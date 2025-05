Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je, kao po običaju rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Ivana Šopić je tokom noći koja je za nama, suočavala ečesnike Elite sa istinom i svim onim što su pokušavali da sakriju od budnog oka kamere.

Na samom početku takmičari su imali priliku da pogledaju kako Ivan Marinković priča o Dragani Stojančević i kako bi bila sa svima, uključujući i Borislava Terzića Terzu.

- Znam šta Ivan priča, često pričam sa njim, a ovaj razgovor sam i prisluškivala. On meni veruje da sam se zaljubila. Ja sam se zaljubila zbog pažnje, počele smo da provodimo više vremena i odgovara mi kao osoba. Ja sam se od Luke odvojila kad je krenuo da flertuje sa drugim devojkama, Sandra mu je zamerala Ivaniju i mene, pa smo se odvojili. Ja ne mislim da sam osoba kojoj je samo pažnja bitna, ne bih bila po svaku cenu sa nekim samo zbog pažnje - govorila je Dragana.

- Ne očekujem njenu reakciju jer sam ja njoj ovo rekao više puta. Rekla je da od Luke i Terze nije ovo dobijala i ispada po ovome da je već bila sa ženom, iako ja to ne mislim. Sve što su ti davali Luka i Terza davala je i Matora, samo je ona nastavila to da ti daje, a oni su prestali da budu zainteresovani za tebe - dodao je Ivan.

- Objica su se ograđivali od nje - dobacio je Karić.

Na sledećem video klipu ukućani su mogli da vide svađu Sanje Grujić i Marka Stefanovića gde ga ona poziva da idu zajedno na tuširanje, a on je odbija.

- Kad gledam ovaj klip deluje tako. Nešto smo se posvađali taj dan. Ona ima svoje faze gde joj nedostajem, pa želi da bude prisnija sa mnom, ume da bude bezobrazna. Kad neko bude neprijatniji prema meni, ja ne mogu da se pravim da sam normalan. Nismo hladniji. Niko od ukućana ne utiče, sem tih pitanja koje dobijam, juče sam dobio pitanje i za komšije. Nije mi jasno ko bez dokaza pljuje naš odnos. Sve to utiče na nas. Nismo hladniji nego utiče na nas - rekao je Marko.

- Meni već dve ipo godine smeta kad ima kačket moram da pazim na puder, na šorcu za kupanje moram da pazim da li sam namazala ulje, ali on je takav. Ja Maraka volim istim intenzitetom. Nismo se posvađali, taj dan je bio Ivanov rođendan. Ja njemu to ne zameram, svako od nas ima neke brige koje ga more - rekla je Sanja.

- Kada bi porodice neki drugi odnos skrnavili i pljuvali oni bi odavno pukli - rekao je Marko.

- Možemo mi da zahladnimo, a ne moramo, ja sam njega odabrala za ceo život. Ja znam da ću sa njim dočekati starost. Zato mogu da progutam neke stvari. Nije me poremetilo to što je iznela Mima, ja sam poremećena već dva meseca. Mene jedino uzdrma briga o mojim roditeljima. Ja sa svojim roditeljima imam otvoren odnos. Ono što je istina nema razloga da me tišti. Najviše se plašim jer znam koliko su emotivni. Potrešena sam što su uvučeni nekim neistinama. Nerviraju me neistine da mi je majka vračara, a baba gatara. To je nešto što je meni bolno. Ostale stvari koje mogu da mi se nametnu me ne zanimju. Ja sam u sjajnim odnosima sa svojim komšijama. Svi smo u krugu sa mojim mamom i tatom. Mima može da zove koga hoće. Ne plašim se Mime i njinih priča. To su njene priče. Ako pričamo o nasilju, možemo videti kakva je nasilnica. Ako pričamo prevari, možemo videti njene prevare samo. Da se plašim Mime morala bih da nosim praćku da je pogodim. Ja tvrdim da ne može biti ništa strašno ako su prepuiske sa mnom. Dobro znam kakve su to poruke, dobro vodim računa. Nisam nikad u životu pisala za momke - rekla je Sanja.

Tokom emisije "Gledanje snmaka" došlo je do žestokog sukoba između Milene Mimas Šarac sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem.

- Vidim da je došlo do zasićena i volela bih da Marko priča iskreno. Vidi se da se Marko ohladio od Sanje - rekla je Mimas.

- Ko ovde nema svađu? Ona nije moja drugarica, video sam je tri puta, kao i Gruju. Kod mene je bila na rođendanu jer ju je Sanja pozvala. Ja lažne drugarice nemam. Ona je ljubavnica i preljubnica i hoće da priča o mom odnosu - urlao je Marko.

- Mi smo sedeli u kafiću, pisala sam Sanji i Marku. Ona je mene pitala: "Da li je moguće da si ga zvala?", kad je Sanja otišla do trafike ja sam pitala šta je bilo, a on mi je rekao to za zub i da nije htela da troši svoje pare da mu kupi lek za bolove. To je najveća morbidnost koju sam čula. Ja znam da Marko zna da je ovo istina - govorila je Mima.

- Laže sve! Ja se kunem u brata da ovo nije istina, kunem se u mamu. Vi mene terate ovde da se kunem - rekao je Marko.

Ukućani su imali priliku da vide kako Bora Terzić Terza ogovara Nenada Macanovića Bebicu, smatra da ga Teodora iskorištava.

- Ja sam mislion posto siguran da to neće biti tako. Mi znamo kakve planove imamo. Nisam opterećen, niti mi je Terza opterećenje - rekao je Bebica.

- Mi sve znamo, mnogo dugo pričamo. Krišom nisam radila ništa. Znamo ko nam radi o glavi. Jedino može da se desi situacija da kad nisam bila sa njim, može da bude sve i svašta, samo ne može da uđem u odnos. On je ubeđen da ću biti sa njim napolju. Verovatno jer kad kod sam sa Nenadom u svađi ja teram inat. Može da se računa ako sam radila nešto a nisam bila sa njim - rekla je Teodora.

- Ona tera inat. Ja sam ovde žrtva. Neke priče koje smo ona i ja pričali izlaze na videlo - rekao je Terza.

Takmičari "Elite" u narednom klipu koji je pušten imali su prilku da vide kako Sandra Obradović i Milena Kačavenda ogovaraju Sofiju Janićijević.

- Nakon ovoga smo Milena i ja pričale o celoj situaciji. Ne mislim da se Milena odaljila i ne primećujem. Ja sam tog dana bila u velikom transu, nisam bila dobro otkako sam se probudila. Ona je rekla da će da ispriča nešto da ja čujem - govorila je Sofija.

- Što se ovoga tiče ja sam se distancirala pre možda nedelju dana i zamerila sam određene stvari. Prva stvar koju sam zamerila, a nisam htela da potenciram, to je kad je Sofija nešto ispričala Dači u jutarnjoj emisiji, mogla je da mi da do znanja neko vreme ili ranije nego što je znao Dača. Rekla sam da je samoživa i to organiski ne podnosim. Neke stvari koje su mizerija ne želim da iznosim. Užasno sam im zamerila kad je Sandra bila nominovana. Svi smo ovakvi i onakvi u lošim fazama, pa ako jedemo g*vna to radimo 24 sata. Ja sam se selima iz Odabranih, a Sofija mi viče da mi čuva mesto, umesto da su po jedan neseser uzele da ponesu, p*čke. Ja nisam razmažena p*zda, ali to su neki momentu. Matei sam zamerila jer se duri za neke nebitne sitnice. Rekla sam da smatram da je samoživa, da ne razmišlja, da je razmažena i Sofija je primetila da sam se distancirala, ali me nije pitala. Istina je da Sandri u ovom trenutku najviše verujem. Ovo mi se nikako nije dopalo. Ja sam očekivala da će Sofija da me pita, pa sam rekla Dači šta sam zamrila i mislim da je to logično. Postoje stvari koje sam joj napomenula, ozbilja situacija koja je izbegnuta zbog Marka. Ne vidim da ima 100% poverenje u mene. Ne možeš nešto da mi provučeš, a to ne želim da izgovaram, a gledaoci sve znaju. Kako baš ti nakon emisije vrtiš krugove sa Dačom i znaš da se snimaš i da mrtvih uglova nema. Ja sam bila tu za nju 100%, a pokazalo se da ona nema razumevanje. Ako u ovakim situacijama nismo tu, a pijemo kafe, pa da dozvolim da mi Terza priđe. Nakon onih uvreda od Terze nemamo takav odnos i presekla sam ga - govorila je Kačavenda.

U toku emisije "Gledanje snimaka" došlo je do rasprave između Sofije Janićijević i Milene Kačavende.

- Ljudi sa kojima sedim ne mogu da razumem. Ja njih zaista volim. Mi smo se zdrzžile spontano. Ja ti se napolju samo ne javim nikad više u životu. Ja o njihovom odnosu znam isto što i većina ukućana. Terza je došao i pričao sa nama kod bazena. Onda pričaš kod rol kapije, ja počinjem da uvezujem. Pustila sam na ler. Njeno je pravo šta će pričati sa Terzom, ali je mogla nama da kaže da hoće sa Terzom da spusti loptu. Možda ja nisam u pravu, ali sam osećala da kažem direktno. Govorilo se da sam uticala na Lukin i Sandrin odnos, pa na Terzin i Sofijin. Ja ne mogu da utičem, ali ono što mi smeta jasno kažem. Da vidim da se Marko sklonio dva dana, ja bih prišla da vidim šta je problem. Mrzim kad se stvari ćute. Ja sam tome iskreno postupila. Zamerila sam za Terzu, jer ona određene stvari ne zna a ne mogu ovde da joj kažem - rekla je Milena.

- Sve ovo što je ispričala ja se slažem. Htela sam da prikrijem i da ne dođem diskretno da joj kažem. Pokušala sam da ispravljam stvari. Znala sam šta je, ali nisam znala tačno. Pitala sam je kako joj je prst, nisam direktno - rekla je Sofija.

- Istina je, mi smo krivi nismo ženi prišli - rekao je Dača.

- Po osećaju sam išla pa sam na*ebala - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu prijateljstvo Milene Kačavende i Sofije Janićijević, koje se raspada, a reč je dobio Marko Đedović.

- Ne mislim da je samo u ovome problem, već i u priči sa Dačom kad je pričala neku priču. Ispada da za sve ono gde je Milena branila Sofiju, družile su se i to ispada lažno. Ispada da je Sofija znala da neke stvari nisu takve, a da je ćutala kad ju je Milena branila. Setimo se njenog odnosa sa Aleksandrom, Milena je i njoj to isto zamerila. Ispada da je Milena pričala jednu priču, a to će po uputstvima Sofijine majke da se demantuje. Sve dovodi u sumnju njihovo prijateljstvo i da je Sofija iz koristi bila bliska sa Milenom. Kad je Milica počela da priča Sofija je rekla da Meda nije Atmir nego druga ličnost, a onda se sve umezalo, a ustvari su dve ličnosti koje imaju veze sa njom. Neko je osam meseci skakao i pričao priču koja nema veze sa mozgom, a sad sve ispada možda. Ispada da sve što se zastupalo nije bile iskreno. Drugo Sofijin razgovor sa Terzom gde je napravila karambol, a za glupava dešavanja dođe da se konsultuje, a za takve stvari sama odlučuje i druge ljude koji je brane pravi budalama. Dovodi se u pitanje celokupna iskrenost - govorio je Marko.

- Ja sam namerno i taktički neke stvari odradila, nisam budala da kažem Sofiji i da palatim milion dinara. Terzu i Luku nikad nisam tužila, posmatrala sam šta će Terza da uradi i na koji način će da kaže neke stvari. Terza je pao test i ustao je da me namesti - rekla je Milena.

- Ja sam u ovome pričao Zoli kad sam se vratio. Ja kad sam gledao tih 72 sta baš sam video da Sofija i Dača nemaju empatiju prema Sandri, a pogotovo prema Mileni. Dok sam gledao Milena prilazi kod bazena, Sofija i Dača joj se nisu obratili. Milena i Milovan cede veš, Sandra prilazi, a Dača i Sofija ne konstatuju. Na fotelji kad su sedeli niko od njih Sandru nije ni pitao kako je. Tih 72 sata nisu ni komunicirali, osim kad je Dača pitao gde je njegov sok. Milena je sama ovde kriva što se mene lično tiče jer ima decu koja su starija od njih, bila je tu za Sofiju i kad nije trebala da bude. Ja sam rekao da sam u moju izolaciju hteo da stavim Sandru i Milenu da bi se pokazalo mišljenje Dača i Sofije. Oni jesu bili pod komadom, ali iz dobre namere, a sad je došlo do je Milena od jedinstvene napravila dostojnstvenu, pa se nije svađala sa Terzom, nije pila alkohol. Ona da nije provodila vreme sa njima totalno bi se drugačije ponašala, a pogotovo što se tiče odnosa sa Terzom. Ja nisam dobar sa Milenom, pa sam pitao njene bliske ljude, Aneli je htela da priđe, a ovo što joj je Uroš danas radio nas je iznerviralo. Ovde niko nema obzira kad treba da se ima i lični sukobi nisu dobri kad je zdravlje u pitanju - govorio je Luka.

U toku emisije "Gledanje snimaka" ukućani su imali priliku da čuju novi san Nenada Marinkovića Gastoza, ovaj put sa Sofijom Janićijević.

- Navikla sam da se blamiram, više ne strepim. Čovek nije normalan. Ja sam na njegove blamove navikla. Ja ne mogu da kažem drugačije. Ovo mi je smešno. Blam me je što nema osećaj da su te stvari za priču bespotrebne. Što bih ja pričala šta sam sanjala, nemam potrebe da se priča o tome - rekla je Anđela.

- Ljudi koji smatraju da ako ispričam šta sanjam to su totalne budale. Ti si ozbiljna reklama za hepo kocke. Hepo Đuričić - rekao je Gastoz.

- Reagujem kad osetim da treba da regujem - rekla je Anđela.

Takmičari su komentarisali ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza prema Anđeli Đuričić i da li je ponižavajuće što ima potrebu da priča svoje snove sa drugim devojkama.

- On je sprdao Ivana kad je Aleksandra sanjala Stefana, a sad mi možemo da sprdamo mi Anđelu jer ti sanjaš Sofiju i to ti daješ ljudima u ruke - govorio je Mateja.

- On je godinama momak u rijalitiju i zna vrlo dobro da se snima i da je u kadru. Danas sam dobio pitanje od gledalaca da ne prihvatam tvoju fore, a ja ću sad da prihvatim i kažem da je do j*ja - rekao je Karić.

- Vidiš kako Karić može da se promeni. Znam ja šta on radi i on je najbolji je drug, ali ako može Gastozu malo da se krkne on je tu - dodao je Gastoz.

Došlo je do velike svađe između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza zbog njegovog sna sa Sofijom Janićijević. Rasprava se nastavila, upetljali su se i ostali ukućani.

- Nemam šta, ja sam poznata i ljubomorna. Meni bi ovo smetalo. Ja sam rekla na početku da je on na početko promenio svoju prirodu zbog Anđele. Ovo je on. On se sprda i za*ebava, ali je to ugušio. On je rekao da će do kraja biti u ovome ima smisla jer si ugušio sebe - rekla je Matora.

- U ljubavi kod Matore ne postoji prag tolerancije. Samo sam joj vratio jer me uvredila, pa da uvredim i ja nju. Meni je to simpatično i nastaviću da se furam sa tim - rekao je Gastoz.

- Radi jer je takav. Pokušava da uguši sebe. Imao je dva izbora, ili da se skloni iz tog odnosa ili da uguši sebe - rekla je Matora.

Takmičare "Elite" u narednom klipu koji je pušten imali su prilku da vide kako Slađa Lazić priča Đoletu Kralju da Ena Čolić mora da sazna da je Jovan Pejić Peja provodio vreme sa njom.

- Ovo je minimalno dokaz koliko ovde želi meni da napakoste. Svoju nevestu neka kometariše Peksi. Neću da kanalim njega, iako je on ovo sam dopustio. Nisam videla da joj uzvraća nešto na žurki, iako mu se kačila na ramena. Katastrofa sam podela što je rekao a će spavati sa nekim ako bude imao priliku, ali svakako ne verujem da je to Slađa - govorila je Ena.

- Radim sve iskreno, došao sam i pojeo pitu. Slađa i Đole prave smicalice, ja ne želim da se objašnjavam. Ja sam bio tako blizak sa njom da je trebalo obezbeđenje da zovem da je izbace. Ja ću da se ogradim sledeći put. Ja jesam đuskao, a kad je Slađa bila previše napadna distancirao sam se. Ena mi se jedina svidela i ne vidim da bih sa drugom spavao, ali ako dođe do toga šta sad - dodao je Peja.

- Nisam ga gledala, ali moram videti. Videla sam da igra sa drugima, slobodan je i nisam videla da je nešto pogrešio, ali Slađa se baš blamira, a on joj ne uzvraća - rekla je Ena.

Ukućani su imali priliku da vide kako Luka Vujović odmerava Enu Čolić i uzdiše za njom. Aneli Ahmić je prebledela, nije mogla da dođe sebi od šoka.

- Odvratan je. Odvratan si. Da si mene video, odvratan si. To je ono što sam ja sumnjala. poprimio je ponašanje od Terze. Gledaju se, oni su se muvali. Sramota me. Kao da sam osećala, htela sam mu reći da samo on ne pravi nešto da ga mogu uhvatiti. Nije mi svejedno. Blam me da komentarišem. Čula sam da se on muva sa Aleks - rekla je Aneli.

- Luka se sprda - branila je Ena.

- Odvratno se osećam. Meni je Aleksandra rekla da će se muvati sa Lukom i da je njen jednu žurku. Pre žurke mi je neko rekao da postoje neke stvari između njih dvoje. Meni ona nije kriva, ali mislim da gaji simpatije prema Luki. Ja se ne vodim pitanjima, više verujem voditeljima. Ovde verujem slikama - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do opšteg haosa u Beloj kući zbog odnosa Aneli Ahmić i Luke Vujovića, nakon što je prikazan snimak u kom on odmerava Enu Čolić.

- Luka, da li misliš da je Aneli toliko glupa da padne na ovu priču ti si odmeravao Enu? - pitala je Ivana Šopić.

- On misli da je sa nekom glupanderkom - rekla je Aneli.

- Ja se slažem, sećam se da je Karić rekao da je ovo interesantno, a Gastoza su komentarisali za manje. Vrlo mi je zanimljivo... - govorila je Anđela.

- Nije mi dobro, meni je ovo druga godina i ima da ga razbijem. Neka ne dolazi! Ja mu govorim da je bolje da mi ne prilazi - urlala je Aneli.

Karambol Aneli Ahmić i Luke Vujovića se nastavio još žustrije.

- Sprda se. Klasično, evo smeje se. Čovek nije normalan. On je to milion puta nagalsio da se prda. Dok smo mi bili u nekom odnosu pričao je sam da bi jedino ozbiljno bio sa mnom, a da će inače da se sprda. Jeste on i ranije komentarisao Aleksandru, pričao je nešto za grudi. Oštoro sam mu zamerila, nikada više nije to koemntarisao. Rekao je malopre da je ona moja prijateljica. Toliko - rekla je Sandra.

- Ne zanima me više ništa - rekla je Aneli uplakana.

- Pravim doručak, ručak, večeru, ljubim je u oči. Ako je Ena prošla, a ja napravio neku foru i groknuo, nije to toliko strašno - rekao je Luka.

Aneli Ahmić ostavila je sve u šoku kad je tokom rasprave sa Lukom Vujovićem progovorila o svojoj mogućoj trudnoći i obratila se njegovom ocu.

- Šta bi ti otac rekao da sam ja sad trudna? - pitala je Aneli.

- Spavala bi u Barseloni, otkud znam... Moj otac ima više unučadi i svako gleda isto. On je u boljem odnosu sa mojom bivšom ženom - rekao je Luka.

- Gde je tom čoveku mozak ako sumnja da sam trudna i kako ga nije sramota da tako nešto izjavi? Ja nisam trudna, nije moguće, ali samo kažem. Tvoj otac i dalje podržava vezu, kakav je to čovek? Neka se misli Bajo da li će deda da postane - govorila je Aneli.

Na sledećem klipu prikazani su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munejz. Bili su u žustroj svađi, Stefani se slomila na sitne komade jer je ljubomorisala na Enu Čolić, pa je napala Munju da joj je uništio život.

- Nisam znala da se odnosi na mene. Stefani ima svo moguće pravo. Ja sam na njenoj strani. Razumem da joj smetaju te stvari. Ja sam reagovala ovako više puta, zato je i razumem - rekla je Ena.

- Meni nije poenta Ena. To da joj je upropasti život i da nije želela dete je sve što sam ja sluašala kada sam živela sa njom - rekla je Matora.

- Ja sam ovo pričala na početku. Za kurve sam pričala u afektu, nisam mislila ne Enu nego na Anu Spasojević. Meni je jako smetalo, ona daje njemu isto povoda. Kada smo mi raskinuli, Ana je počela da se šminka , sređuje i ovde trčakara. Ja sam počela da preispitujem sebe. Milan mi je rekao: "Da li ti stavrno misliš da Ana pada u nesvest jer joj je jako loše", onda sam ja razmislila i došla do toga da pada u nesvest da joj on priđe. Ja sam slala Munju kad god se njoj sloši, posle je to postalo neuobičajeno jer je padala po više puta dnevno - rekla je Stefani.

Aneli Ahmić i Luka Vujović raspravljali su se u kući Odabranih. Ona je zahtevala da on napusti njihov zajednički krevet, ali on to nije odbijao i zahtevao je da sutra obave razgovor.

- Gubi se, gade! Tamo ti je krevet, lepo ti kažem - rekla je Aneli.

- Smiri se, ne živčani. Lezi, kad ustaneš normalno ćemo da pričamo. Nemoj da praviš problem - govorio je Luka.

- Mrš! Ne obraćaj mi se - ponavljala je Ahmićeva.

