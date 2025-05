Trese se Bela kuća!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a na samom početku voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom sukobu sa Enom Čolić. Međutim, njih dve su se sukobile i jedna drugoj svašta rekle.

- Uroš je imao slom pre mesec dana zbog svađe sa Enom i ja sam ga smirivala, a Uroš je tad rekao. Što si ti onda Ena Čolić Aneli ponavljala stvari koje si čula od njenog bivšeg muža? - pričala je Anđela.

- To su informacije o njoj, a on je ponavljao tvoje uvrede koje si ti meni izgovorila. Neka tvoje malo kučence koje mene najstrašnije vređa dok sedim i na uvrede ne odgovaram, a on se vraća, pa sam tek onda rekla. Anđela je noć pre toga izgovorila sve i nije dobila povratnu. Ona mene komentariše, a njen dečko na bazenima priča drugim devojkama i hvali se o svom polnom organu - rekla je Ena.

- Ova devojka nije normalna. Ne pričam ja, a ti o svom dečku pričaš da ima tanak. Riba ispljuvala svog dečka i pričala o njegovom polnom organu - dodala je Anđela.

- Ceo svet zna u koje slovo ide Pejin polni organ, a o veličiki neću da pričam, a i to si rekla. Ako si se osetila ponuđenom, izvini. Ja ne znam kad Anđeli neko kaže da ima dobro d*pe da li je ponuđena da sedne na polne organe? - umešao se Gastoz.

- Tvoje omalovažanje možeš gde si naučila. Dovoljno si osramotila svoju porodicu, ne moram ja i tvoji postupci govore. P*rno zvezda Anđele Đuričić i umetičko ime maca Liza - dodala je Ena.

- Isfrustrirana si, pa sad hoćeš da udaraš po Anđeli. Ti si jedan ozbiljan fan, a za razliku od tebe ja ne moram da pričam o tvojim radovima i kako sam se jednom probudio. Ti imaš roditelje. Za razliku od tebe, ti si nečija ćerka, majka i sestra - govorio je Gastoz.

- Radi se o Lukinom drugu, svi znaju njega - dodala je Ena, a onda i rekla da se radi o Filipu Đukiću.

- Možda je hteo da kaže kako se probudio pijan i niko nije mogao da ga iznese iz stana. On je bio na jednoj strani kauča, a mi na drugoj strani kauča. Mi smo se tad viđali već tri meseca - govorila je Ena.

- Da li si opštila sa Filipom u Gastozovom prisustvu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne - odgovorila je Ena.

- Ena, u pravu si - poručio je Gastoz.

- Samo da se ogradim od bilo kakvih trojki, nikad nisam imala ništa sa Gastozom. Viđala sam se sa Gastozom - nastavila je Čolićeva.

- Ovo nema veze sa Filipom Đukićem - rekao je Gastoz.

- Ena je rekla za Anelino dete najgore uvrede, a sad ovde brani Enu. On je pokazao da je zbog mrže prema Gastozu skočio - dodala je Anđela.

