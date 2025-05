Slađa Bošković zgrožena Eninim samopouzdanjem, smatra da je u VELIKOM PROBLEMU: Lepota nije presudna! (VIDEO)

Voditelji Panda i Anastasija Buđić su u večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" ugostili su Slađu Lazić Bošković i Lazara Jeremića.

Slađa Lazić Bošković i Lazar Jeremić dali su svoj sud o budnućnosti odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja ne verujem da će opstati. Hoće neko vreme, moraće, ali ne verujem da će biti išta od te ljubavi. O Anđeli sam iznosila mišljenje, ne gotivim je. Ne sviđa mi se kao osoba. Gastoz je živ, a ona je njanjava. Meni je on prezanimljiv, zna da lupa gluposti, šašav je. Ona je preozbiljna, a mislim da je njena ozbiljnost zbog kamera. Glumi nevinašce, a nije nevina uopšte. Videla sam svašta što je izlazilo o njoj, mada njemu je samo bitno da mu je lepo sa njom. Deluje mi da odnos trenutno ide sve gore i gore. Ne znam šta znači ono štipanje - rekla je Slađa.

- Ja baš smatram da će to funkcionisati kad izađu, par meseci sigurno, za dalje ćemo videti. Gastoz je emotivan kad se zaljubi. On je sve to od nas mnogov iše prošao. On se trudi da joj objasni, mlada je i neke stvari ne može da shvati. Zbog toga se i dešavaju situacije između njih. Samo da izdrže do kraja i posle će sve biti. Što se tiče Ene Čolić, fina i dobra devojka. Ne bi me čudilo da je nešto bilo između nje i Gastoza, ali ja ne znam. To što se dešava između nje i Anđele je sasvim normalno, obe su mnogo lepe devojke. ljubomora se dešava. U nekom momentu ispliva to pravo mišljenje. Smatram da kad krenu tako nešto postanu nemoćni - rekao je Lazar.

- Anđela je ljubomorna i nema samopouzdanje. Ne veruje u sebe. Ena tek. Kad je plakala što je Šakiru prevario dečko. Ona je baš iskompleksirana, a ona je meni stvarno lepa žena. Bolesno je. Plače jer mora da bude našminkana. Lepota uopšte nije presudna. Ako te muškarac voli voleće te bez obzira na šta. Jezivo mi je njeno razmišljanje. Ona je u velikom problemu. To je manjak samopouzdanja - rekla je Slađa, pa se ispričala šta misli da li su Gastoz i Ena bili zajedno:

- Ja mislim da jeste. To je moje mišljenje - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić