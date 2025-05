Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je, kao po običaju reztervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Predstavnici sedme sile, Darko Tanasijević i Jovan Ilić, postavljali su učesnicima škakljiva pitanja, te se može reči da je istina konačno isplivala na površinu, a mnogi odnosi u Beloj kući su razrešeni. Domaćin u studiju, kao i svake nedelje, bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je na početku večeri Anđelu Đuričić koja je progovorila o sukobu sa Enom Čolić, za koju tvrdi da izgovara morbidne stvari i da Anđela to ne bi mogla da podnese, zbog čega će se povući iz sukoba

- Anđela kada si pre neki dan rekla u pušionici da ima previše žrtvi, Uroš ti je rekao: ''Samo da Gastoz shvati ko je Ena'', a ti si mu odgovorila: ''Već sam mu to i ranije rekla''. Kada si ti shvatila ko je Ena i kakva je? - upitao je Darko.

- Rekla sam da je folirant i da manipuliše sa Pejom, nisam imala lepo mišljenje o njenim postupcima. Nije mi se dopalo kada je vređala. Ja ne mislim o njoj sve najgore, ali više mislim lošeg nego dobro - rekla je Anđela.

- Zbog čega misliš da se ona toliko bori da bude žrtva? - upitao je Darko.

- Sve što je zamerala Aneli da ona radi, sada ona radi isto i još gore. Došli smo na kraju na to da se Ena bori za titulu žrtve. Kada god da se svađa sa Pejom, ona kaže: ''On je meni prvi rekao'', kao da nismo gledali šta mu je radila u vezi. Ona uporno potencira da je ona ta koju napadaju i provociraju, ja ne kažem da se to ne dešava. Dešava se, ali to što ona zna da izgovori i izvređa, nas koje slušamo zaboli želudac. Ena mrzi Aneli i njoj je to odgovaralo da ispadne žrtva, a sada je Ena Čolić postala Aneli sa Aliekspresa. Ja ne želim da ulazim u svađu sa ljudima koji izgovaraju takve stvari, a ja ne bih mogla ovde mirno da spavam ukoliko bi mi neko izgovorio takve stvari. Ja sam Gastozu rekla da se pripremi na svađu sa njom jer u naredna dva, tri sukoba kreće pominjanje mrtvih. Ja se zato neću svađati jer to ne mogu da se podnesem - rekla je Anđela.

- Uroš je imao slom pre mesec dana zbog svađe sa Enom i ja sam ga smirivala, a Uroš je tad rekao. Što si ti onda Ena Čolić Aneli ponavljala stvari koje si čula od njenog bivšeg muža? - pričala je Anđela.

- To su informacije o njoj, a on je ponavljao tvoje uvrede koje si ti meni izgovorila. Neka tvoje malo kučence koje mene najstrašnije vređa dok sedim i na uvrede ne odgovaram, a on se vraća, pa sam tek onda rekla. Anđela je noć pre toga izgovorila sve i nije dobila povratnu. Ona mene komentariše, a njen dečko na bazenima priča drugim devojkama i hvali se o svom polnom organu - rekla je Ena.

- Ova devojka nije normalna. Ne pričam ja, a ti o svom dečku pričaš da ima tanak. Riba ispljuvala svog dečka i pričala o njegovom polnom organu - dodala je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić, koja je žestoko zaratila sa Enom Čolić, prilikom čega su pale nikad teže optužbe.

- Anđela kako komentarišeš što je Ena rekla da si glupača koja treba da oralno zadovoljava momke? - upitao je Darko.

- Nije bila najbolja jer da je bila najbolja, ne bi bila prevarena - rekla je Ena.

- Darko, ja ne mogu da pričam od njih - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Enom Čolić o njenom sukobu sa Anđelom Đuričić, a prvo se dotakla inderektnih optužbi Nenada Marinkovića Gastoza.

- Nikad ništa u životu nisam imala ništa sa Gastozom, ne znam zašto stavlja taj kontekst. On mene nikad nije muvao, niti sam pokazala da sam zainteresovana. Ja sam bila sa Filipom oko tri meseca, možda malo više. Kad sam došla da spavam kod Filipa Gastoza četvorica nisu mogli da iznesu i nije mogao da funkcioniše. Mi smo spavali na drugom delu, bila sam obuče i ne znam kako me zatekao. Ja sam sutradan saznala da mi je umro pas i posle toga sam prekinula odnos sa njim. Posle toga smo putovali, ali se nikad više nismo videli na taj način. Nisam pričala o tome jer mi nije za ponos da sam bila u šemi tri meseca - govorila je Ena Čolić.

- Jasno je da on želi da kaže da je prisustvovao tvom s*ksu sa Filipom - dodao je Darko Tanasijević.

- Ena ništa nije slagala, ni ime, ni prezime. Sad se samo mislim ako je meni ovo mogla da kaže kako sve što je rekla da poverujem. Ja sam zabezeknut - poručio je Gastoz ironično.

Anđela Đuričić za vreme reklama iskoristila je priliku da razgovara sa Nenadom Marinokovićem Gastozom i zamoli ga da o Eni Čolić ne iznosi sve detalje koje zna o njoj.

- Znam da si rekao nešto i da je ona posle toga sve rekla, a ja te molim da ne radiš to - govorila je Anđela.

- Nije mi prijatno da ti meša porodicu i dela - dodao je Gastoz.

- Ne želim ovu odbranu - rekla je Anđela.

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', Ena Čolić i Luka Vujović zajedno su izašli na cigaru, te su iskoristili priliku da indirektno zakopaju ratne sekire zarad zajedničkog interesa - da pokušaju da unište Nenada Marinkovića Gastoza, kog su ispljuvali.

- Ja sam mu rekao: ''Moji drugari su bili s tobom i nisu te shvatili za ozbiljno'', samo zato što si udarala da je Aneli meni sprdnja. Ja ti nikada nisam uzimao porodicu i dete u usta, a oni ti pričaju najgadnije stvari - rekao je Luka.

- Napljuvao si me najgadnije ovde, znaš šta sad Peja misli o meni - rekla je Ena.

- Znaš li šta ti oni sad govore? Da širiš noge utorkom za pivo - rekao je Luka.

- Da, da - rekla je Ena.

Mateja Matijević odlučio je da pripremi posebno iznenađenje Sofi Tikačenko povodom njenog rođendana. On ju je u ponoć iznenadio slecijalnim poklonom, koji nije mogla ni da sanja.

Naime, on je uspeo da ulovi dve žabe i spakuje ih u kutiju od koje je napravio akvarijum, jer mu je ona pričala da joj je želja da ih ima.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je reč sa Enom Čolić, nakon reklamne pauze.

- Kako komentarišeš to što Anđela kaže da si ti neko ko se u Eliti trlja o tuđe ku*čeve zarad piva? - upitao je Darko.

- Nisam joj odgovorila, kao ni Gastozu na mnoge uvrede. Mnogi pričaju da sam ja imala trojku, nisam nikada, a kamoli ne sa Gastozom. Nisam prišla ničijem međunožju sem od svog dečka. Nisam Anđeli odgovorila jer sam bila u crvenom i nisam imala nameru da budem s njima. Sve ovo gledaju moji roditelji, sve ovo će doći do mog sina. Nisam ušla kao čedna i nevina. Što se tiče Anđele, nisam mislila da je ljubomorna na mene već bi svaka devojka bila da se Gastoz ponašao kao prema meni. Anđela meni nije dirala porodicu, a ja sam na postavljeno pitanje gledalaca napravila samo uvod da sam ja majka - rekla je Ena.

- Da, da, da - pričala je Anđela.

- Svi će mi govoriti ono što Anđela pričati, kao i što će mi pominjati da sam imala nešto s Gastozom. Uroš je mene više puta nazivao ku*vom, a ja sam odgovorila: ''Da, da''. Pošto se vratio i ponovio Anđeline reči, ja sam mu rekla: ''Idi počisti sp*rmu ispred izolacije''. Vidim da su mnogi naloženi da me unište, od večeras počinje moje pranje. Ne znam zašto se veliki Gastoz zenta od plasmana. Njena dela se komentarišu, a moje reči. Anđela je za Miljanino dete rekla da može da ga udomi, kao i da je Matora ubila majku, ali i da je oca strpala u dom - rekla je Ena.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Enom Čolić o njenom sukobu sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Imam jedno pitanje, neka ja budem sve što si ti rekla i kad mene vidi u belom da vidi s*rmu, zašto je ušla ovde i meni se obratila s rečenicom da sam bila favorit za prvo mesto? Što sam bila favorit ako sam toliko loša? - pitala je Anđela Enu Čolić.

- Ja sam na ulasku videla Anđelu kako trtlja. Ja njoj neću da odgovaram - rekla je Ena.

- Ena, da li smatraš da Anđela ima kredibilitet da ti govori neke stvari? - pitao je Darko.

- Ja sam gledala da ona može na pravi način da komentariše neke stvari, kao što sam rekla da svako ima pravo na promenu. Ja stojim iza svojih prisnih igranja sa Rajačićem i Terzom. Mogu da komentarišem njene postupke koji su svi drugi komentarisali, pa mogu i ja njena. Mogu da komentarišem i šta je izašlo iz njenih usta i u vidu reči i u vidu sp*erme - govorila je Ena.

Voditelj Darko Tanasijević nastavo je razgovor sa Enom Čolić o njenom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Nemam komentar na njen skeč, ali mogu da kažem da možemo da gledamo i kako Anđela na povodcu kao Maca Liza jede iz činijice za mačke - rekla je Ena.

- Pa naravno, znam ja sve - rekla je Anđela.

- Mene samo zanima kako Gastoz sme Peji nešto da kaže, a danas Kariću ćuti - rekla je Ena.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba izneđu Ene Čolić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako gledaš na to što te je Gastoz koji te je branio svim silama, a sad se usaglasio sa Pejom i kaže da si jedna obična klošarka? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne mislim da Gastoz i Peja imaju isto mišljenje o tebi - rekla je Ena.

- Ja imam isto jer nisam bio sa tobom, a pošto smo njegovo čuli možemo da shvatimo kakva si. On je muškarac koji je shvatio i kakav je - dodao je Gastoz.

Tokom emisije "Pitanja novinara", Stefan Karić iznervirao se zbog Anđele Đuričić i današnje svađe, dok je Nenad Marinković Gastoz nastavio da uništava Enu Čolić.

- Gastoze, Anđela je rekla: ''Gastoz nikad ne bi bio s tobom jer znam kojim očima te gleda'', kojim je to očima gledaš? - upitao je Darko.

- Ja ovakve devojke ne volim, nikad ne bih mogao da budem s njom u ozbiljnom vezu. Zahvaljujem se Bogu što Anđela ima tu arogantnost jer o njoj ne može da se pričaju stvari kao o Eni Čolić - rekao je Gastoz.

- Ti pričaš te stvari o Eni, na šta misliš? - upitao je Darko.

- Polako, u nedelju donosim sokić i palačinke, pa ćemo da ga dinstamo. Ona je ispričala jednu petinu, a ja ću ostalo. Kad ona može da priča o mojoj devojci, može i drug o drugarici. Zamisli ti to derište malo, da ona priča o mojoj devojci - rekao je Gastoz.

Milena Kačavenda i Marko Đedović popričali su u pušionici o Eni Čolić, za koju smatraju da je ozbiljan folirant. Milena je u jednom momentu posumnjala da Ena ima istu prošlost kao Milica Veličković.

- To su oni svi zajedno pravili - rekao je Đedović.

- Valjda je po ulasku ovde sve grunulo - rekla je Milena.

- Ja dok sam bio napolju ne - rekao je Đedović.

- Samo se vrati na prošlogodišnju priču i imena koja su bila u priči - rekla je Milena o Eni misleći na Milicu Veličković i njene aftere sa Filipom Đukićem.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovorao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Stefanom Karićem o njihovom sukobu koji se danas desio.

- Tebi je Karić zamerio što šuruješ sa Urošem i ispada da kuvate Karićevu diskvalifikaciju? Pitao si ga da nađete njegovu slabu tačku - rekao je Darko Tanasijević.

- Van svake pameti. Karić sad hoće da ispliva, a on se nije sprdao i zna se na šta je aludirao - rekao je Gastoz.

- Kariću, da li si mislio na sp*rmu kad si Anđeli rekao da proguta? - pitao je voditelj.

- Ne, ja nisam mislio na nju. Svaki put kad ovde neko ustane i jede aludira na gutanje - rekao je Karić.

Tokom reklama došlo je do rasprave između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza jer ga je ona ponovo uštinula i poistovetila sa Urošem Stanićem.

- Da me ne bi stiskala kao malopre prihvati činjenicu da imam i ja usta i da moram nešto da kažem. Prihvati da si nekad i meni naporna, pa to ne kažem. Ja ne kažem sve što imam jer me nešto loži, a nešto ne, a isto mi je tako da mi nije normalno da tebe sve loži. Ako mene nešto iznervira i moram da komentarišem i tebe isto, onda nemoj da nerviraš mene. Kako ćemo da objasnimo sad tvoje ponašanje? - govorio je Gastoz.

- Prihvatiću da si drugačiji poslednjih 7 dana, ćutao si, trpeo i sad pukao. Prihvatiću, ali mi treba vreme - rekla je Anđela.

- Imaš 30 sekundi da izabereš sa kim ću da te uporedim pošto si ti mene za Urošem? Kako ćemo da pređemo preko zagrljala ovog kad smo juče imali priču o štipanju? - pitao je on.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu koji su progovorili o problemima koje imaju poslednjih dana.

- Anđela, zbog čega opet štipaš Gastoza? - upitao je Darko.

- Zato što me iznervirao, ne zato što sam ljubomorna. Sad nije bilo ni štipanje, nego sam ga zagrlila - rekla je Anđela.

- Ja sam Peju pomazila kao što je ona zagrlila Gastoza - rekla je Ena.

- Šta konkretno zameraš Gastozu? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom o problemima koje imaju u njihovom ljubavnom odnosu.

- Posle snimka gde je pušteno da si sanjao Sofiju, Anđela je izgorela i rekla da namerno radiš jer si video da je pušten snimak sa Kristinom i da će to da se komentariše. Da li si htela da kažeš da on radi nešto zarad rijalitija? - pitao je Darko.

- Ja nisam mislila u tom smislu namerno jer će da se priča. Njemu je zanimljivo da priča takve priče, a meni je neprijatno. Nisam mislila namerno ni u jednom smislu, nego da mu je zanimljivo. On je mene iznervirao jer nisam mogla da verujem da je tad pričao u štipanju - rekla je Anđela.

- Vrdaš. Ne znam što je to rekla, nije bilo na mesto i to je cela priča - dodao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala Enu Čolić.

- Kako komentarišeš sukob Ene, Anđele i Gastoza? - upitao je Darko.

- Istina, ja sam počela da uvezujem neke stvari. Kada ne želiš da započneš neke teme o kojima se ćutalo sve vreme, onda ne ulaziš u sukob s nekim ko to može da potvrdi. Prvo mi je zaparalo uši što se ona druži sa ćerkom Ane Ćurčić - rekla je Milena.

- Ja sa Gastozom nikad nisam bila na afterima, a sa njenom ćerkom - rekla je Ena.

Ena Čolić i Nenad Marinković Gastoz ušli su u žestok sukob, prilikom čega je indirektno otkrio da je Ena bila sa oženjenima

- Šta Gastoz može da priča o meni? Sve ono što oni pričaju o meni- upitala je Ena.

- Od svega što si rekla, jedino je istina da ti je pas uginuo - rekao je Gastoz.

- Je l' tako? I posle ja treba da izbegnem sukob - rekla je Ena.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj da prokomentariše sukob koji se desio između Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Ene Čolić.

- Ovde je vanredno stanje u kući i bori se ko je kome koju psovku igovorio. Ovde je borba ko je koga više vređao, a nije to poenta, nego da su njih troje lažni. Anđela je znala da je Gastoz imao nešto sa njom - govorila je Matora.

- Nije to rekao - dodala je Anđela.

- To je moje mišljenje. Normalno je da Anđela štipa i da neće više da bude budaletina. Kad je Ena preterala stao je uz svoju devojku. Nenad je branio Enu, a sad ispada da se ograđuje od nje i to mi je glupo i suludo - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević, a reč je dobio Uroš Staniću kako bi prokomentarisao svađu Ene Čolić, Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Uroše, šta misliš o ratu Ene i Anđele? - upitao je Darko.

- Ena je udarila na Anđelu, koja je sve vreme ovde branila. Njoj je moral jako klimav. Vidimo trojke u spoljnom svetu, vidimo da Peja završava u tebe. Smatram da je Ena poslednja koja može bilo šta da kaže Anđeli. Ona se jako ogrešila o Anđelu, pokazala je nepoštovanje prema svom drugaru. Gastoz ne treba da priča o Eni jer to nije džentlmenski - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš sukob Anđele i Karića? - upitao je Darko.

- Dno dna mi je njegovo ponašanje. Ja sam ovde da skidam ljudima maske. Vidimo kako sam Eni skinuo masku, a danas i Kariću. Ja ću njega uništiti jer si dno dna. Pokazuje zapravo šta misli i lepo je rekao za četkicu za zube - rekao je Uroš.

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu i pozvao Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Gledam ga šta radi pokvareno i vidim da brani celo veče Enu. Mislim da u ovom konfliktu treba da bude neotralan kao i ja, a ne da se mešamo i bacamo rovca ko je šta radio. On je pre pet minuta rekao da je Gastoz udario Eni na majčinstvo, a šta je sa mojim majčinstvom i kad je ćutao i nije hteo da se petlja? - govorila je Ena.

- Šta se dešava sa tim satom i šta je Eni signalizirao? - pitao je Darko.

- On je odlučio da se ogradi od nje. Ja sam za taj sat mislila da se on dere Mateji, čula sam ga pet puta. On je meni uporedio sa tim da pričam sa Đedovićem, a njega Đedović nikad nije uvredio - pričala je ona.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću, kako bi progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega Aneli ponovo sumnja u tebe? - upitao je Darko.

- Izgleda da je problem u meni. Ukoliko joj ne odgovara što sam se sklonio i ostao s njom, onda ne znam šta da kažem. Pokušao sam da dam maksimum sebe u odnosu sa Aneli, ali vidim da ne ide. Vidim da joj nisam dorastao jer sam se trudio - rekao je Luka.

- Je l' petljaš nešto sa Aleksandrom? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Sandru Obradović kako bi pričao sa njom o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Da li se seliš sa Lukom u Barselonu? - pitao je Darko.

- Naravno da ne. Je l' uslov da budem sa njim? Meni ovakva poniženja ne može da priredi, niti mi je ikad priređivao. Mene jedan stan ne može da kupi. Hvala što mene čovek tolilko poštuje, ali za ovo ne postoji teoretska šansa - govorila je Sandra.

- Treba da uzme stan od Baje i da prepiše na Aneli i mene - dodao je Luka.

Joca Novinar podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi progovorila o odnosu sa Draganom Stojančević.

- Matora, čini mi se da ti Dragana iz dana u dan pada u očima? - upitao je Joca.

- I da i ne, šta znam. Ne mogu više da pohvatam njene priče. Želim da se sklonim od nje, zamolila bih je da mi pomogne i da mi ne prilazi. Ne želim da me hvata na empatiju jer je i meni teško zbog nje. Imam osećaj da pričam devojci od 33 godine šta da radi i kako da se ponaša. Ja ispadam ovde uhoda i psihopata jer je ona želela da priča sa mnom, a onda se povlači - rekla je Matora.

- Ja sam želela da pričamo, ali je to bilo obostrano - rekla je Dragana.

- Ti se predstavljaš labilnom, a nimalo nisi. Nemoj da plačeš i glumiš žrtvu, pa da ja kod tvoje mame ispadam bolesnica. Ja bih te sad najradije zagrlila, ali ajde zarad našeg dobra da se suzrdžimo ukoliko želiš. Ukoliko ti to ne želiš, hajde onda zauvek da raskrstimo. Ja ne želim da ti biraš između mene i roditelja, a meni zameraju da ja trebam da presečem i donesem odluku umesto nje. Želim da mislim malo i na sebe ove godine. Ne želim da ispadnem bolesnica i manipulator. Mislim da me ona za mnoge stvari laže i da krije neke stvari za njen život spolja, što kod mene ništa ne bi promenilo. Pitala sam je u jednom momentu da li je prostitutka jer ne znam šta je bilo toliko strašno da ona krije od mene. Šta bi bilo da sam je pustila u krevet i da smo se poljubile? Je l' bi sad bile u vezi? Meni ne treba savet, sama donosim odluke. Mislim da nije ni vreme ni mesto - rekla je Matora.

Anđela Đuričić u razgovoru sa Nenadom Marinkovićem Gastozom pokušala je da obrne priču i predstavi da je on slagao kad je rekao da ga je štipala.

- Je l' ti sad jasno nakon Darkovog pitanja zašto sam skočila i kako si to poredstavio? Vidiš da si sve pogrešno rekao, a mene si ubeđivao - govorila je Anđela.

- Uradila si šta si uradila - rekao je Gastoz.

- Ti si sad demantovao sebe. Nisi se izjasnio kako si trebao, a ni sad ne razmišljal, a ja tebe uvek štitim kao i malopre. Ja sam te izvadila iz g*vana, ti to znaš i samo se zaj*bavaj - govorila je Anđela.

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, a radilo se o odnosu Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević koji je po ko zna koji put okončan zbog Draganine porodice i čestitke koja je stigla sa Uskrs.

- Ona je rekla da je bolči k*rac za moju porodicu i to me je povredilo. Rekla je da napolju neće da mi posveti vreme i da će da se posveti svoj ocu. Ja se ne perem od nje jer sam i posle čestitke ostala sa njom u komunikaciji - govorila je Dragana.

- Pitala me je da budemo u vezi, a ja sam rekla da želim da prvo popriča sa svojim roditeljima. Ovo što ona priča je ili danas smislila... Ako treba da brinem o nekome to je moj otac, a ona o svojoj majci. Meni je Milovan rekao da ja treba da presečem, ako ti već ne možeš. Normalno je da ti presečeš - pričala je Matora.

- Ona meni kaže da ispada monstrum, a ja ne mislim da me ona odvaja od porodice - rekla je Dragana.

Jordanka Denčić Džordi naljutila se na Uroša Stanića jer joj je rekao da liči na muškarca, a Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić odmah su počeli da ih smiruju i mire.

- Anđela, Jordanka se naljutila na mene jer sam rekao da liči na muškarca. Oprostiće mi - rekao je Uroš.

- Izvini joj se, nemoj nju da diraš - rekla je Anđela.

- Žao mi je, rekao sam joj 100 puta izvini i više se neće ponoviti - govorio je on.

Joca Novinar nastavio je razgovor sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i Stefani Grujić.

- Munjez da li misliš da si Stefani uništio život time što ima dete? - upitao je Joca.

- Ne mislim to, mislim da je previše iznerviram da ona samo gleda na koji način da me povredi - rekao je Munja.

- Mi svaki utorak imamo svađe, ali ja Kostu volim najviše na svetu. Smatram da bi bilo drugačije da je to s nekim drugim, baš mi odgovara što imam dete s Munjom. On mene toliko isprovocira da to nije realno. Ja se kajem zbog svega što sam uradila, ali i on ispada bezobrazan prema meni - rekla je Stefani.

- Ja pričam šta si ti radila, ja tebi mogu da kažem - rekao je Munja.

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, a radilo se o odnosu Sanje Grujić i Milene Mimas Šarac.

- Kako je to površno ako se toliko toga zna, a i krije? - pitao je Joca.

- Za mene jeste. Imam tri grupe ljudi sa kojima se družim jer mislim da su lajsne, drugarice od osnovne škole i ovako neke prijateljstva koje sam sticala. Ona je neko ko je uvek bio zamlaćen i da možeš da se nasmeješ, ali nije bilo ozbiljno. Ja sam bila jedina koja je pokrivala nju - rekla je Sanja.

- Ona ima dve drugarica koje mi je ogovarala i pričala kako njih dve kad su zajedno izbegavaju je i ne zovu je toliko i meni se na to žalila. Kontradiktorna je u svemu, kao što je rekla da smo površni prijatelji. Što si dolatzila kod mene kući, ako smo samo izlazile u grad? - govorila je Mimas.

Nenad Macanović Bebica otkrio je Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu da je od Jovane Tomić Matore kakve veze ima Ena Čolić sa Borom Santanom i kako je uticala na njegov brak sa Milicom Kemez.

- Prepiske su bile za svadbu, Bora je zvao tog dečka da dođe sa Enom. Davor i Ena su raskinuli i nisu došli na svadbu, pa joj je Bora pisao jer mu je bilo žao jer nije bio, pa joj je napisao da mu je žao što nije nju posebno zvao. Milica je sve to našla - govorio je Bebica.

- Zanimljivo, nešto novo smo saznali od Matore - dodala je Anđela.

Ena Čolić pozvala je Jovana Pejića Peju kako bi mu dala do znanja da Nenad Marinković Gastoz ne priča istinu i da ne treba da mu veruje, te je on tom prilikom oduvao.

- Ne znam ako želiš da se zakunem, ali sve ovo što se potencira i ovo što on želi da napravi, to je laž. Bukvalno sve je laž. Nije mi bitno toliko da mi ostali veruju, bitno mi je samo da ti znaš neke stvari - rekla je Ena.

- Da, dobro. Je*iga, biraj društvo sledeći put, moj savet - rekao je Peja.

- Birala sam i tebe, pa nije baš najbolje ispalo - rekla je Ena.

- Pa mislim da sam bio najbolji od svih - odgovorio je Peja.

Ena Čolić osamila se u izolaciji i preko zida porazgovarala sa Markom Đedovićem o svom životu i mnogim bivšim rijaliti učesnicima sa kojima je povezana, te je otkrila pravu istinu o njenom odnosu sa Borom Santanom, Gastozom i Milicom Veličković.

- Ja sam se upoznala sa Milicom tako što mi je u klubu provalila na vrata i rekla mi je: ''Ena ja se ložim na tebe''. Nikada nisam imala ništa s devojkom, nisam ni znala ko je ona. Meni je drugarica rekla da je Comara bi i da se loži na žene, ja ostala u šoku - rekla je Ena.

- Aha - rekao je Đedović.

- Bora Santana? Ja ne znam koje su to priče. Ne želim da nasedam na nešto od spolja, ali ja znam da on nema lepo mišljenje o meni jer dok nije znao da smo Davor i ja u vezi, komenatarisao mu je mene na neki način koji mu se uopšte nije svideo. Onda smo mi organizovali ručak s njim da vidimo kakvo mišljenje ima i on je pričao sve najlepše o meni kao i van Davora, zato nikad nisam znala šta da mislim. Pošto smo Davor i ja zajedno trebali da idemo na svadbu, ali smo raskinuli i zato nismo otišli. Meni je Bora napisao poruku: ''Zašto nisi došla sama'', a ja sam mu rekla: ''Nisam dobro od raskida'' i slala sam mu glasovne poruke zbog čega smo raskinuli. On mi je rekao da ni Davor nije došao i napljuvao ga je najstrašnije, a Davor završi posle dva meseca u zatvoru. Mi smo raskinuli jer ja nisam htela da mu rodim dete - rekla je Ena.

Ena Čolić ogovarala je Nenada Marinkovića Gastoza i Boru Santanu, zbog čega što se tokom emisije "Pitanja novinara" saznalo o njoj.

- Da li ti mene možeš da zamisliš sa Borom? Neću valjda sa Borom da se j*bem - urlala je Ena.

- Šta njemu fali? On je šmeker - rekao je Terza.

- Oni su sa razveli - dodao je Đedović.

- Neka dobijem najgoru bolest i umrem ako mi je Bora prišao na način takvog tipa i dodirnuo me. Neka me iznesu mrtvu ako sam ikad njemu dozvolila pristup, a i Gastozu. Kunem se, svašta sam radila svojoj porodici, ali sve najgore da mi se desi ako lažem za ovo - pričala je Ena.

Ena Čolić nastavila je da priča sa Markom Đedovićem o njenom odnosu sa Filipom Đukićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom, a potom je progovorila i o afterima s njima.

- Filip i ja nismo bili u kafiću, nismo išli na večere. Mi smo se tajno viđali, on se izložio da me tetovira, a mene su samo Filipi tetovirali. Oni su pokušavali da podignu Gastoza, a on je padao. Neću da kažem koje je ovo godine bilo zbog Mateje. On je rekao Anđeli da na afterima nije upotrebljiv. To je njegovo stanje konstantno - govorila je Ena.

- Ti i Milica pominjete isto mesto i iste ljude - dodao je Đedović.

- Nije bila nijedna devojka, nije bila noć nego je bio dan. Nisu mogli Gastoza da iznesu, on je rekao da nam ne smeta, a ja nisam htela ni da se skinem nego sam u helankama spavala pored Filipa i to je cela istina. Ne znam ja za njihove druge noći. Milicu sam videla samo jednom u životu napolju u klubu i nikad više - nastavila je ona.

- Nije da ti ja ne verujem, nego meni ništa nije jasno - rekao je Marko Đedović.

Nakon što je Ena Čolić napustila izolaciju Borislav Terzić Terza i Marko Đedović došli su do zaključka da se ona plaši stvari koje bi Nenad Marinković Gastoz mogao da iznese o njoj.

- Pogodilo je nešto... Zna Gastoz još neke stvari - rekao je Terza.

- Deluje kao da se uplašila Gastoza i da pegla situaciju jer se uplašila i od Luke šta će da kaže - dodao je Đedović.

Ena Čolić u razgovoru sa Markom Đedović otkrila je detalje o svom odnosu sa Borom Santanom, gde je žestoko udarila na njegov odnos sa Milicom Kemez i otkrila da su imali broje afere sa obe strane preko kojih su već prelazili.

- Da li si upoznala Boru Santanu? - pitao je Đedović.

- Bio je na žurkama, imamo slike i okačene su kod mene. Sedeli smo mi na ručku zajedno. On je mene zvao na svoju svadbu, šta je sa vama? - rekla je Ena.

- Matora je rekla da je čitala sve svojim očima, Milica Kemez je izbacila sve njihove poruke - dodao je Đedović.

- Nema šta da objašnjavam, poruke postoje kod mene na Instagramu i ništa nikad nisam obrisala. Ja neću ništa da pričam od spolja. Mi smo bili na moru, ja sam to isto ovde pričala jer ništa ne lažem, otišla sam u Đenoviće i pričala sa bratom i sa još dva druga. Taj jedan najdivniji dečko košarkaš ima tamo restoran i svako veče nam je u vili bilo znaš koliko riba. Bora Santana je tad došao kod nas u vilu, bio je u raskidu sa Milicom, uzeo je mikrofon. On je tad pričao na telefon sa jednom osobom i ona mu je prenosila sve šta Milica radi i sa kim se kreće i preko svega toga joj je prešao. Oni znaju sa afere sa obe strane, tako da je najveća moguća glupost da moje poruke mogu da budu razlik za rakid. Bora je svašta radio, prelazila je preko toga i posle toga pravila svadbu. Išao je sa više njih, a to su Borini grupnjaci, a ja sa tim nemam nikakve veze - rekla je Ena.

Autor: S.Z.