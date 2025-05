ŠOK: Lazar Jeremić otkrio sve o druženju sa Stefani pred njen ulazak u Elitu 8, Munjinim dugovima, pa priznao šta zna o Draganinoj udaji (VIDEO)

Voditelji Panda i Anastasija Buđić su u večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" ugostili su Slađu Lazić Bošković i Lazara Jeremića.

Lazar Jeremić progovorio je o Danijelu Dujkoviću Munjezu. Obelodanio je sve o njegovim dugovima, što se provlačilo godinama. Ubrzo se dotakao svog poznanstva sa Stefani Grujić i njihovog odnosa.

- Ja sam ga poveo na turnir u Beč. On i još jedan momak su izašli, a on je tražio po sto evra od tih momaka, pa će vratiti. Sam njegov ulazak posle svega što je bilo potvršuju sve. On je takav i u privatnom životu. Stefanina majka je dobijala sve i svašta što se tiče Munjeza. Stefani i ja smo se znali na 'ćao, ćao'. Ja sam se čuo sa njenom majkom i ona kad je izašla mi se javila. Nije mi bilo jasno odakle ona sa njim u priči. Rekla je da ne želi da čuje u životu za njega. Pitao sam je: "Kako si mogla? Kako ti u toj priči", a ona mi je rekla: "Znaš i sam kako se poljuljaju emocije", a posle mi je rekla da se navodno stvarno zaljubila. Dobijala je pretnje u vezi njega - rekao je Lazar, pa dodao:

Otkrio je i svoja saznanja o životu Stefani i Jovane Tomić Matore van kamera, kao i skrivene trudnoće.

- Nije se ona žalila na život sa Matorom. Ja Matoru poznajem. Kad popije Matora su imale ozbiljne probleme, zato su odlučile da prekinu odnos. Plan im je bio da ne iznose tamo sve, ali eto. Ona je meni rekla da Danije ne može da smisli i ne želi da ga vidi u životu. Mogla je od mene da pokuša da uzme informacije. Mislim da on nema šta da reaguje. Ona živi na pet minuta od mene. Njemu ništa nije sveto. On je tetovirao njene inicijale, a bio sa nekom ribom u Beču. Ona to zna, zna i za još neke stvari. Imaju javno poruke i sve. Javila se i devojka koju je zavalio za 2500 evra, obećavao joj je neke papire za neke škole. Sve to dođe na videlo. Mi se nikad nismo družili. Moja je greška što sam poveo nekoga koga ne poznajem. Hteo sam da ga ostavim tamo, ali moj prijatelj nije želeo. Slao je u tom trenutku neke poruke mojoj bivšoj devojci, pa mi je prekipelo. Dodeljivao joj je komplimente, pa je bilo i ono: "Šta ćeš ti sa njim?". I da mu kaže za tu kafu, mislim da njega ne interesuje - ispričao je Lazar.

- Svi kažu da se menjaš kada se ostvariš kao roditelj, ja se nadam tome. Najbitnije je da budeš dobar roditelj. Bio sam dole i znam kako je, tamo je sve moguće. Sam sam imao događaje i sve i svašta - rekao je Lazar.

Dotakao se i Dragane Stojančević koja je trenutno u ljubavnom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom tokom učešća u Eliti 8.

- Nikad ne bih poverovao, to mi je jako čudno. Čudno mi je generalno za nju. Dragana je baš drugar - rekao je Lazar.

- Ja njegovu majku mnogo poštjem, pa ga neću pljuvati. Za Stefani ne znam, mislim da je to ona porođajna depresija. Njoj se sve pomešalo u glavi. Ušla je sa jakim stavom. Preplavile su je emocije, ona je dosta emotivna. Nije to dobro za nju. Mlada je još. Ne shvatam šta je u njenoj glavi. Čim Stefani to radi, verovatno je primetila nešto između Munje i Ene. Tanka je sa živcima. Ona je unutra bez deteta, verovatno joj nedostaje. Nije joj lako. Verujem u to. Možda ona ne spominje, pa nisam ni ja, svako veče kad legnem ja sam plakala. Još joj je teže ako sumnja da Munja nešto petlja. Dragana je fina fina, pa Severina. Ona će Matoru da uništi. Ono kad je stigla čestitka, to mi je najjače. Ona gluma, povraća mi se od toga, a onda opet sa Matorom se ljubi u krevetu - rekla je Slađa.

- Znam da je bila udata, samo to znam. Ima penziju devojka. Tog čoveka ne poznajem. Smederevo nije veliki grad - rekao je Lazar.

- Matora će da doživi od nje ono što nije doživela nikad - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić