu jednog dana. Ako ih ista teši takođe bih volela da znaju da smo Sita I ja uz njih . A nas dve smo jače u svakom smislu od svih koji su protiv njihove ljubavi. Jače smo jer podržavamo bas tu ljubav a zna se da prava ljubav ruši sve pred sobom - ispričala je Biljana za Pink.rs.

Autor: A.Anđić