ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Slađa Bošković otkrila da li je bila sa oženjenim bivšim učesnikom Zadruge, svima popadale vilice (VIDEO)

Voditelji Panda i Anastasija Buđić su u emisiji "Pitam za druga" ugostili Slađu Lazić Bošković i Lazara Jeremića.

Slađa Lazić Bošković ispričala je svoju stranu priče o spekulacijama koje kruže duže vreme, da je na jednom video klipu ona sa bivšim učesnikom Zadruge 6, Mikicom Bojanićem u veoma prisnom odnosu.

- Ne znam kako su došli do te informacije. Ja sam tada rekla da nisam. Oni kažu da jesam, ja kažem da nisam. Nije istina to - rekla je Slađa, pa dodala:

- Ko laže, ja ne znam. Znam samo da to nije istina. Nisam se zanela, nema ništa od toga. Ne zanima me opšte. Nije me zvao. Gde da me zove? Nismo mi u kontaktu. Nemamo se na društevnim mrežama - rekla je Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić