Bora odgovorio na sve Enine navode!

Ena Čolić noćas je u razgovoru sa Markom Đedović otkrila detalje o svom odnosu sa Borom Santanom, gde je žestoko udarila na njegov odnos sa Milicom Kemez i otkrila da su imali broje afere sa obe strane preko kojih su već prelazili. Naime, potegla se priča i tome da je Ena kriva za razvod Milice i Bore, a Santana se sad oglasio za Pink.rs i to oštro demnatovao.

- Demantujem to da je ona kriva što smo se mi razvodili, to nema nikakve veze s njom, to su takve budalaštine i debilne priče kao i da sam ja znao da Milica ima nekog i da Milica misli da ja imam nekog... Ako su oni nešto bolje znali, neka nam kažu, da sam ja nešto radio ili da je Milica nešto radila... - poručio je Bora za Pink.rs.

- Jednom sam se obratio i rekao da su te poruke od Ene bile u drugarskom kontekstu. Naravno da nikad ništa nisam imao s Enom. Ona je bila u Crnoj Gori kad sam ih obišao. To je bilo kad Milica i ja nismo bili zajedno. Ja s Enom ni tada nisam imao ništa. Da smo se varali Milica i ja i da smo za to znali je apsolutna laž. Ne znam sa kojim se to dečkom viđala iz Novog Sada, ja to nisam znao da se ona viđala sa tim nekim dok je bila sa mnom. Isto tako ne znam sa kim sam se ja viđao dok sam bio sa Milicom. Načuo sam te priče, ali to je od Ene poteklo, navodno se ona viđala sa nekim Miličinim bivšim iz Novog Sada. On ima dvoje dece. Enu znam od vašarskog šatora 2012. godine, nisam je nikad muvao, blejali smo. Ako ste već svi znali da se ona viđala sa nekim iz Novog Sada trebalo je da mi kažete - dodao je Bora u svom obraćanju na Jutjub kanalu, a prokomentarisao je odnos Ene i Gastoza, kao i to da li je Gastoz gledao intimni odnos Filipa Đukića i nje.

- Načuo sam da je bila neka grupna priča, da je Gastoz gledao se*s Filipa i Ene, ja mislim da to Gastoz ne laže... To je tako bilo. Oni su valjda svi spavali na tom krevetu gde su Ena i Filip imali se*s. Gastoz i Ena su uvek bili u super odnosima i imali neke simpatije.

