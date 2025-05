TOTALNI SLOM ANELI AHMIĆ: Arlauče i jeca na sav glas zbog Lukinog novog poniženja, on nastavlja da je urniše pred svima! (VIDEO)

Prekipelo joj!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do opšteg haosa u Beloj kući zbog odnosa Aneli Ahmić i Luke Vujovića, nakon što je prikazan snimak u kom on odmerava Enu Čolić.

- Luka, da li misliš da je Aneli toliko glupa da padne na ovu priču ti si odmeravao Enu? - pitala je Ivana Šopić.

- On misli da je sa nekom glupanderkom - rekla je Aneli.

- Ja se slažem, sećam se da je Karić rekao da je ovo interesantno, a Gastoza su komentarisali za manje. Vrlo mi je zanimljivo... - govorila je Anđela.

- Nije mi dobro, meni je ovo druga godina i ima da ga razbijem. Neka ne dolazi! Ja mu govorim da je bolje da mi ne prilazi - urlala je Aneli.

- Ovo mi je bolesno, ona ima 35 godina. Žena ima ćerku od 4 godine, priča sa mnom jedno, a ovde radi drugo. Ona mene ovde ponižava. Ja ne mogu da verujem da ona daje na značaj stvarima kojim ne treba. Zamisli ja da dajem na značaju Janjušu i Mateji - govorio je Luka.

- Za čm*r kad je govorio sve je bilo lepo, a za ovo pravi haos - dodao je Terza.

- Ovo govedo njega podržava - rekla je Aneli.

- Ona ovo radi samo zbog mog oca, ceo dan mi govori da idem kod Sandre i da ću biti sa njom. Ja sam sebe dao 200%, sa Enom sam ušao u sukob i ne zanima me do kraja života. Ona meni ovde 20 minuta priča da ću ja da idem u Barselonu - pričao je on.

- Šta bi bilo da je Ena ovako odmerila drugog muškarca? - pitala je voditeljka.

- Ne bih pričao do jutra, a onda bih doneo odluku - rekao je Luka.

- Snimak jeste loš, ali mogla je da reakciju da u krevetu, a ne ovde drugi ljudi da se slade - dodao je Terza.

- On mene hoće da izludi i pravi me budalom. Ja sam ovde došla zbog svog deteta, a ti hoćeš da me dovedeš do ludila - govorila je Aneli.

- Ma ajde bre - odbrusio je Luka.

- Ja njega molim da odj*be, da mi ne prilazi, a ja ga neću vređati - poručila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić