Rekapitulacija noći!

Protekla noć obeležila je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji su imali prilike da čuju mišljenja svojih cimera o njima. Prva je reč dobila Anđela Đuričić koja je zamerila Eni ponašanje, kao i uvrede koje joj je izrekla.

- Ena je neko ko se istakao na svaki mogući način. Na početku je bila dobra, zanimljiva i slatka. Posle jedne katastrofalne izjave sve je palo. Ne volim da Peju komentarišem uz Enu. Drago mi je što nisu zajedno. Njemu ne treba jedna osoba, ne zaslužuje da mu neko vređa majku. Preko uvreda na račun porodice nikad ne bih prešla. Ena me nije razočarala, jer me nije ni očarala. Nikada se nismo družile. Jedino je razočarala u smislu kada je on meni nju predstavio. Objasnio mi je sve stvari kada sam ja sumnjala. Uvek sam joj sa strane govorila da su sve loše stvari koje je izgovara katastrofalne. Kada bi neko izgovorio neku morbidnost, svi ćute. Nije bilo toliko ljudi koje izgovaraju takve stvari. Uvek traži opravdanje nad tim da je ona uzvratila. NJihova veza mene ne ugrožava, ali ne bih podržala da se pomire. Njeni postupci prema Peji dok su u vezi su katastrofalni, ako pričamo o Terzi, Munji, Andreju. Manipulisala je njime. Nekome koga voliš ne možeš da izvređaš porodicu i da ga zgadiš narodu, kako je pričala. Rekla sam joj da ne može da sedne pored mene, prva. Rekla sam da širi polni organ utorkom zarad piva i vina. Ona ne voli da ponavlja ovo jer voli da nadogradi sebe sa morbidnom psovkom. Prvi put sam je ja odbranila kada je napalo pet muškaraca. Onda sam došla ovde i rekla joj da je sinoć Peji iza leđa sipala pivo, a onda je došla i prigrlila Peju. Muljala je i radila mu iza leđa. Trebaš da se okreneš du*etom da ti neko sipa pivo? Ti si to nazvala inatom, da bi prebacila svoja s*anja na Peju. Gastozu sam stalno govorila da ne želim ovakvu osobu u svom okruženju. Pukla sam u sekundi kad mi je on rekao da dođe kod mene da sedne. Poštovala sam je zbog Gastoza, ali nikad nisam promenila svoje komentare nje zbog njenih loših izjava. Takve izjave do sad nisam čula. Odvratno mi je što si već u prvoj raspravi sa njim rekla: "Možeš tako kod kuće", mislim da si ga izdala. Poslaću Enu u izolaciju zbog izdaje Gastoza. Izvređala me sinoć - rekla je Anđela.

Odmah nakon Anđele Đuričić, reč je dobio i Nenad Marinković Gastoz koji je počeo sa svojom nominacijom, ali mu je Lepi Mića odmah uskočio u izlaganje i počeo da se svađa sa Anđelom.

- Bio sam oduševljen kada su mi Šebez i Mlađa sapoštili da ona ulazi i posle tri dana sam mislio da ide u finale. Posle samo par dana sam se već razočarao. Tikva je pukla, saznao sam u četvrtak šta je rekla. Videli smo klip šta je izgovorila, Uroš je lepo navukao. Smatram da je mogla da dođe i da me odvuče sa strane, ali to nije uradila. Ja sam hteo da izvučem iz nje da li je to rekla ili ne, pa bih joj rekao: ''Sram te bilo''. Ipak, pošto je ona umislila da je Bog i batina, a ne Ena Čolić koju smo uzdigli na maks, dobila je svoje - rekao je Gastoz.

- Šta mi slušamo ovo? Gastoz i Anđela su je branili - rekao je Mića.

- Nemoj da seješ mržnju prema Gastozu. Preko glave mi je tvoje mržnje, privlačiš sebi ljude koji ga mrze da bi ga urnisali - rekla je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz nastavio je svoje izlaganje o Eni Čolić, ali je mnogima bilo čudno što je on večeras spustio loptu s njom i otkrio da je više neće gaziti.

- Nije ona ništa katastrofalno uradila, ali ako ona može da pi*a po mojoj devojci mogu i ja da kažem. Imale ste fer plej, ja sam se povukao. Svašta ste rekle, ja sam vas pustio. Ono ti nije bilo na mestu. Ti si Bogom dana. Izneverila si me i razočarala. Ja sam se svađao sa mojom devojkom zbog tebe sto puta. Ti si ovde slagala. Gastoz ne laže. Rekao sam da mi je malo krivo, i nije krivo. Ne postoji nijedno drugo veče što se Ene tiče. Dobio sam na neki način direktivu da čuvam Enu ovde, ispoštovao sam koliko sam mogao. Nije više isto kao na početku. Meni odgovara ovako da smanjim krug ljudi, ne moram da se ljubim posle finala. Ne praštam nikome više, a posebno ne njoj - rekao je Gastoz.

Sofija Janićijević je dobila sledeća reč, te je priznala da više nema emocije prema Terzi, a potom ga i sačuvala od izolacije.

- Emocije su se napokon ugasile i mogu konačno da te rasterećeno komentarišem. Stojim iza toga da si moja greška, zeznula sam se i mislila sam da si jedinstven. Šta da se radi, i najbolji greše. Nemam komunikaciju s tobom, izbegavam s tobom da pričam i da budem gde si tu. Tvrdim da on nikome ne može da bude prijatelj jer nije ispao ni prema Mileni, ni prema meni. Provukla sam mu jednu priču na koju je naseo, a on je odmah skočio i rekao u prvoj svađi. Ovde ga nazivaju dobrim čovekom, ali ne znam kako je on to dobar. Okrenuo mi je leđa u najgorem trenutku, kao shvatio je grešku, a onda je ponovio posle četrdeset dana. Nekad što je nešto bilo moje, ja ću to sačuvati jer mislim da tako treba. Poslaću Enu, a sačuvaću Terzu - rekla je Sofija.

Aneli Ahmić priznala je da nikad neće oprostiti Eni Čolić što je zbog nje upala u depresiju kada joj je govorila da je debela i ružna.

- Žena koja je veliki glumac i manipulator. Ti si neko ko je mene uništio psihički. Zbog tebe sam preplakala intervjue kod Darka. Neću biti ničija žrtva, prepustiću to tebi. Biće mi drago ako budeš žrtva. Kroz ceo vaš odnos, svi se blamirate. Pokazujete da ste veliki lažovi. Ceo vaš odnos je lažan. To će biti moja pobeda, da vas slušam još dva meseca da se blamirate. Terza, ne sviđa mi se tvoje ponašanje i lizanja du*eta Luki. Uvredio si mi ćerkicu, ali sam ti oprostila jer si bio pijan. Tebi sam oprostila sve. Imaš pravo da staješ na čiju god stranu, ja ću tebi ostati prijatelj do kraja. Vi sebe prodajete za sitno - rekla je Aneli.

Marko Đedović dao je do znanja Eni Čolić da njen sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić ne može poremetiti njihov odnos, a potom je i prekoreo zbog uvreda koje izgovara svakodnevno.

- Što se tiče Ene i njenog učešća, sve ono što ti pričam mesecima unazad, sve ću ti to ponoviti. Kao što se nisam mešao u svađe Aneli i Milene, tako se neću mešati u svađe tebe i Anđele. Neću se ja sa tobom svađati jer je meni Anđela draža. Nikad te neću uvrediti dok ti mene prva ne uvrediš. Rekao sam ti da si jako zanimljiva u svađama, dok se ne pređu granice. Svaki put sam s tobom razgovarao o tim stvarima i mislim da ti to ne treba. Nemaš granicu i kočnicu, moraš da je nađeš ili se nemoj tako oblačiti kao dama. Ne mislim da si apsolutno normalna, imaš neki prebačaj u glavi. Do određenog trenutka je sve super, od određenog trenutka si najgadnija osoba koju sam čuo u životu. Svakog utorka sam ti govorio da se opametiš - rekao je Đedović.

Luka Vujović prokomentarisao je svoj odnos sa Enom Čolić i žestoko je prekoreo zbog vređanja Anelinog deteta.

- Ena kao da se kanali iz sekunde u sekund. Mislim da treba iz srca da ti dođe u glavu i da shvatiš da ne trebaš tuđu decu da vređaš. Ena jeste neko ko je meni napolju pokazao da je brat i drug. Bila je nasmejana i vedra, nisu se spominjale neke morbidne stvari. Okrenuo sam je telefon pred ulazak gde je ona totalno okreula vodenicu da ja ulazim da nju čuvam. Njena kuma me zamolila da je čuvam, rekla mi je da je tu i njen bivši dečko. Imam jako mišljenje o tebi. Pokazala si mi da si prevrtljiva, da izvrćeš reči lažeš. Danima govoriš kako ti Sanja svaki dan vređa dete, a ja sam čuo samo jednom. Jako ima veliku težinu kad izgovoriš nešto za dete koje ima četiri godine i ženskog je roda, za razliku od naših sinova koji imaju 13, 14 godina. Sa svojim rečima si mnogo toga loše pokazala o sebi. Ispala si nefer prema meni. Ispala si loš čovek prema meni, ustala si i govorila laži o meni, a veličala si Gastoza. Mislim da imaš mnogo veće mišljenje o meni, nego o Nenadu. On mi je potvrdio da je bio na mojoj strani. Ne rečima nego ovako. Sa razlogom je branio svoju devojku sa kojom nije imao odnose, a verujem da ima emocije velike. Mojoj devojci si govorila da je sorta, šta ima na faci. Sama si birala svoj put. Našim branjenjem smo te uzdigli. Mislim da si bila zanimljiva, a kad si počela da vređaš nisi više bila. Mislim da si se pogubila kada si želela da pokažeš svetu kako izgledaš, a ne kakav si čovek. Recimo Mateji za toalet papir ili meni što nisi htela da odeš u prodavnicu. Ne treba mi prijatelj kao što si ti. Nikad nećemo sedeti napolju, nećemo se družiti, nećemo biti prijatelji. Ne verujem da bi se Gastoz mešao da si odmah Anđeli direktno rekla, nego si sutradan drugoj osobi rekla. Jako mi je krivo što si sebe dovela u ovu situaciju. Imaš iks faktor, to stoji, ali savete da ti dajem neću. Prestaje sa moje strane želja da se između nas nešto popravi. Voleo bih da shvatiš gde si pogrešila. Ta devojka je mogla da ostane trudna sa mnom. Videli smo situaciju gde Munja nije ni sanjao da će postati otac. Ja sam taj koji je Peju odvajao sa strane i objašnjavao. Mateji sam govorio takođe - rekao je Luka.

Milena Kačavenda urnisala je i Enu Čolić i Borislava Terzić, ali je ipak nju sačuvala.

- Ena me nervira od početka nominacija što svima upadaš sa glasom kao da si u*rani golub. Ozbiljno si mi postala iritantna. Nametnula si mi da se ograđujem od tebe, a mi nismo drugarice. Kada su ljudi skakali za tebe, bila si mi mnogo iritantna. Potvrdila si večeras da ti Gastoz nikad nije bio drug, sad na kraju dana ostade samo Mateja. Ja sam ti rekla kada si otišla da sedneš kod Mateje, da će biti jako teško da cviliš kao kišna glista po dvorištu. Od početka nisam bila za tvoj odnos sa Pejom, komentarisala sam da ti fali neka daska u glavi. Nisi mutava i nisi naivna. Počela sam neke stvari da uvezujem sada, ali nisam čula nikada da si Ivina drugarica. Nikada te ne bih pustila blizu sebe, iako o njoj ja imam najlepše mišljenje imam. Čekam da se neke stvari odviju, pa ću komentarisati. Ja ti ne okrećem leđa, a ti trebaš da otvoriš oči da vidiš kako će se ljudi ponašati prema tebi. Tvoj odnos sa Pejom mislim da je bila velika lakrdija. Napravila si po meni kardinalne greške iznošenjem nekih stvari, pogotovo zato što si mu udarala na majku. Više puta sam ti neke stvari rekla, a ti si ih u rekordnom roku prenela dalje. Stojim iza toga da ti s*reš i jedeš go*na, svi mi to negde radimo, ali postoje stvari preko kojih ne smeš da prolaziš. Mislim da si jako svesna kamera i mene si uvalila pre neki dan u situaciju od koje sam pokušavala da pobegnem - rekla je Milena.

Stefan Karić je na samom startu svoje nominacije ponizio Gastoza, a potom i otkrio da se nikad nije odrekao Ene Čolić.

- Ja bih samo da pustim vodu jer su se neki prethodni isk*njali. Što se tiče Terze, doživeli smo i ovo večeras da si pozitivna ličnost i da si neko ko je vedar. Drago mi je što si moja najveća greška ove godine. Nikada me nisi uvredio, izdao i prodao. Što se tebe tiče, mislim da ćemo ostati u dobrim odnosima i da ćemo se družiti - rekao je Karić, pa se osvrnuo na Enu:

- Ti si se distancirala od nas, ali to ne znači da sam se ja distancirao od tebe. Koliko god bežala od neprijatelja, smatram da si sama sebi najveći neprijatelj. Ja se tebe nisam odrekao, niti bih. Ne mogu da shvatim da neki ljudi nemaju toleranciju jer si prvi put ovde. Ti i ja smo super, imamo neko poštovanje. Nervira me što si toliko sluđena, ne mogu da verujem da pominješ Boru i Milicu. Neki ljudi koji su ti zamerali vređanje dece, slažem se s njima. Najgore je što vi ponavljate te rečenice. Smatram da ćeš u sledećoj sezoni ispraviti neke stvari, želim ti to iskreno. Zamerio sam ti ono sa Gastozom jer si se nasmejala, to me povredilo. Samo zbog te situacije ću te poslati u izolaciju - rekao je Karić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću koji je kao i uvek oblatio Enu Čolić, a onda napravio šok potez i sačuvao je od izolacije.

- Želim da demantujem njene reči da sam nečiji čovek i potrčko. Mene time ne možeš da omalovažiš, sama si sebe ponizila svojim bitisanjem u rijalitiju. Mene je ona očarala, imala je harizmu i iks fakstor, ali je sve srušila. Podseća me na Aneli. Sa tim njenim utanjenim glasom i napravljenom mimikom da bude žrtva. Za mene si jedan rijaliti fanatik, osoba koja je kačila Kijinu podršku i dopisivala se sa njima. Svog drugara Marak Miljkovića si izdala. Ne možeš nikome da prismrdiš jer si jedna nemorlana osoba koja ima dno dna postupke. Smatram da osoba koja se alkoholiše na žurkama, ima se*sualne odnose, jako degutantne. Pričalo se o razvaljivanju kreveta, o sp*rmama, završavanju. Njeni postupci su morbidni. Nema ni blama ni srama. Najgore reči upućuje ka deci, mrtvima i živima. Ne znam da li je svesna svog fizičkog izgleda. Nikad nećeš biti žrtva u osnu tebe i Anđele. Izdala si Gastoza. Ja te ničim nisam isprovocirao da spominješ to delo i tu situaciju. Treba da stane, on ne treba da komentariše tvoje postupke iz života van. Ena je mene prva izdala. Nikad nije pokazala da me poštuje, a pokazala je prema osobama koje su je najstrašnije vređale. U mnogim situacijama njene postupke i ponašanja nisam osudio. Zbog nje sam imao nervni slom i gubio dah, nije mi prišla, prišla mi je Anđela. Pokazala si utorak varijante sa Munjom i Terzom, nisi sebe ispoštovala, a pokušavaš da ispoštuješ Stefani. Prijateljstvo sa Matijevićem mi je jako upitno, vaše planiranje detea za par godina. Iskreno sam Pejom si mi pola - pola i ti i on. Isti ste i podjednaki. Iznosila si najbrutalnije stvari. Pokazala si da si izdajica i cinkara. Čuli smo za Filipa Đukića i Boru Santanu. Nisi ni bajna, ni sjajna, ni čista. Čuli smo za tvoje lezbo akcije. Matora je bila u pravu da si ruzmarin devojka koju kite sa dvadeset evra. Imaš samo reči koje ubadaju u srce jer su monstruozne. Kajem se što sam bio pristrasan prema ovakvoj osobi. Ona je Noru više puta uvradila, nije jednom. Kreće tek tvoje razotrivanje napolju - rekao je Uroš.

Jovana Tomić Matora obelodanila je nove detalje o krahu braka Bore Santane i Milice Kemez, a to je da je Ena Čolić pljuvala Milicu upravo kod Bore.

- Matora je unela tu informaciju u kući - rekla je Ena.

- Ne, nisam. Koliko si bezobrazna, sram te bilo. Niko nije pričao da si ti bila sa Borom nego što si kod Bore pljuvala Milicu Kemez - rekla je Matora.

- Ena da li si to radila? - upitala je Ivana.

- Neću više da pričam o Bori - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kooji je jedva dočekao da ospe rafalnu paljbu po Eni Čolić i brže-bolje je pošalje u izolaciju.

- Posle večerašnjih nominacija smatram da mi je Comara prava drugarica. Sa tom osobom nisam imao sporne momente. Terza, moraš da ideš u korak sa tvojim problemima. Pokušao si da me pogodiš novčanicama, da me uplašiš, a prethodilo je to šta sam rekao Sofiji. Rekao sam joj da će joj biti najveći greh biti to što je uradila Milici zajedno sa tobom. Mislim da je Kačavenda zaslužila da je izvređaš maksimalno zbog toga što govori tebi i tvojoj bivšoj verenici. Gubiš kredbilitet jer si dobio nadimak 'Polu Terza, polu izvini'. Što se tiče Pepeljare, devojke pepeljare, ti si jedno obično smeće. Možda sam te podržavao na početku, ali sam brzo shvatio da si jedno obično smeće. Zameram ti promene raspoloženja. Nikad nisam znao šta znači definicija bipolarnog poremećaja, nadam se da si mi sada otkrila. Sve što su govorili o tebi dolazi na naplatu. Za početku sam rekao da si smećarka i da si sigurno imala se*sualne odnose sa nekim momcima. Sad smatram da jesi ruzmarin devojka, ističeš da imaš svog ličnog fotografa. Laka si devojka i bila si sa većinom momaka iz tog društva. Gastoz se sigurno pokajao za ono što je sinoć rekao, iako ništa nije rekao, bilo je dovoljno. Verujem da ćemo o tebi tek sve čuti. Peju si uništila. Jedini čovek koji te štiti je Mateja, zato i moraš da imaš tako lepo mišljenje o njemu. Smećarka si, šaljem te u izolaciju. Želim ti sve njagore u životu - rekao je Ivan.

Reč je dobio Mateja Matijević koji je pokušao da obrne ploču i upozori Enu na Gastoza.

- Ti i Peja ste meni pojedinačno jako dragi, ali vi ste svoj odnos doveli do toga da je postao lakrdija. Ne mogu da verujem šta ti je rekao u poverenju o njegovoj majki. Moram da se dotaknem tvog konflikta sa Gastozom i moram da priznam da je ovaj čovek preko puta tebe deset puta više uvredio Anđelu. Ti pričaš da je on tebe poštedeo? On je tebe sada zgazio i ugasio - rekao je Mateja.

- Sa punim pravom, ako će tako ona za moju devojku da priča posle osam meseci, onda ćemo tako - rekao je Gastoz.

- Ja sam mu se zahvalila što je demantovao stvari - rekla je Ena.

- Uporedio sam situaciju gde je Ena u svađi sa Urošem aludirala na stvari, a Terza je direktno to pričao Anđeli - rekao je Mateja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici koji je Enu Čolić vinuo u nebesa, dok je Terzu zakucao za dno.

- Eni najviše zameraju što je sa mnom dobra. Mi se jesmo vređali na početku, stojim iza svega i nisam dolazio da se izvinjavam. Naša komunikacija je normalna, ali se ne družimo. Anđelina reakcija mi je opravdana. Za Gastoza nije ispao prijatelj, nije ispalo šmekerski. Svi smo posle klipa napali Enu, a niko nije napao Uroša šta je pričao za Enu - rekao je Bebica.

Naredna je reč dobila Aleksandra Nikolić koja je sačuvala Enu Čolić, a potom priznala da u Terzi vidi pokajanje za sve uvrede.

- Ena i ja smo imale svađu, ali ja njoj mnoge stvari kažem sa strane. Razumem kako ti je jer sam ja bila u sličnoj situaciji, ali ti više odgovaraš ljudima. Gadna si na jeziku i to mi se ne dopada. Družim se sa tobom, ali ne sviđa mi se što pričaš samo o sebi. Masovne greške praviš, prija mi tvoje društvo i za*ebancije. Sviđa mi se što si borbena, ostaviću Enu - rekla je Aleks.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu koji je još jednom svoje i Terzino prijateljstvo podigao na pijedestal, a potom isprozivao Enu Čolić.

- Drago mi je što je Terza ispao mnogo inteligentiniji od većine, spustio je loptu, nije ih vređao. Drago mi je što se ne ložimo više na te stvari. Zamerio sam ti za Matoru. Naš odnos je suvišno koemntarisati. Videćeš zašto sam skočio zbog Matore, sve ćeš videti napolju. Biće ti krivo što si nekim ljudima dao drugu šansu. Sve mi je drago što mi se desilo sa tobom ove sezone. Za loše postupke, tu sam da te potržim, ali si sam sebi skočio u stomak. Sa Enom nemam komunikaciju i neću imati. Spomenula mi je u svađi da treba da cepaju Matoru, a ne mene, to mi je hajlajt ove sezone. Ne želim da te komentarišem, iako ti već danima negativno komentarišeš mene. Ostavljam Terzu - rekao je Munja.

Naredna je reč dobila Stefani Grujić, a ona je zapretila Eni Čolić da ne prilazi Munjezu kako ne bi imala problem s njom.

- Ena je jako pogana na jeziku. Mislim da ne trebaš tako da se braniš jer imaš svoje kvalitete. Ne bih da komentarišem odnos tebe i Munje. Ukoliko mu se budeš obraćala, moraću da reagujem - rekla je Stefani, pa se osvrnula na Terzu:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić koja je demolirala Enu Čolić svojim britkim jezikom.

- Terza goni samo svoje nagone. Ne može da shvati da Puna vozi svako, a Ferari samo posebni. Spreman je na sve da bi ostavrio svoj cilj. Milica je za tebe bila Ferari, a sada si ti ovde Punto. Na scenu nastupa Mirela. Mahaluša. Bivša prostitutka, ćerka najveće prostitutke, a možda i vračare. Mirelica će poručiti Jeleni Eni Čolić da ako mene gađa hlebom, nek očekuje da ću ja nju kamenom. Kod mene važi i dalje Dušanov zakonik, oko za oko, zub za zub Opsednuta je popularnim roditeljima ili braći popularnih pevala. Ona je potpuno bezlična. Ističe se po ispijanju asepsola i nabijanju na polne organe. Preostalo ti je da se uhvatiš ruku pod ruku sa Mimom. Ono što smo napolju, to smo i ovde. Poradi na svojim kvalitetima kako bi neko mogao da se pohvali na poznanstvu sa tobom. Čak se i Luka ogradio od tebe. Samo hvalite konje koje niste jahali. Nervira me što potenciraš genetiku. Ko se mača lati, od mača i strada. Ti si još jedna u stadu ovaca, a ove nedelje si crna ovca. Trebala si da ljubiš peju u zadnjicu. Treba da pripreme maramice, ali ne za plakanje nego jer imaju dijareju na tvoju glupost. Ostavljam Enu - rekla je Sanja.

Reč je dobio Marko Stefanović koji se razočarao u Terzu jer mu je uvalio spisak Ene Čolić za prodavnicu.

- Naš lični odnos je od samog starta korektan, ali si mi ukazao nepoštovanje kada si mi dao Enin spisak. Korektan si ovako prema meni i to što si uradio Milici je katastrofa. Vidiš da sam bio u pravu kada sam ti rekla da ona nema emocije prema tebi. Ja se ne bih ponašao kao ti, ali to je tvoja stvar. Kada su mnogi izmišljali stvari o nama, ti si nas branio. Jedan si od malo ljudi koji su pričali lepo o mom odnosu - rekao je Marko, pa se osvrnuo na Enu:

Lepi Mića naredni je dobio reč, te je žestoko prekoreo Enu Čolić jer spušta lopti sa Gastozom.

- Kakvo spuštanje lopte? Ja nisam u životu video da se neko tako vređa i ponižava. Ulazite ovde na velika vrata kao familija, a raspadnete se kao pi*ke. Ona nema poštovanja ni prema kome, ako je njoj Peja fokus života onda se vešaj odmah - rekao je Mića.

Za sam kraj nominovao je Jovan Pejić Peja, koji je otvorio dušu o svom odnosu sa Enom.

- Ena, čestitam si. Dobila si šta si želela, a to je da te napada cela kuća. Bićeš poznata napolju, nije bitno kako. Nemoj da me provlačiš u sukobu sa Gastozom jer znam da sam bio u pravu. Dao sam ti testise, oba sam ti dao i krvario sam sve vreme samo da bi ti uspela i uspela si. Dobila si šta si želela, a tebi je rijaliti bitniji od života. Uroš me provocirao i to sam dva meseca trpeo, a ti si se družila s njim iz koristi, a mrzela si ga. Ja imam svoje stavove od početka do kraja. Ti želiš u životu da budeš popularna, je*iga. Ja sam ti otvarao oči dok su ti drugi zatvarali, a ti njih nisi slušala. Probudio sam se i osvestio sam se, više se ne vodim emocijama i ne možeš da me izvrtiš. Sve ti je rijaliti, pa sam ti tako i ja verovatno bio. Ovde si ušla spontana, gotivio sam te i sve to. Voleo sam te, iskreno sam te mnogo voleo. Gledao sam da te promenim i da te probudim, ali te je rijaliti pojeo. Pokušao sam da te stopiram i da se ne družiš s ljudima koje ne voliš - reklao je Peja.

Ivana Šopić saopštila je da su nominovani Ena Čolić, Stefan Karić i Ana Spasojević.

Autor: N.Panić