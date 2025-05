IMAM TRI POSLA I PEVAM NA ROMSKIM SVADBAMA: Marijana Zonjić progovorila o zaradi na privatnim veseljima, a evo šta kaže o sukobu sa ocem

Pevačica i nekadašnja rijaliti zvezda Marijana Zonjić kaže da joj rijaliti jeste doneo mnogo, ali da je njen život počeo da se razvija u drugim smerovima.

Ona je u iskrenom razgovoru otvorila dušu, te je priznala u kakvom je danas odnosu sa ocem, da li ima partnera pored sebe, ali i šta nas od nje nadalje očekuje.

- Oduvek sam htela da budem pevačica, ali nekako me prati to rijaliti zvezda. Nekako rijaliti uvek obeleži ako ste tamo, pa i da ste naučnik. Prosto je tako, ali mislim da će se i to promeniti. Eto, i Sloba Radanović je imao to iskustvo u rijalitiju i mislim da je zahvaljujući rijalitiju stekao veliku publiku. Na tome treba da budemo zahvalni. Mislim da sam dosta toga dobro iskoristila odatle, ali nisu mi se sviđali neki naslovi koji su izlazili o meni - priča ona, pa dodaje:

- Previše sam tamo bila iskrena, dozvoljavala sam da se otvorim previše prema nekim ljudima, tako da mi se to samo obilo o glavu. Odbijala sam ponude da se takmičim ponovo i sebi sam obezbedila sve što mi je potrebno za lagodan i dobar život.

Marijana tvrdi da ju je Bora Santana ubacio u posao sa romskim svadbama, te je otkrila kako se tamo snašla.

- Snimila sam dosta pesama i stvarno se borim da to bude dobro. Sa Janom i još nekim pevačima nastupam na romskim svadbama. Mnogo mi je krivo što me osporavaju, ali ja sam na preporuku Bore Santane ušla u celu tu priču i stvarno je dobro, lepo se i zaradi.

Plavuša slovi za pevačicu koja nije odolela trendu plastičnih operacija, međutim, evo šta je zapravo operisala na sebi.

- Ljudi misle da sam se cela izoperisala. Istina je da sam uradila samo usne i ne radim ih već godinu dana, jer bi bilo previše. Uradila sam zube i s vremena na vreme botoks. Svoje grudi imam, a uradila bih malo veće i nos eventualno.

Kada je zarada u pitanju, imamo više izvora zarada, radim tri posla, a pored pevanja jednom je i Tiktok zanimanje, odnosno sve što tamo radim. Pametno ulažem sve što zaradim, tako da mogu sebi da priuštim dobar auto, lep stan i tako dalje. Volim narodnu muziku i tu se najbolje snalazim, tako da što se tiče novih žanrova, nije to za mene.

Kako se sa ocem često svađala zbog postupaka u rijalitiju, na kraju je ipak sve došlo na svoje mesto.

- Otac je ulagao u mene ceo život, zato se i jeste ljutio kad je saznao neke stvari o meni, tek u rijalitiju ranije. Mama mi je kao drugarica, uvek je tu za mene i uvek će da nađe upravdanje za mene kada je loše da nađemo rešenje. Sa tatom je sada sve kako treba, ja sam svesna da sam pravila greške i nekako sramota me je kad pričam sa ocem jer znam da sam za neke stvari kriva. Njemu je bilo krivo što sam dozvolila da me gaze neki ljudi koji me uopšte nisu dostojni. Pravili su jezivo lošu sliku o meni, a ja to ne mogu da opravdam ni za 100 godina.

