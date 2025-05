Voditelji Panda i Anastasija Buđić su tokom emisije "Pitam za druga" uključili Zoricu Marković.

Zorica Marković je progovorila o trenutnom stanju u Beloj kući.

- Delim i Slađino i Lazarevo mišljenje. Vrlo zanimljiva sezona, kao nikad. Nikad više lepih devojaka. Dosta njih se istaklo, ovi strai su mi dosadni. Ima dosta parova, to mi se dopada. Složila bih se sa Slađom za Enu, a onda smo zaboravili da je ANđela meni i mojoj deci želela smrt. Za mene je Gastoz pobednik. Peja je iskren, ali ko sa decom spava upi*an se budi. Crnogorče ima dosta fanova, a ja sa njima vodim rat - rekla je Zorica, pa se osvrnula na odnos Dragane i Matore.

- Ja ne znam ko su ta deca. Za mene je to jedna lakrdija, to prešaltavanje. Nije lako tamo, ali je van pameti. Ne biraju sredstva, to mi se ne sviđa. Posebno Ena, koja se jako istakla. Ova mala bi trebala da povede račun, čeka je dete napolju. Kao i Terza i Munja, to su neiživljena deca. Mića se izgasio skroz. Nekoliko parova nosi Elitu 8 - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić