Za Teom Bilanović lude žestoki momci, sa nastupa izlazi punih džepova: Galantni su sportisti, političari...

Tea Bilanović nova kraljica "bakšiša" izazvala je pravi bum na estradi, ali u Beogradu gde se vlasnici utrkuju kako bi je angažovali - jer kada ona peva, jedno je sigurno, kafana je puna, a gosti iz iste izlaze bez dinara.

Budući da dolazi iz Banjaluke i od skoro je u Beogradu, Tei Bilanović nije joj trebalo mnogo da se navikne na novo okruženje budući da je vrlo komunikativna i harizmatična devojka. Teu su mnogi prozvali "kraljicom bakšiša", budući da je jedna od najtraženijih pevačica na nastupima i smatraju je novom naslednicom Danijele Vranić.

Iako mnogi smatraju da je beogradsku publiku teško osvojiti ona smatra da u tome ona nije imala problema.

- Pa ne znam..ne bih rekla da je mnogo teško ili mnogo lako. Ljudi reaguju na nešto što je dobro. Očigledno ja imam nešto što je dobro. Ja ipak radim svirke imam iskustvo od 12 godina to nije malo, al opet bitna su pozannstva. A opet iako sma došla pre dva meseca opet nekako sam uz pomoć kolega i gazda kafana uspela da se probijem tako da mi je mnogo drago zbog toga i hvala im na tom.

Osim pevanja, harizma, stas i dobra energija pevača od presudnog je značaja da bude primećen kod publike a ona smatra da sve to poseduje.

- Mora to biti paket svega, jedna stavka nije dovoljna. Ja to očigledno to imam li mislim da je tu prvo presudio moj glas. To je temelj našeg posla uz ovo ostalo što ide. Ali bitna je atmosfera i energija ali je glas temelj. ja radijm na tom. Nije dovoljno što imam talenat, moja sestra profesor pevanja ima svoju školu i sa njom radim minimalno dva put sedmično i to je rezultiralo - kaže a ona te komentariše da li se plaši reakcije nekog kolege kada je prepevavanje pesama u pitanju:

- Ne mogu se ja svideti svakome, niti tome ležim. Mislim da neće biti loše reakcije jer imamo autorska prava. Samo uvršćujemo u svoj repertoar i oživljujemo pesme koje možda nisu doživele svoj pravi momenat. To je vin vin situacija i za mene i pevača. Ne može da škodi originalnom pevaču što prepevamo pesme na kraju krajeva pevamo ih i na nastupima i svima nam je cilj da se i naše pesme pevaju na nastupima.

Tea će obraditi tri kavera i to od svojih koleginica Dragane Mirković, Seke Aleksić i mine Kostić. Kaže da su joj sve pesme drage a za poređenje sa Minom Kostić zbog epiteta "džepna Venera" kaže:

- Ne verujem da će neko da se ljuti svako ima svoje karijere ne gledam to u smeru rivalstva a s druge strane mnogo ljudi mene tako naziva džepnom Venerom tako da mi to baš i nije čudno. Ja sam 1.56 tako da to je i logično.

Tea je trenutno fokusirana na snimanje svojih pesama i pripremu prvog albuma.

- Iako se za početnike prepoučuje da odmah izbace album mi smo to oformili na drugačiji način ali ne bih da otkrivam. Imam tu četiri pesme, peta je na pola stvarno dosta radim i stalno sam u studiju, a pesme koje biram..ranije sa mnogo luitala po žanrovima kao da vidim šta hoću, neći šta mi leži. Iz tog iskustva sam shvatila da treba da slušam sebe i da ono što osećam peva i da se to upkuje u trend. Sve pesme koje sam pevala sam nekad proživela tako ih i osećam - kaže Tea Bilanović pa dodaje da li je isplativo odmah izbaciti album ili pesmu po pesmu.

- Puštanje celog albuma to rade velike zvezde gde ti možeš očekivati da svaaka pesma dobije pažnju. Što s enas mlađih tiče mislim da to nije baš pametno, ja to tako neću raditi. Mislim da je bitno ulagati u karijeru i disografiju jer je to ono što tebe gradi kao ličnost a ne prepevavanje i kaveri i svirke. Sve što zaradim uložim u sebe.

O bakšišu i novcu koji zarađuje na nastupima izbegava da komentariše ali priznaje da se dobro zarađuje od pevanja:

- Dosta mogu da zaradim. Itekako svaki dinar ima mesto u mom životu. Dosta se može zaraditi ko zna da radi posao. zavisi od društva. Dosta su galantni sportisti, političari...ne bih ja tu nešto posebno izdvajala.

Neprijatnih iskusatava na nastupima nije imala ili se kako kaže bar ne seća, te ističe kako je sve do pevača i njegovog stava. Tea priznaje da se trudi da ispoštuje svakog gosta na nastupu te otpeva sve što traže, ali u šali kaže da nije "džuboks" te da s ei njoj verovatno zadesi situacija da ne zna pesmu.

Autor: Nikola Žugić