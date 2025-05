Šok nad šokovima!

Ena Čolić u razgovoru sa Markom Đedović otkrila je detalje o svom odnosu sa Borom Santanom, gde je žestoko udarila na njegov odnos sa Milicom Kemez i otkrila da su imali broje afere sa obe strane preko kojih su već prelazili.

- Kad je Luka rekao za Filipa, a nije pomenuo ime nego rekao da sam sprdnja njegovog druga, ja sam rekla da sam bila sprdnja. Gastoz je rekao da zna o kome se radi i da nikad ne bi on pričao napolju. Ne znam da li mu je Filip rekao da je to trajalo neko vreme. Filip valjda vidi u kakvoj sam situaciji, morala sam da kažem. Naš odnos je bio super, okej smo skroz i za Novu godinu kad je došao zagrlili smo se. Mateja je meni rekao da prestanem da objašnjavam jer sam bila sa njim u vezi, a Filip mu je drug. Nije hteo da se u kući komentariše da sam bila sa njegovim drugom. Ja sam prvi put bila sa Matejom, pa sa Filipom, posle sa Matejom, ali je onda on to tek kasnije saznao - govorila je Ena.

- Je l' si rekla Filipu za Mateju? - pitao je Đedović.

- Pa šta je Filipu bitno kad smo bili samo u šemi. Mateja je prešao preko toga i rekao samo da mu ne pričam ništa. Mi smo posle blejali sa Filipom Mateja i ja, najnormalnije. Mateja me je zamolio da ovde to ne pričam, ali ja sam otišla u "Šiša bar" i rekla. Gastoz mi je tad govorio za Luku i vređao ga je šta priča i kako pravi probleme dečku napolju, a Filip tako nešto nikad nije rekao. Filip je upoznao moju najbolju drugaricu, a ni ona nije znala da se viđam sa njim.

- Da li si upoznala Boru Santanu? - pitao je Đedović.

- Bio je na žurkama, imamo slike i okačene su kod mene. Sedeli smo mi na ručku zajedno. On je mene zvao na svoju svadbu, šta je sa vama? - rekla je Ena.

- Matora je rekla da je čitala sve svojim očima, Milica Kemez je izbacila sve njihove poruke - dodao je Đedović.

- Nema šta da objašnjavam, poruke postoje kod mene na Instagramu i ništa nikad nisam obrisala. Ja neću ništa da pričam od spolja. Mi smo bili na moru, ja sam to isto ovde pričala jer ništa ne lažem, otišla sam u Đenoviće i pričala sa bratom i sa još dva druga. Taj jedan najdivniji dečko košarkaš ima tamo restoran i svako veče nam je u vili bilo znaš koliko riba. Bora Santana je tad došao kod nas u vilu, bio je u raskidu sa Milicom, uzeo je mikrofon. On je tad pričao na telefon sa jednom osobom i ona mu je prenosila sve šta Milica radi i sa kim se kreće i preko svega toga joj je prešao. Oni znaju sa afere sa obe strane, tako da je najveća moguća glupost da moje poruke mogu da budu razlik za rakid. Bora je svašta radio, prelazila je preko toga i posle toga pravila svadbu. Išao je sa više njih, a to su Borini grupnjaci, a ja sa tim nemam nikakve veze - rekla je Ena.

- Je l' bilo nešto kritično u prepiskama? - pitao je Marko.

- Možda sa njegove, ali to je Bora, samo ga iskuliraš. Sa moje ništa, ja to garantujem. Da li je tvoje mišljenje o meni takvo da možeš mene da spojiš sa Borom? Zamisli da sedim i pričam sa Borom ili kao on da me napali - govorila je Ena.

- Šta je Milica mogla da nađe? - pitao je Marko Đedović.

- Ne znam. Milica je svašta znala, oni su pokrivali jedno drugo, svi su u društvu znali da Bora i Milica spavaju sa drugim ljudima. Zvala je jedna osoba iz rijalitija koja je njoj kao drugarica i sve mu je pričala. Nisu oni baš stalno zajedno. Kad je bio u Budvi i kad je došao kod nas oni tad nisu bili zajedno. On je došao kod mojih drugara i pevao kod njih na žurkama, uvek sa njima slavim 1. maj. U grupnim dešavanjima nisam bila ni sa kim, nisam se vucarala po splavovima i krevetima. Nemam ja to bludničenje da neko po gradu može sutra da priča. Ja to sebi nisam dozvoljavala - pričala je Ena Čolić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić