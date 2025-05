Bez dlake na jeziku!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji gostovala je Stanija Dobrojević, koja je progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Zreo muškarac zna da se nosi s tim i kada može da iskulira. Katastrofa, meni se ovo nimalo ne dopada - rekla je Stanija, a onda je nastavila:

- Nikada mi se nije desilo u životu da budem udarena, nikada me niko nije udario, ali sam imala jako ljubomorne i agresivne bivše momke, pa sam uspela da hendlujem. Vidim kada uđe u crveno, pa kočim...Imala sam momka dva metra i 100 kilograma, ja na njega nasrćem. On je preživeo ozbiljne moje nervne slomove, istrpeo me je, kaže da sam za njegovu bivšu mala maca. Ja sam vrištala, plakala, zaista ne želim više ni da se sećam tog perioda. Ja sam bila linčovana i na stubu srama, imala je poziciju da bude Kija Kockar puta pet, ali je sve upropastila. Čoveče, ja sam išla na klupicu da joj vratim muža, ona je bila sa Janjušem. Bilo me je čudno ono što je govorila pre mesec dana da ga voli, a to je trebala da govori pre godinu dana. Moje mišljenje je da bi se ona na keca pomirila sa njim, samo nije imala situacija. Njegov odgovor na pomirenje je da bi ga bilo sramota, jer je bila sa ovim i sa onim, što znači da je odigrala dobro - rekla je ona.

- Da li si ti u nekom trenutku pomišljala da si predmet njihovog dogovora, da te koriste - pitao je voditelj.

- To misle ljudi na mrežama, moji okoreli fanovi misle da sam ja tu pikirana. Ne mislim da sam pikirana za rijaliti, on je kačio slike sa mnom koje nisam mogla da vidim, samo je ona mogla da vidi. Ja nikada njega nisam objavila, samo sam slikala ruku. On je kačio na "whatsapp" sliku sa mnom i ona je videla da sam to ja. Ja sam za nju i Ahmićke mala maca, mnogo su namazanije i bave se stvarima kojima ja nikada ne bih - rekla je Stanija, a onda je otkrila kako gleda na ljubavni trougao Luke, Aneli i Sandre:

Mislim da taj Luka i ta devojka (Sandra) ne bi postojali da nije nje, oni su dobili na značaju, on što je u vezi sa njom. Da je u vezi sa tom drugom devojkom ne bi bio zanimljiv, mislim da se opredelio za nju jer nosi jaču priču i veće je ime u rijalitiju od druge devojke, iako je ta druga devojka, videla sam sliku ne pratim, jako lepa. Iskoristio je Asmin, superstar je, otvorio je klub, gde je danas Marko Marković?!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić