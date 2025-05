Suočavanje koje se dugo čekalo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Takmičare "Elite" u narednom klipu koji je pušten imali su prilku da vide kako Sandra Obradović i Milena Kačavenda ogovaraju Sofiju Janićijević.

- Nakon ovoga smo Milena i ja pričale o celoj situaciji. Ne mislim da se Milena odaljila i ne primećujem. Ja sam tog dana bila u velikom transu, nisam bila dobro otkako sam se probudila. Ona je rekla da će da ispriča nešto da ja čujem - govorila je Sofija.

- Što se ovoga tiče ja sam se distancirala pre možda nedelju dana i zamerila sam određene stvari. Prva stvar koju sam zamerila, a nisam htela da potenciram, to je kad je Sofija nešto ispričala Dači u jutarnjoj emisiji, mogla je da mi da do znanja neko vreme ili ranije nego što je znao Dača. Rekla sam da je samoživa i to organiski ne podnosim. Neke stvari koje su mizerija ne želim da iznosim. Užasno sam im zamerila kad je Sandra bila nominovana. Svi smo ovakvi i onakvi u lošim fazama, pa ako jedemo g*vna to radimo 24 sata. Ja sam se selima iz Odabranih, a Sofija mi viče da mi čuva mesto, umesto da su po jedan neseser uzele da ponesu, p*čke. Ja nisam razmažena p*zda, ali to su neki momentu. Matei sam zamerila jer se duri za neke nebitne sitnice. Rekla sam da smatram da je samoživa, da ne razmišlja, da je razmažena i Sofija je primetila da sam se distancirala, ali me nije pitala. Istina je da Sandri u ovom trenutku najviše verujem. Ovo mi se nikako nije dopalo. Ja sam očekivala da će Sofija da me pita, pa sam rekla Dači šta sam zamrila i mislim da je to logično. Postoje stvari koje sam joj napomenula, ozbilja situacija koja je izbegnuta zbog Marka. Ne vidim da ima 100% poverenje u mene. Ne možeš nešto da mi provučeš, a to ne želim da izgovaram, a gledaoci sve znaju. Kako baš ti nakon emisije vrtiš krugove sa Dačom i znaš da se snimaš i da mrtvih uglova nema. Ja sam bila tu za nju 100%, a pokazalo se da ona nema razumevanje. Ako u ovakim situacijama nismo tu, a pijemo kafe, pa da dozvolim da mi Terza priđe. Nakon onih uvreda od Terze nemamo takav odnos i presekla sam ga - govorila je Kačavenda.

- Da li ti je rekla da je u panici da je trudna? - pitala je Šopićka.

- Ne. Rekla sam joj da se goji, a ona pravda to izostankom menstruacije. Dugo je bila na režimu ishrane, a ona je svakog dana sve deblja - rekla je Kačavenda.

- Imam razne probleme, to mi stvara nezadovoljstvo. Ja znam šta sam radila i to ne može da se desi. Ne jedem po ceo dan, a uveče sam još veća. To su hormoni, menja mi se raspoloženje. Ja sam Dači tu temu provukla i kad je Milica bila ovde - rekla je Sofija.

- Verujem da je svako od nas nekad loše i ne treba Pera da me pita šta mi je, ali ljudi sa kojima sedim da. Ja njih zaista volim, družile smo se spontano, ali napolju se za ovakve stvari ne javim više nikad u životu - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić