HAOS: Anđela ponovo štipa Gastoza, on joj očitao lekciju! Đuričićeva sumnja u iskrenost njegove odbrane (VIDEO)

Drama!

Tokom reklama došlo je do rasprave između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza jer ga je ona ponovo uštinula i poistovetila sa Urošem Stanićem.

- Da me ne bi stiskala kao malopre prihvati činjenicu da imam i ja usta i da moram nešto da kažem. Prihvati da si nekad i meni naporna, pa to ne kažem. Ja ne kažem sve što imam jer me nešto loži, a nešto ne, a isto mi je tako da mi nije normalno da tebe sve loži. Ako mene nešto iznervira i moram da komentarišem i tebe isto, onda nemoj da nerviraš mene. Kako ćemo da objasnimo sad tvoje ponašanje? - govorio je Gastoz.

- Prihvatiću da si drugačiji poslednjih 7 dana, ćutao si, trpeo i sad pukao. Prihvatiću, ali mi treba vreme - rekla je Anđela.

- Imaš 30 sekundi da izabereš sa kim ću da te uporedim pošto si ti mene za Urošem? Kako ćemo da pređemo preko zagrljala ovog kad smo juče imali priču o štipanju? - pitao je on.

- Nisam imala lošu nameru - rekla je ona.

- Koliko je prošlo od sinoć? - pitao je on.

- 18 i po sati. Evo neće više da se ponovi - rekla je Anđela.

- Šta si uradila? - pitao je on.

- Zagrlila sam te grubo. Ovde ja treba da prihvatim tvoje novitete, a moje ponašanje je uvek isto - pričala je ona.

- Nemoj sa mnom da se zaj*bavaš. Da li smo ustanovili da sam ja taj koji se povlači kad si ti u crvenom? - besneo je Gastoz.

