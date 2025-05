Šok!

U emisiji ''Magazin In'', Stanija Dobrojević je progovorila o prekidu odnosa sa svojim momkom Asminom Durdžićem, inače bivšim partnerom akruelne učesnice Elite, Aneli Ahmić.

Ona je, po prvi put progovorila o razlozima njihovog neslaganja, te je otkrila šta se našlo na putu njihovoj ljubavi.

Stanija, kakva je situacija kod tebe, kad je reč o emoticnom statusu?

- Zategnuta. Muškarci na početku pričaju da bi sve dali za nas, sve te priče prelepo zvuče. Asmin me je lagao. Bilo me je sramota njegovog postupka. Pokušavala sam u četiri zida da prebrodim to, ali nisam. Ne znam da li bi me više povredilo da je bio sa nekom drugom, ili ova laž za koju sam saznala. Nisam prešla preko nekih stvari, ne znam da li ću moći. Ja sam se dogovorila sa njim samo da ne iznosim detalje.

